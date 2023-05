Mon enfant a reçu un diagnostic de maladie mentale. Il m’a appris que l’amour peut être désagréable

Cette chronique à la première personne est rédigée par Wendy Solbak, conseillère scolaire à Fort McMurray. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Ce n’est pas la façon dont il est censé être.

Cette pensée m’a traversé l’esprit alors que j’étais assis dans l’atrium d’un hôpital d’Edmonton en attendant une consultation d’urgence avec un pédopsychiatre.

Nous avions fait ce voyage de cinq heures vers un hôpital depuis notre domicile à Fort McMurray, en Alberta, à cause des symptômes de plus en plus alarmants de ma fille.

Mais mon véritable voyage aux côtés d’une personne aux prises avec des problèmes de santé mentale complexes a commencé le jour où ma fille est sortie de mon ventre. Il m’a juste fallu 13 ans pour comprendre que les comportements de Naomi – souvent impulsifs, intenses, effrayants et imprévisibles – n’allaient pas être « parentés », mais étaient plutôt les symptômes d’une maladie médicale grave.

Solbak tient sa fille nouveau-née en octobre 2003. (Soumis par Wendy Solbak)

La perfection est une illusion

J’ai grandi à Calgary en tant que deuxième aîné de quatre enfants. Notre famille a dû faire face à des luttes et à des épreuves alors que j’entrais dans mon adolescence, et ces événements ont laissé une marque durable sur moi et sur la façon dont je suis passé à l’âge adulte. J’étais déterminé à bien faire les choses avec mes propres enfants, même parfaitement.

En tant qu’éducatrice au secondaire, j’avais lu tous les livres, suivi tous les programmes, fait tout pour que mon enfant soit résilient, indépendant, gentil et émotionnellement bien. Son cerveau avait d’autres idées.

Solbak était déterminée à élever parfaitement ses enfants, Eliana, à gauche, et Naomi. (Soumis par Wendy Solbak)

Je me moque de ma vingtaine maintenant, parce que, bien sûr, la perfection est une illusion. Malgré tous mes efforts pour créer un foyer parfait, une vie parfaite et être la mère parfaite, je me suis quand même retrouvée assise dans cet hôpital au printemps 2017 avec un enfant très malade.

Le reste de 2017 a été un flou d’admissions à l’hôpital et de voyages à destination et en provenance d’Edmonton. Ma fille a été hospitalisée plus qu’elle n’était à la maison cette année-là.

Nous allions et revenions souvent de la ville en voiture en une journée, un aller-retour épuisant de 10 heures pour la voir et rencontrer des médecins. J’ai souvent ressenti un immense désespoir et désespoir en voyant ma précieuse fille souffrir. J’étais brisé, usé et las.

C’était un sentiment horrible d’être si impuissant et si loin d’elle. Rien ne peut préparer un parent à laisser son enfant derrière une vitre dans un service de pédopsychiatrie.

Le diagnostic

Naomi a finalement reçu un diagnostic de trouble de la personnalité borderline et de trouble obsessionnel-compulsif. Elle a manifesté une peur extrême des germes, ce qui a créé des rituels débilitants autour de la propreté.

Ces rituels ont eu un impact sur la façon dont elle mangeait et cela signifiait souvent qu’elle ne mangeait pas, comment elle se douchait, comment elle s’habillait et même comment elle dormait. Il y avait des moments où elle dormait par terre, car elle jugeait son lit sale.

Ses comportements autour de l’automutilation, de l’impulsivité et de la difficulté à réguler ses émotions correspondent si parfaitement aux critères du trouble de la personnalité borderline que ses médecins nous ont dit que c’était un diagnostic approprié. Je me souviens d’avoir lu la liste des caractéristiques liées au trouble borderline et d’avoir pleuré à quel point la liste reflétait avec précision mes interactions avec elle.

Solbak réconforte Naomi dans un moment de crise en 2017. (Soumis par Wendy Solbak)

Après des mois d’hospitalisations, j’espérais que ma fille était « réparée ». Ce que j’ai compris, c’est que la maladie mentale est souvent chronique. Il y aura des poussées et les symptômes sont gérés mais pas nécessairement guéris.

Pendant un moment, cela a créé une profonde impuissance et un désespoir en moi. Comment une mère peut-elle accepter les idées et les tentatives suicidaires comme faisant partie de la réalité de sa fille ?

J’ai accepté le diagnostic, mais accepter les symptômes terrifiants qui faisaient partie de son diagnostic ? C’était atroce et un moment de profond chagrin pour moi.

Abandonner ce que j’avais imaginé pour elle, pour mon parcours parental et relâcher mon emprise sur ce qui était censé être est devenu mon propre parcours de guérison. Simplement témoigner de son agonie et de son angoisse avec empathie sans essayer de la réparer ou de la changer, tout en acceptant ma propre angoisse a été un lieu d’évolution personnelle.

C’est comme ça.

Accepter radicalement le « être » du moment, qu’il soit bon, mauvais ou au-delà de l’horrible. Cela a été un processus lent et parfois fastidieux pour venir ici. Grâce à ma propre thérapie personnelle approfondie et à de nouveaux apprentissages et connaissances dans mon programme de maîtrise, je suis passé de vouloir la réparer à l’accepter telle qu’elle est pour qui elle est. Pour qui elle est dépasse de loin son diagnostic.

Les cadeaux enveloppés dans la douleur

La famille de Solbak partage un rire lors d’une séance de portraits de Noël chez eux en décembre 2021. (Soumis par Wendy Solbak)

Étienne Colbert a déclaré , « J’aime la chose que je souhaite le plus ne se soit pas produite. » En réfléchissant aux six années écoulées depuis le diagnostic de ma fille et à mes près de 20 ans de parentalité, cette citation résonne en moi. Je vois maintenant les cadeaux enveloppés dans la douleur.

Le papier cadeau est hideux et pourtant cette expérience a été un cadeau.

J’ai relevé le défi de retourner à l’école et d’obtenir ma maîtrise en psychologie de l’orientation avec l’aspiration d’aider les individus et les familles de la façon dont nous avons été aidés.

Notre famille a élargi notre compassion pour les personnes vivant avec une maladie mentale et nous en sommes venus à voir qu’une vie peut être à la fois désordonnée, compliquée et désagréable, tout en étant belle, inspirante et joyeuse.

Nous en sommes tous venus à comprendre de nouvelles manières que la vie est douce-amère, pleine de joie et de chagrin et c’est souvent à travers le chagrin que nous expérimentons et apprécions plus pleinement la joie et l’amour inconditionnel et sacrificiel.