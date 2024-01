« Mon estomac vient de couler » : une nounou décrit la journée effrénée de la disparition d’une mère de cinq enfants dans le Connecticut

Une nounou qui s’occupe de cinq enfants dont sa mère a disparu dans le Connecticut en 2019 a rappelé au tribunal mercredi le jour frénétique de la disparition de Jennifer Dulos, donnant le coup d’envoi d’une perquisition qui s’est finalement transformée en une enquête pour meurtre.

La nounou, Lauren Almeida, a témoigné dans le procès de Michelle Troconis, qui était la petite amie de l’ex-mari de Dulos, Fotis Dulos. Troconis est accusée de complot en vue de commettre un meurtre et d’autres crimes, car elle aurait aidé Fotis Dulos à dissimuler le meurtre de Jennifer Dulos.

Almeida a déclaré mercredi qu’elle avait quatre de leurs enfants avec elle – l’autre était chez un ami – lorsqu’elle était censée rencontrer Jennifer Dulos à Manhattan dans l’après-midi du 24 mai 2019. Elle a envoyé un SMS et appelé Jennifer Dulos, mais elle ne l’a pas fait. Je ne réponds pas.

« Mon estomac s’est noyé. Elle n’a jamais répondu à son téléphone », a témoigné Almeida devant la Cour supérieure de Stamford, Connecticut.

Almeida s’est rendue dans un cabinet médical à Manhattan où Jennifer Dulos avait rendez-vous, dans l’espoir de l’y trouver.

“Et alors, quand elle n’était pas là,… j’ai été choqué mais aussi, d’accord, j’ai les quatre enfants devant moi et je ne sais pas quoi faire”, a déclaré Almeida. “Je suis juste sorti et j’ai commencé à appeler des personnes qui auraient pu avoir des nouvelles de Jennifer.”

La police pense que Fotis Dulos a attaqué Jennifer Dulos dans le garage de sa maison à New Canaan, dans le Connecticut, après qu’elle ait déposé les enfants à l’école ce jour-là. Ensuite, selon les autorités, il est parti dans son propre SUV avec son corps, qui n’a jamais été retrouvé. Fotis Dulos a nié toute implication dans sa disparition. Il s’est suicidé début 2020, peu de temps après avoir été accusé de meurtre.

Troconis, 49 ans, a plaidé non coupable et nie les accusations, qui incluent également la falsification de preuves et l’entrave aux poursuites.

Au moment de sa disparition, Jennifer et Fotis Dulos étaient en pleine procédure de divorce et de garde d’enfants qui limitait son temps avec les enfants. Jennifer Dulos avait quitté la maison familiale à Farmington, dans le Connecticut, tandis que Fotis Dulos y vivait avec Troconis et sa fille.

L’affaire a attiré l’attention du grand public et a fait l’objet d’un téléfilm. Jennifer Dulos, 50 ans, était membre d’une riche famille new-yorkaise dont le père, feu Hilliard Farber, avait fondé sa propre société de courtage. Elle était également la nièce par alliance de la créatrice de mode Liz Claiborne. Fotis Dulos était un constructeur de maisons de luxe originaire de Grèce.

Almeida a témoigné qu’elle et Jennifer Dulos avaient eu peur de Fotis Dulos en 2017, lorsque la relation des Dulos s’est détériorée après avoir découvert qu’il avait une liaison avec Troconis. Cette année-là, Almeida a déclaré que Fotis Dulos avait pourchassé Jennifer Dulos à l’extérieur de la maison avec un morceau de papier et avait eu une dispute hurlante avec elle à l’intérieur de la maison de Farmington, où elle a couru dans une pièce et il a tenté d’ouvrir la porte fermée.

Lorsque Jennifer Dulos a disparu, Almeida a déclaré qu’elle était paniquée en appelant les amis de Jennifer Dulos et d’autres personnes susceptibles de savoir où elle se trouvait. Elle a également appelé les hôpitaux, mais sans succès. Elle a appelé sa mère, qui a tenté de la calmer, a-t-elle témoigné. Elle a ensuite appelé la police de New Canaan.

« Nous avons informé la police qu’une mère de cinq enfants avait disparu et qu’elle était en instance de divorce très controversé. Et je savais qu’il (Fotis Dulos) avait acheté une arme à feu, alors j’avais peur. Et ils s’y sont mis tout de suite », a déclaré Almeida.

Le juge Kevin Randolph a rayé du dossier le commentaire sur l’arme, après que le procureur Sean McGuinness a déclaré qu’il ne prétendait pas que Fotis Dulos possédait une arme à feu. L’avocat de Troconis, Jon Schoenhorn, a ensuite demandé l’annulation du procès sur la base du commentaire d’Almeida, mais Randolph a rejeté la requête.

Almeida, 32 ans, continue d’être la nounou des cinq enfants, qui vivent avec la mère de Jennifer Dulos, Gloria Farber, à Manhattan depuis la disparition de leur mère.

Mercredi après-midi également, Randolph a licencié un juré suppléant qui aurait dit « Nous vous aimons » aux deux procureurs impliqués dans l’affaire à l’extérieur de la salle d’audience pendant une pause déjeuner. Randolph a déclaré que le commentaire donnait l’impression de favoriser l’accusation.

Mercredi était le quatrième jour du procès. Au cours des premiers jours, la police a témoigné sur des traces de sang trouvées dans le garage de Jennifer Dulos et dans son SUV, retrouvé abandonné dans un parc de New Canaan.

La police a déclaré qu’il y avait des preuves d’une tentative de nettoyage dans le garage. Almeida a témoigné qu’elle avait mis un paquet de 12 serviettes en papier dans le garde-manger de la cuisine la veille de la disparition de Jennifer Dulos, mais qu’il n’y avait que deux rouleaux le lendemain.

Lorsqu’Almeida s’est rendue à la maison le jour de la disparition vers 11 heures du matin – peu de temps après que le SUV de Jennifer Dulos ait été vu sur la caméra d’un voisin quittant le quartier – elle a déclaré qu’elle n’avait pas remarqué de sang dans le garage mais qu’elle avait trouvé le sac à main de Jennifer Dulos. à l’intérieur de la maison, ce qu’elle trouvait étrange.

Parmi les preuves qui devraient être présentées au jury plus tard au cours du procès figure une vidéo de surveillance policière de Fotis Dulos et Troconis conduisant autour de Hartford plus tard dans la journée où Jennifer Dulos a disparu. On voit Fotis Dulos sortir de sa camionnette et jeter des sacs poubelles à divers endroits tandis que Troconis est assis dans le véhicule. Troconis a déclaré à la police qu’elle ne savait pas ce qu’il y avait dans les sacs.

La police a déclaré avoir récupéré plus tard certains des sacs et trouvé des vêtements, des attaches et d’autres objets portant l’ADN de Jennifer Dulos. Certains articles contenaient l’ADN de Fotis Dulos, et un sac contenait l’ADN de Troconis, a indiqué la police.

Les procureurs devraient également montrer au jury ce que la police a surnommé « le scénario d’alibi » – un document qu’ils affirment que Fotis Dulos et Troconis ont préparé et qui détaille leurs actions et leurs lieux le jour du meurtre et le lendemain. Troconis a déclaré à la police que l’avocat de Fotis Dulos leur avait demandé de dresser la liste de leurs activités ces jours-là.