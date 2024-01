Mon école est-elle fermée ? – NBC 5 Dallas-Fort Worth

Les districts scolaires du nord du Texas décident d’annuler les cours mardi en raison du froid glacial et des conditions routières dangereuses provoquées par une explosion dans l’Arctique et un avertissement de gel sévère.

Lundi après-midi, certaines universités et districts scolaires comme TCU, Dallas ISD, Fort Worth ISD, Dallas College, Crowley ISD et Kaufman ISD ont annoncé leurs plans pour mardi tandis que d’autres districts n’ont pas encore annoncé.

Certains districts ont décidé d’organiser des cours selon un horaire normal mardi, notamment Aledo ISD, Allen ISD, Carroll ISD, Frisco ISD, McKinney ISD, Prosper ISD et Weatherford ISD.

Le soleil et le rayonnement solaire ont contribué à une certaine fonte des eaux lundi après-midi, mais les températures resteront bien en dessous de zéro jusqu’à mercredi et ce qui ne s’est pas évaporé gèlera et pourrait causer des problèmes supplémentaires sur les routes de la région.

Les minimums dans la nuit de mardi devraient être d’environ 11 degrés. Le service météorologique national a émis un avertissement de gel sévère de minuit mardi à 10 heures du matin. Aucune précipitation supplémentaire n’est attendue.

Le dégel aura lieu mercredi lorsque les températures remonteront dans les années 40.

PRÉPARATION PAR TEMPS FROID

Hivériser votre maison

Avant le froid, remplacez les coupe-froid usés des portes et fenêtres pour assurer une bonne étanchéité. Cela garantira que l’air chaud reste à l’intérieur et que l’air froid reste à l’extérieur. La plupart des fenêtres modernes sont scellées à l’intérieur du cadre, mais les fenêtres plus anciennes peuvent être scellées avec un vitrage qui peut se fissurer et devoir être remplacé. L’émail devra peut-être être appliqué au-dessus d’une certaine température et il lui faudra du temps pour durcir – cet entretien se fait idéalement au printemps ou à l’automne. Enfin, vérifiez vos gouttières pour vous assurer qu’elles sont claires et permettent à l’eau de s’écouler librement vers la descente pluviale. Des gouttières obstruées peuvent entraîner une entrée d’eau dans la maison. Le ministère des Assurances du Texas recommande également d’élaguer les arbres loin des lignes électriques, des maisons et des voitures et de vérifier le niveau d’isolation des greniers.

Protéger vos tuyaux

La plupart des Nord-Texans savent isoler leurs robinets extérieurs, mais si la vague de froid se prolonge, il pourrait être judicieux de laisser également les robinets intérieurs des murs extérieurs couler pendant la nuit afin qu’ils ne gèlent pas. Les gouttes, gouttes, gouttes des robinets qui coulent, si elles sont entendues, peuvent être gênantes, alors mettez une éponge ou une serviette dans l’évier pour récupérer silencieusement chaque goutte. Si vous quittez la ville pour quelques jours, le ministère des Assurances du Texas recommande de laisser les portes des armoires ouvertes de sorte que les canalisations situées sur les murs extérieurs soient davantage exposées à la chaleur. Si vous avez des tuyaux dans un grenier ou un vide sanitaire et si d’autres tuyaux sont exposés à l’extérieur, ils auront également besoin d’une isolation. Concernant ces robinets externes, débranchez les tuyaux et isolez les vannes. Envelopper les valves avec des serviettes n’est pas la meilleure solution à long terme. La plupart, sinon la totalité, des quincailleries du nord du Texas vendent des couvercles de robinet extérieurs bon marché en mousse qui se fixent facilement au bavoir du robinet en quelques secondes seulement et protègent parfaitement le tuyau du gel. Si vous pensez qu’un tuyau a gelé, laissez le robinet ouvert afin que l’eau puisse s’écouler lorsqu’elle fond. De plus, assurez-vous de savoir où se trouve votre vanne d’eau principale (et comment la fermer) en cas d’éclatement d’un tuyau.

Amenez vos animaux de compagnie

Même si vous avez un animal de compagnie ou un animal qui vit ou dort normalement à l’extérieur, il peut être sensible au rhume, à l’hypothermie et à la pneumonie. La SPCA du Texas dit que si vous avez froid dehors, il y a de fortes chances que votre animal ait froid aussi. Amenez vos animaux de compagnie à l’intérieur et assurez-vous que les autres animaux extérieurs disposent d’un abri approprié, sec et bien isolé, pour les protéger des températures glaciales et d’une éventuelle mort.

Protéger vos plantes

Les plantes vivaces en pot doivent être ramenées à l’intérieur. Les plantes qui ne peuvent pas être ramenées à l’intérieur devront être couvertes. Les plantes délicates peuvent être recouvertes de draps, de couvertures ou de couvertures antigel pour aménagement paysager qui peuvent emprisonner la chaleur. Pendant les périodes de froid extrême, plusieurs couvertures antigel peuvent être utilisées. Pour les plantes laissées à l’extérieur, un jour ou deux avant le gel, l’Arboretum de Dallas recommande d’arroser le sol uniquement à la main, en gardant le feuillage sec, pour isoler les racines de la plante. L’extension Texas A&M AgriLife en a plus ici comment protéger les plantes du gel et du gel. AgriLife propose également des conseils sur comment planter pour l’hiver.

Éteignez votre système de gicleurs

Vous souhaitez éteindre votre système d’irrigation pour plusieurs raisons. La première est que vous ne voulez pas qu’il fonctionne selon son horaire normal, en jetant potentiellement de l’eau dans les rues où elle peut geler et être dangereuse pour les voitures qui passent. Deuxièmement, vous ne voulez pas risquer des tuyaux ou des vannes cassés qui pourraient être associés à un système qui n’a pas été hiverné. Pour hiverner votre système, la ville de Fort Worth recommande les minuteries et les dispositifs de refoulement doivent tous deux être éteints, même si des capteurs de gel ou de pluie sont installés et que la conduite principale soit vidangée. Tous les tuyaux situés au-dessus du sol doivent également être isolés.

CVC

De nombreux filtres à air doivent être changés ou nettoyés tous les trois mois ou chaque saison. Mais ce n’est pas le seul hivernage nécessaire pour votre système CVC. Vous devez faire vérifier régulièrement vos conduits pour déceler des trous (que ce soit dus à des vibrations ou à des rongeurs) pour vous assurer que le flux d’air est ininterrompu. Si une partie de votre CVC se trouve dans le grenier, il peut également abriter des rats, des souris et des écureuils qui trouvent la chaleur de l’appareil comme un endroit idéal pour construire un nid.

Piscines

Même si vous avez un dispositif antigel parmi votre équipement de piscine, vous voudrez examiner la pompe tous les jours pour vous assurer qu’elle fait circuler l’eau dans vos tuyaux. Ces tuyaux peuvent également éclater s’ils gèlent.

Batteries

C’est toujours une bonne idée d’avoir une réserve de piles neuves au cas où vous en auriez besoin pour les lampes de poche lors d’une panne de courant. Si vous n’avez pas remplacé les piles de vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone à l’heure d’été, c’est le bon moment pour faire le changement. C’est également une bonne idée de vous assurer que votre téléphone est chargé afin d’avoir accès à des informations opportunes en cas de panne de courant. Avoir une batterie de secours ou une source d’alimentation pour recharger votre téléphone est également une bonne idée.