Mon équipe d’entraîneurs est la meilleure au monde

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a défendu ses méthodes d’entraînement et les capacités de son personnel après que son équipe ait glissé à sa cinquième défaite en Premier League en six matches contre West Ham United dimanche.

Les Spurs sont maintenant à neuf points du top quatre après avoir perdu 2-1 à West Ham et le résultat continue leur misérable course de forme dans la ligue. Mourinho a refusé de concéder sa défaite dans leur course pour une place dans le top quatre après le match, mais il a admis « qu’il y a des problèmes » au club.

La saison de Tottenham s’articulant autour de la forme de la coupe, avec les Spurs en finale de la Coupe EFL et toujours en Ligue Europa, Mourinho vise le succès là-bas, mais après une autre défaite – malgré un rallye tardif et avoir frappé les bois à deux reprises – Mourinho était résolu après le match.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà douté de ses méthodes d’entraînement au milieu de cette mauvaise forme, Mourinho a répondu: « Non, pas du tout. Les résultats sont les conséquences de situations multiples dans le football. Les miennes et les méthodes de mon personnel d’entraîneurs sont sans égal le monde. »

Mourinho a également rejeté les suggestions selon lesquelles l’équipe était en crise, mais a admis qu’il y avait «frustration et tristesse» dans le vestiaire, et a déclaré qu’ils avaient une «mauvaise série de résultats».

« Bien sûr, notre équipe a des problèmes, et les problèmes de réflexion sur les résultats et les points, mais je crois aussi qu’un peu de cette lumière, un peu de cette chance dont vous avez également besoin dans le football pour gagner des matches, doit être de retour », a ajouté Mourinho.

« Et si cette lumière revient, c’est différent. Vous frappez le poteau et le ballon entre ou sort. Les décisions VAR, souvent, je ne parle pas d’aujourd’hui parce qu’aujourd’hui je n’ai pas regardé, mais plusieurs fois sont controversées , ou sont des décisions d’un pouce.

« Il faut parfois aussi un peu de chance pour jouer en votre faveur. Je crois que si cette équipe gagne quelques matches de suite, la situation peut changer, et nous pouvons encore nous battre pour le top quatre. Bien sûr, si vous dites neuf points maintenant, c’est difficile, c’est très possible. «

Mais, s’adressant à la BBC, Mourinho a déclaré qu’il y avait des problèmes dans le club qui échappaient à son contrôle: « Je sens que nous ne sommes pas en position par rapport à notre potentiel – même si je pense depuis très, très longtemps que nous avons des problèmes dans l’équipe que je ne peux pas résoudre moi-même en tant qu’entraîneur. Notre potentiel est plus élevé que là où nous sommes donc il y a de la frustration. «