Mon énorme road trip EV autour de l’Europe était incroyablement facile

En 2016, j’ai parcouru plus de 1 000 miles du Royaume-Uni à Barcelone uniquement à l’électricité. Ce fut une odyssée, avec des chargeurs difficiles à trouver entraînant de gros retards, me coûtant presque mon travail. Cette année, avec tant d’améliorations apportées à l’infrastructure des véhicules électriques à travers l’Europe, j’ai réessayé.

Ce n’était pas seulement plus facile cette fois. C’était carrément le bonheur.

Mon parcours de 2016 devait être simple. J’avais emmené une Tesla Model S – une voiture avec une autonomie de 300 miles par charge – à Barcelone pour assister au salon technologique du Mobile World Congress pour CNET. Je me suis appuyé sur le réseau Supercharger de Tesla qui a rechargé la voiture en 30 à 40 minutes environ. J’avais calculé les distances entre les chargeurs et j’étais sûr de pouvoir faire le trajet dans le temps imparti.

J’étais naïf.

Atteindre l’autonomie maximale de la voiture était difficile à des vitesses d’autoroute inefficaces. Aucun des superchargeurs n’était facilement accessible, la plupart se trouvant à l’arrière d’hôtels d’affaires dans des domaines commerciaux éloignés des autoroutes, ce qui entraînait de longs revers. Je suis arrivé à Barcelone avec presque 9 heures de retard. Mon patron n’était pas content.

Mais tout cela a changé. En 2016la France comptait environ 15 000 chargeurs de VE publics, mais à partir de Décembre 2022, ce nombre a grimpé à plus de 82 000. Et un très grand nombre sont des chargeurs rapides situés aux aires de repos des autoroutes, ce qui signifie qu’il est plus rapide et plus facile d’emmener votre véhicule électrique sur une longue distance.

Il était facile de trouver des points de recharge rapide à l’aide de l’application Shell Recharge. Andrew Lanxon/Crumpe

J’ai fait le voyage longue distance de cette année début mars pour assister à nouveau au Mobile World Congress 2023. J’ai conduit le VW ID 5, un SUV tout électrique avec une autonomie allant jusqu’à 314 miles. Parti avec une batterie pleine du nord de Londres à 4 heures du matin, j’ai utilisé Google Maps pour aller directement aux départs du tunnel sous la Manche sur la côte sud du Royaume-Uni, faire monter la voiture dans le train qui m’emmènerait sous la mer, puis émerger à Calais , France, environ 40 minutes plus tard.

Conduisant un véhicule électrique non Tesla, je devais compter sur des chargeurs publics tiers, que j’ai pu trouver à l’aide de l’application Shell Recharge. Heureusement, il existe désormais de nombreuses options, telles que Ionity, Total, Shell et d’autres offrant une charge rapide de 150 kW (ou plus, dans de nombreux cas) qui porteraient la voiture à 80 % en 30 minutes environ. L’application Shell Recharge affiche toutes les marques et vous permet de payer via l’application. (La plupart des chargeurs n’acceptent pas les cartes de crédit sans contact et nécessitent à la place des cartes d’identité spécifiques au service.)

Conduire la voiture sur un train sous la mer est toujours amusant. Andrew Lanxon/Crumpe

Avec l’application, j’ai trouvé mon chemin jusqu’à la première borne de recharge rapide Ionity, située sur une aire de repos sur l’autoroute au sud-est de Calais. C’était déjà une grande amélioration par rapport à mon dernier voyage – je n’ai pas eu à conduire 20 minutes ou plus pour trouver un chargeur derrière un hôtel Ibis ou Mercure. Et comme c’était une aire de repos, j’ai pu prendre un café et un croissant pendant que la voiture chargeait. Le temps que j’aie fini mon petit déjeuner et étiré mes jambes, la voiture était prête à partir.

L’augmentation massive des bornes de recharge signifiait que remplir la batterie du VE n’était pas difficile. Il y a sept ans, j’ai dû tracer l’itinéraire exact pour maximiser l’efficacité et éviter de rester bloqué sans électricité. Cette fois, j’ai juste pointé la voiture sur l’autoroute directement vers Barcelone, en sautant entre les chargeurs rapides au besoin.

Avant de rejoindre la côte sud en route vers ma destination, j’ai fait une halte d’une nuit juste au nord de Lyon. Je passe sous silence environ 15 heures de voyage parce que c’était totalement banal – ce qui en soi est remarquable. Il n’y avait pas de pénurie de chargeurs, pas de problèmes ou de longues attentes aux chargeurs et, par conséquent, pas d’anxiété d’autonomie. C’était une conduite facile, comme dans une voiture à essence. Je ai été impressionné. Même en 2021 en Écosse, j’ai eu des problèmes avec des banques entières de chargeurs en panne pendant des semaines à la fois.

