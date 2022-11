« Mon enfant souffre » : les parents de la mission furieux de la pénurie d’analgésiques

Les parents de la mission se bousculent pour trouver des analgésiques pour enfants courants alors que les étagères des pharmacies restent vides.

Les pages Facebook locales sont remplies de parents suppliant les autres de partager des médicaments tels que le Tylenol et l’Advil pour enfants.

“Mon enfant souffre et personne ne semble savoir pourquoi les pharmacies manquent d’un article aussi basique”, a écrit un parent. “Quelqu’un a-t-il un supplément à partager?”

Un autre parent offrait de payer le double du prix pour du Tylenol.

“Je suis heureux de payer un supplément si cela peut aider mon petit garçon”, a écrit le parent.

The Record a visité plusieurs pharmacies Mission et a trouvé des étagères vides pour le produit.

Certains parents blâment d’autres parents pour avoir « thésaurisé » les analgésiques.

Santé Canada affirme que des importations spéciales d’ibuprofène en provenance des États-Unis attendent la distribution, tandis que les importations d’acétaminophène d’Australie sont imminentes.

Il ne dit pas combien est attendu ni comment le stock sera réparti entre les hôpitaux.

Barry Power, rédacteur en chef de la Canadienne Pharmacists Association, a déclaré à la presse canadienne que, bien que les interruptions de la chaîne d’approvisionnement aient contribué au problème, un pic d’été inattendu dans la circulation des maladies respiratoires, y compris Covid-19, semble être élevé Demande des consommateurs, dit pouvoir.

Les fabricants de médicaments augmentent leur production pour remettre ces analgésiques en stock à l’automne, a-t-il ajouté.

Une pénurie de mois de douleur et de fièvre de plusieurs mois a envoyé de nombreux parents et soignants à parcourir les étagères nus et à échanger des conseils sur les observations de médicaments.

Comme les rapports des médias ont incité les préoccupations infondées que les analgésiques des enfants ont maintenant besoin d’une note du médecin, le pouvoir a mis en garde les parents contre les achats de panique.

“Nous voulons vraiment réitérer que vous n’avez pas besoin d’ordonnance”, a déclaré Power. “Ne conduisons pas les gens dans les cabinets de médecins et les pharmacies avec des ordonnances si nous n’en avons pas besoin.”

Certains hôpitaux pour enfants ont pris des mesures pour maintenir les fournitures de Tylenol liquide et Advil pour les patients admis et aident à trouver des solutions pour les enfants qui sont libérés.

Le fabricant de Tylenol a déclaré que ses produits pour enfants sont toujours disponibles dans les magasins et en ligne.

«Nous continuons de subir une demande accrue axée sur les consommateurs et prenons toutes les mesures possibles pour assurer la disponibilité des produits», a déclaré Johnson et Johnson.

Un porte-parole des produits de la nourriture, de la santé et des consommateurs du Canada, un groupe industriel qui compte Johnson & Johnson en tant que membre, a déclaré qu’il y avait des «poches» du Canada où des pénuries ont eu lieu, mais ont minimisé la gravité du problème.

«Dans de nombreux cas, s’il y a une pénurie dans une pharmacie particulière, les parents qui recherchent ce produit peuvent aller dans une pharmacie secondaire et le trouvent souvent sans autant de problèmes», a déclaré Anthony Fuchs.

Alors que les Canadiens sont sortis du verrouillage de Covid-19, il y a une forte demande de médicaments contre le rhume et la grippe, a déclaré Michelle Wasylyshen, porte-parole du Retail Council of Canada.

Il y a eu des pénuries roulantes de certains analgésiques ces derniers mois, et certains endroits ont été frappés plus fort que d’autres, a déclaré Wasylyshen.

– avec des rapports supplémentaires de la presse canadienne

