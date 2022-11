Mon enfant génie fils est en fait de MARS – et il est venu nous sauver tous de l’apocalypse nucléaire

Un génie de l’ENFANT a fait la déclaration surprenante qu’il vient de Mars et qu’il est venu sauver la Terre d’une apocalypse nucléaire.

Boris Kipriyanovich, de la région de Volgograd en Russie, a laissé les chercheurs qui l’ont étudié déconcertés par ses affirmations apparemment farfelues – à la fois sur le passé et sur l’avenir.

Boris dit qu’il n’est pas le seul à être originaire de Mars Crédit : YouTube/Projet Camelot

Le génie russe Boriska Kipriyanovich affirme qu’il a vécu sur Mars avant de renaître sur Terre Crédit : YouTube/Projet Camelot

Sa mère a affirmé qu’elle savait que quelque chose était inhabituel chez “Boriska” (ou Little Boris) lorsqu’elle lui a donné naissance le 11 janvier 1996.

Elle a déclaré : « Tout s’est passé si vite que je n’ai même pas ressenti de douleur. Quand l’enfant m’a été montré, il m’a regardé avec les yeux d’un adulte.

« En tant que médecin, je savais que les yeux des bébés ne peuvent pas se concentrer sur les objets. Cependant, mon petit enfant me regardait avec ses grands yeux marron.

À l’âge de quatre mois seulement, il aurait été capable de prononcer des mots simples alors qu’à huit mois, il était capable de prononcer des phrases simples.

Quand il avait un an, il pouvait lire de simples titres de journaux, a-t-on affirmé.

Boris aurait également eu des capacités psychiques extraordinaires, à tel point qu’au début ses parents s’inquiétaient pour lui mais, au fil du temps, se sont rendus compte que leur fils n’était pas un enfant ordinaire mais, dit-on, un enfant divin doté d’un cerveau extraordinaire. .

On dit qu’il s’intéresse particulièrement aux objets célestes et parle d’étranges phénomènes astronomiques.

Apparemment, il a révélé des connaissances détaillées sur Mars, les systèmes planétaires, d’autres civilisations et des objets extraterrestres inconnus.

À l’âge de deux ans, on dit qu’il a des compétences linguistiques incroyables et qu’il a commencé à parler de l’univers alors qu’il n’avait que trois ans.

Le jeune aurait parlé de sa vie antérieure sur la planète Mars et affirmé que la civilisation martienne est si avancée qu’elle a la capacité de voyager à travers les galaxies.

Selon Boris, les Martiens vivent sous terre parce que l’environnement a été dévasté par les radiations lors d’une guerre nucléaire.

Apparemment, il n’est pas le seul enfant sur Terre venu de l’espace, Boriska affirmant qu’il y en a d’autres comme lui qui ont été envoyés sur notre planète avec pour mission de sauver l’humanité.

POUVOIRS SURNATURELS

On dit que les jeunes sont tous des réincarnations connues sous le nom d ‘«enfants indigo» qui possèdent des pouvoirs surnaturels et ont pu survivre aux guerres martiennes.

Boriska a également affirmé que ce n’était pas sa première fois sur Terre et a visité à de nombreuses reprises et a parlé de divers événements préhistoriques.

Il pense avoir visité la Terre à l’époque lémurienne – qui serait une civilisation préhistorique sur l’hypothétique continent perdu de la Lémurie, situé dans ce qui est aujourd’hui l’océan Indien.

L’idée d’un continent perdu dans la région a été proposée pour la première fois par le zoologiste Philip Schlater en 1864 et reprise plus tard par des occultistes qui croyaient que c’était la maison ancestrale des humains.

Les scientifiques du XXe siècle ont cependant prouvé que cette croyance n’était rien de plus qu’un mythe et qu’il n’y avait pas de continent perdu.

Boris a même décrit le vaisseau spatial qu’il a conçu.

VAISSEAU SPATIAL

Il a déclaré: «Il a six couches avec la couche extérieure composée à 25% de métal solide, la deuxième couche est à 30% quelque chose comme du caoutchouc tandis que la troisième couche est à 30% de métal.

« Les quatre derniers pour cent consistent en une couche magnétique spéciale.

“Si nous devions dynamiser cette couche magnétique, ces machines pourraient voler n’importe où dans l’univers.”

Selon Boris, les Martiens sont incapables de respirer de l’oxygène à mesure qu’ils vieillissent et affirment qu’ils restent jeunes pendant environ 30 à 35 ans.

AURA FORTE

Des spécialistes de l’Institut du magnétisme terrestre, de l’ionosphère et des ondes radio de l’Académie russe des sciences auraient photographié son aura, qui aurait été exceptionnellement forte.

Il est censé avoir un spectrogramme orange qui indique qu’il est une personne très joyeuse, suggérant qu’il n’était pas un malade mental ou mentalement instable.

Cependant, le mystère entoure sa localisation actuelle avec sa mère qui a apparemment disparu.

Les tentatives des journalistes occidentaux pour le retrouver ont toutes échoué.

Un journaliste aurait été informé par un associé russe que Boris vivait désormais dans un village isolé sous la protection du gouvernement russe et que toute tentative pour essayer de le contacter serait vaine.

Cependant, d’autres ont affirmé qu’il vivait à Moscou.

Un certain nombre de médiums ont affirmé avoir pu communiquer avec Boriska, via leur esprit, et il leur a dit qu’il vivait dans un endroit éloigné avec sa mère et que tout allait bien pour lui.