La VW ID 5 était confortable pour parcourir chaque kilomètre de mon voyage. Andrew Lanxon/Crumpe

La VW ID 5 en a fait un voyage extrêmement confortable – une conduite fluide, avec un régulateur de vitesse adaptatif et une assistance à la direction pour maintenir la position sur la voie – et les kilomètres d’autoroute se sont tout simplement envolés. Même les sièges étaient favorables aux longs passages entre les pauses, et le système audio a fait exploser ma liste de lecture riche en périphérie.

Je suis arrivé tôt à Barcelone le troisième jour et j’ai garé la voiture dans un parking du centre-ville pendant toute la durée de la conférence. Avant de partir, j’ai tracé un itinéraire vers un chargeur rapide juste à l’extérieur de la ville, où j’ai fait le plein tout en prenant mon petit-déjeuner. Mon itinéraire de retour était un peu rural, serpentant à travers la région française de la Dordogne, où la recharge était certainement difficile.

Il y a beaucoup moins de chargeurs éloignés des principales autoroutes interurbaines et encore moins de chargeurs rapides. Dans le village historique de La Roque-Gageac, il y avait une borne de recharge pour un seul véhicule, mais elle était hors d’usage. Heureusement, la généreuse autonomie de l’ID 5 m’a donné suffisamment de puissance pour parcourir 30 minutes vers le nord jusqu’à un chargeur rapide en dehors de la ville de Montignac.

En m’appuyant sur des chargeurs rapides, je n’ai pas attendu longtemps pour reprendre la route. Andrew Lanxon/Crumpe

Tout au long de mon voyage, totalisant plus de 2 000 miles, c’était le seul cas où j’ai dû ajuster mon itinéraire de recharge. Et étant donné à quel point j’ai trouvé d’autres trajets routiers EV longue distance, c’était merveilleux.

Au lieu d’avoir à garder constamment un œil sur la plage, j’ai pu profiter du beau voyage à travers la campagne du sud de la France. L’autonomie de l’ID 5 combinée au nombre de bornes de recharge publiques en France signifiait que je n’avais pas besoin de trop planifier mon itinéraire et que je pouvais recharger quand j’en avais besoin.

C’était exactement ce qu’un voyage sur la route devrait être – vivre véritablement le plaisir de la conduite et ne pas avoir à se soucier de la logistique du ravitaillement en carburant. Je suis encouragé par le fait que l’énorme investissement dans l’infrastructure des véhicules électriques à travers l’Europe a rendu les voyages longue distance plus réalisables, non seulement pour les voyages d’affaires, mais aussi pour les familles qui essaient d’éviter de passer des heures sur des chargeurs lents avec des enfants impatients.

Les chargeurs rapides Ionity étaient nombreux et je n’ai jamais eu à attendre pour recharger. Andrew Lanxon/Crumpe

Si j’avais fait le trajet de 2 100 milles dans une voiture à essence, j’aurais dépensé environ 409 £ (510 $), en consommant du carburant à 35 mpg et en faisant le plein à 150 pence le litre. Avec un véhicule électrique, je n’ai dépensé qu’environ 308 £ (384 $) en électricité, ce qui représente de grosses économies. Et cela malgré la crise énergétique en Europe qui fait grimper le coût de l’électricité, et aussi malgré le fait que ma méthode de recharge par répartition soit plus chère que l’utilisation des plans d’abonnement d’un fournisseur de recharge. De plus, l’application Shell Recharge m’indique que j’ai économisé environ 450 kg de CO2 lors de mon voyage uniquement électrique.

Mon expérience EV était très différente de ce que j’ai trouvé en 2016. Andrew Lanxon/Crumpe

Bien sûr, il y a encore place à l’amélioration. La conduite en milieu rural est plus délicate que sur les grandes autoroutes, et je ne sais pas pourquoi tous les chargeurs n’acceptent pas les cartes de crédit sans contact (un problème courant avec les bornes de recharge aux États-Unis également). Il existe un grand nombre d’opérateurs de recharge, et bien que la plupart puissent utiliser l’application Shell (ou une application similaire appelée Bonnet), d’autres n’autorisent aucun paiement d’application. S’appuyer sur l’application signifie également que vous avez besoin d’un service cellulaire pour autoriser le paiement, ce qui peut ne pas être disponible dans les zones rurales (bien que je n’aie eu aucun problème de réception lors de mon voyage).

Dans l’ensemble, je suis heureux que ma nouvelle tentative de ce voyage ait été un succès. Et je suis extrêmement heureux de voir à quel point il est devenu facile de conduire des véhicules électriques à zéro émission en Europe.