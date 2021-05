«  Mon corps, mon choix  »: la combattante de l’UFC Jessica Eye, qui facture 7000 $ pour des photos nues, riposte après des comparaisons avec les jours de paie des combattants

Veteran Flyweight Eye utilise autant son apparence frappante que sa forme de frappe la plus violente de nos jours, suivant les traces de nombreux athlètes et modèles en s’inscrivant au site d’abonnement omniprésent OnlyFans, où le public peut payer pour une multitude de contenus annoncés par ceux qui couvent. grattoir posant sur un lit.

Presque inévitablement, un adepte a lié les montants de la femme de 34 ans, allant de 25 $ pour une photo de pied à 7000 $ pour une photo entièrement nue personnalisée, à la dispute en cours sur la rémunération des combattants, suggérant qu’elle peut gagner autant que ses concurrents. pour avoir mis leur vie en jeu en envoyant quelques clichés à des acheteurs en ligne enthousiastes.

« J’ai dit ce que j’ai dit, » L’ancienne cover girl de Cosmopolitan a parlé à ses critiques de son auto-promotion, entre le partage de photos de son chien et la perspective de son combat contre Jennifer Maia le 10 juillet.

« C’est comique à quel point les gens sont bouleversés. Mais bon, ils ont demandé un prix pour me voir nue et c’est tout. Mon corps, mon choix – que quelqu’un le veuille ou non. »

Une grande partie des combattants de l’UFC sont payés moins de 2 photos de Jessica Eye entièrement nues par combat et nous sommes censés croire qu’il n’y a pas de problème de rémunération des combattants? pic.twitter.com/sbIEPu4ipP – Le centre de combat (@combathubreal) 3 mai 2021

la rémunération des combattants est un problème, mais comme qui est son public cible? 💀 bc elle ne connaît clairement pas la communauté mma😭 si ppl va diffuser en direct un 70 $ ppv imaginez demander 7k pour un nu💀 mais bonne chance à elle !! – 😗 (@ hamesc18) 3 mai 2021

Les réponses faisant exception comprenaient un critique qui a appelé Eye « trop ​​cher et trop médiatisé », ajouter: « Dommage que vous ne fassiez probablement pas un centime – mais bon, bien essayé. »

Un autre a demandé: « Comment dors-tu la nuit en sachant que les mecs te paient des centaines de dollars pour tes photos de pieds et de fesses? »

Qui dans le bon esprit achèterait @jessicaevileye onlyfans bon dieu, tu dois être un genre SPÉCIAL de cornée et effrayant pic.twitter.com/0c2s2dFKpE – Danny Wizbang (@Nino_Tini) 4 mai 2021

Les gens la clownent quand c’est dommage qu’elle ait senti qu’elle avait besoin de charger autant en premier lieu – Ripe_Horsemeat_Stipe (@Masochist_Jack) 3 mai 2021

L’œil a balayé le cynisme avec le genre de confiance apparente avec laquelle elle a remporté 25 de ses 15 combats professionnels. « J’ai très bien dormi, merci d’avoir demandé, » elle a expliqué sa conscience, tout en répondant à l’affirmation selon laquelle elle avait peu de preneurs: «Mon compte bancaire dit le contraire.

« Ne soyez pas haineux simplement parce que je ne me donne pas gratuitement. Les gens demandent un prix et c’est mon prix. »

Elle ne fait probablement que se tarir parce qu’elle ne veut pas le faire à moins que cela ne vaille ce profit. Ne pensez pas qu’elle envisage d’en faire régulièrement autant. Pourquoi comparez-vous les prix OF au combattant payé de toute façon? – Andy (@ andy_chan4321) 3 mai 2021

Quand les combattants décideront qu’ils veulent s’organiser pour se battre pour plus de salaire, je m’en soucierai. Jusque-là, aucune sympathie ici. – Vos commentaires en premier (@ yourfeedback1st) 4 mai 2021

Il y a eu une tendance particulière parmi les combattantes de MMA à se tourner vers les services de contenu par abonnement ces dernières années, accentuée par une réduction des jours de paie pendant la pandémie et l’insécurité de s’appuyer sur un sport de choix punitif pour le revenu.

Claudia Gadelha et Hannah Goldy sont connues pour avoir des comptes OnlyFans, tandis qu’Israël Adesanya a rejoint le site en janvier, bien que son contenu soit plus axé sur les combats que le matériel pour adultes avec lequel le site est synonyme.

En a-t-elle besoin? Elle peut sûrement entraîner divers domaines et niveaux de combat. Peut-être commenter. Je n’achète pas qu’elle a besoin de faire ça – G-Téflon (@GSpatMMA) 3 mai 2021

Bon sang, tant mieux pour toi. Je m’aime des joues solides pour hommes 🍑 #takethewranglersoffhttps://t.co/PHnf7QtUv1 – Jessica Eye (@jessicaevileye) 4 mai 2021

Paige VanZant, qui a déclaré ouvertement à quel point il était plus facile de monétiser son vaste compte Instagram que ses combats avant de quitter l’UFC, a son propre site d’abonnement, et Eye a déclaré que son propre contenu serait « réservé aux adultes » lorsqu’elle l’a lancé. Page OnlyFans en mars.

Eye a encouragé l’un de ses fans masculins qui a déclaré avoir également ouvert un compte. « Enfer ouais, » ‘Evil Eye’ leur a dit. « Tant mieux pour toi. Je m’aime des joues masculines solides. »