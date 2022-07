Mon enfant de 3 ans peut dire que je suis déprimé

Les jeunes enfants en particulier ont tendance à prendre les choses personnellement et peuvent supposer que la tristesse de leurs parents est de leur faute, a déclaré Colleen Cullen, professeure adjointe de psychologie médicale à l’Université de Columbia.

Conseils aux parents pour aider leurs adolescents en difficulté Carte 1 sur 6 Êtes-vous inquiet pour votre adolescent? Si vous craignez que votre adolescent souffre de dépression ou de pensées suicidaires, vous pouvez faire certaines choses pour l’aider. Le Dr Christine Moutier, médecin-chef de la Fondation américaine pour la prévention du suicide, suggère ces étapes : Recherchez les changements. Remarquez les changements dans les habitudes de sommeil et d’alimentation de votre adolescent, ainsi que tout problème qu’il pourrait avoir à l’école, comme des notes décroissantes. Surveillez les explosions de colère, les sautes d’humeur et la perte d’intérêt pour les activités qu’ils aimaient. Restez également à l’écoute de leurs publications sur les réseaux sociaux. Gardez les lignes de communication ouvertes. Si vous remarquez quelque chose d’inhabituel, engagez une conversation. Mais votre enfant pourrait ne pas vouloir parler. Dans ce cas, offrez-lui de l’aide pour trouver une personne de confiance avec qui partager ses difficultés. Cherchez un soutien professionnel. Un enfant qui exprime des pensées suicidaires peut bénéficier d’une évaluation et d’un traitement de santé mentale. Vous pouvez commencer par parler au pédiatre de votre enfant ou à un professionnel de la santé mentale. Dans une urgence: Si vous avez des inquiétudes immédiates pour la sécurité de votre enfant, ne le laissez pas seul. Appelez une bouée de sauvetage pour la prévention du suicide. Enfermez tous les objets potentiellement mortels. Les enfants qui essaient activement de se faire du mal doivent être emmenés à la salle d’urgence la plus proche.

Éviter les conversations sur la maladie mentale implique également que ce n’est pas quelque chose dont on devrait parler, ce qui ne fait que perpétuer la stigmatisation. “La meilleure mesure préventive pour de nombreux problèmes de santé mentale chez les enfants est simplement de pouvoir en parler, de s’exprimer et d’avoir des conversations ouvertes avec les adultes qui les entourent”, a déclaré le Dr Huston.

En grandissant, Virna Lichter, une professeure de méditation basée à Tampa, ne s’est jamais reprochée de la dépression de sa mère, mais elle ne savait pas quoi en penser. «De temps en temps, maman allait dans sa chambre et nous ne pouvions rien faire», se souvient-elle. “À l’intérieur, je me disais:” OK, quand je serai grand, rien de tout cela n’arrivera. “”

En vieillissant, Mme Lichter a pensé que la dépression persistante de sa mère était liée à son mariage difficile et à son divorce, alors quand elle a commencé à remarquer des “aperçus” de dépression en elle-même, dans la vingtaine, elle s’est occupée à construire le genre de vie qu’elle pensait. la rendrait heureuse. Mais au début de la trentaine, elle est tombée dans une profonde dépression.

“J’avais la carrière et la maison que je voulais et le mari que je voulais et le bébé. Et devinez quoi, je ne suis pas contente », a-t-elle déclaré. C’est alors qu’elle a finalement cherché un traitement.

Tirez sur l’honnêteté adaptée à l’âge.

Au lieu d’éviter les conversations sur la dépression, les parents peuvent viser «l’honnêteté adaptée à l’âge», a déclaré le Dr Cullen. Les enfants d’âge préscolaire comme ma fille ne sont peut-être pas capables de comprendre des mots comme « dépression », mais ils comprennent les émotions, comme la tristesse, ou les maladies physiques, comme les maux d’estomac. Le décomposer en termes simples et pertinents peut fournir même aux jeunes enfants une base de compréhension.