Mon enfant, qui n’a connu que le Canada, est un citoyen de seconde zone

« Kafkaïen » : le fils en bas âge d'un Ukrainien canadien devra-t-il se tourner vers la Russie pour obtenir la citoyenneté ?

En tant que demandeur de la contestation fondée sur la Charte mentionnée dans l’article, je sais très bien à quel point la coupure de deuxième génération est offensante. Mon enfant, qui n’a connu d’autre pays que le Canada, est né en Suisse alors que sa mère et moi servions aux Nations Unies. C’est un citoyen de seconde classe, incapable de transmettre la citoyenneté canadienne s’il suit nos traces et a un enfant à l’étranger.

Le gouvernement fédéral, dans une affaire d’initié à couper le souffle, exempte ses propres fonctionnaires de l’application de la limite de deuxième génération prévue dans la Loi sur la citoyenneté.

Si un médecin travaillant dans des crises humanitaires avec un organisme sans but lucratif a un enfant à l’étranger, son enfant devient un Canadien de deuxième classe en raison de la limite de la deuxième génération.

Dans aucune société moderne, il n’est acceptable que les personnes qui font les lois s’exemptent de celles qu’elles n’aiment pas. C’est une violation grotesque de la bonne gouvernance. Et cela signifie que la loi ne crée pas seulement deux catégories de Canadiens, mais trois.

Roy Brooke, Victoria C.-B.

Oui, vous êtes libre de décoller ces autocollants

Je suppose que la plupart des propriétaires de véhicules sont très excités par cette perspective. Malheureusement, j’ai vu peu d’informations sur l’endroit où Ford et son parti PC vont obtenir les revenus de près d’un milliard de dollars que l’enregistrement de nos véhicules a donnés au gouvernement pour aider à maintenir nos routes et toutes les infrastructures à jour et en bon état. Tout un tour de passe-passe.

Matthew Marosszeky, Aurore

Voici à quoi ressemble la démocratie

Notre système uninominal majoritaire à un tour semble bien servir les lobbyistes d’entreprise.

Je crois que c’est pourquoi des intérêts aussi puissants résistent généralement aux tentatives de passer du SMU à des systèmes de gouvernance électoraux à représentation proportionnelle ; ce dernier dilue l’influence des lobbyistes d’entreprise.

Les gouvernements élus au SMU à faible représentation sont probablement les plus faciles à manipuler ou à « acheter » pour les lobbyistes.

Des intérêts commerciaux puissants peuvent affaiblir nos élus de haut niveau par des menaces implicites ou explicites de transfert ou de suppression d’emplois et d’investissements en capital.

C’est politiquement paralysant.

Frank Sterle Jr..White Rock, C.-B.

Port Hope abasourdi par l'annulation d'un accord foncier de 18 millions de dollars

Depuis le début de la COVID-19, les familles du Grand Toronto ont cherché des emplacements de camping en plus grand nombre que lors de n’importe quelle année précédente. Beaucoup ont été détournés des sites traditionnels parce qu’il n’y avait tout simplement pas de place pour eux.

L’Ontario doit augmenter le nombre de parcs provinciaux.

Heureusement, les terrains de Wesleyville, qui ont quatre kilomètres de rives ontariennes et environ 1 334 acres d’espaces verts, sont maintenant disponibles.

Sous la direction du maire de Port Hope, Bob Sanderson, la ville a acheté ce site d’Ontario Power Generation. Le premier ministre Doug Ford a saisi le terrain et l’a remis au programme gouvernemental, Centre of Realty Excellence (CORE).

Cette décision confirme le dicton : « Vous ne savez pas ce que vous avez jusqu’à ce qu’il soit parti. »

