Mon copain a paniqué dans la maison hantée

CHER HARRIETTE: Halloween approche à grands pas, alors j’ai décidé d’emmener mon petit ami dans une maison hantée pour une soirée amusante. Nous étions tous les deux excités et il n’a exprimé que de l’enthousiasme pour nos projets.

Lorsque nous sommes entrés dans la maison hantée, les choses ont immédiatement disparu. Mon copain était complètement horrifié et m’a supplié de partir plus tôt.

Maintenant, je ne peux m’empêcher de me sentir un peu nerveux à propos de notre relation. Est-il possible que je sors avec un lâche ? Je sais que cela ne semble pas grave, mais j’ai payé cher nos billets et il n’a même pas pu me montrer courageux pour la nuit.

Je pense que cela en dit long sur la peur qu’il pourrait potentiellement avoir à l’égard d’une personne. Est-ce que j’y pense trop ?

— L’homme debout

CHER HOMME: Quelque chose d’autre s’est peut-être produit qui a déclenché la réaction de votre petit-ami. Découvrez ce qui se passe.

Demandez-lui pourquoi il a réagi si fortement. Qu’est-ce qui l’a bouleversé ? Continuez et demandez-lui ce qui lui fait peur. Vous êtes dans la phase d’apprentissage de votre connaissance, alors écoutez attentivement et observez.

Vous pouvez également lui dire que cela vous a dérangé qu’il ait si peur et que vous voulez comprendre ce qui s’est passé. Plus vous le connaîtrez, mieux vous comprendrez ses motivations.

CHER HARRIETTE: Je partage actuellement un appartement avec un ami dont je suis devenu très proche l’année dernière.

Nous avons pensé que ce serait mieux pour nous et que ce serait très amusant si nous emménagions ensemble. Mais désormais, nous ne passons presque plus de temps ensemble à la maison. Je pourrais facilement passer des journées entières sans la voir ni lui parler pendant plus de cinq minutes. Nous restons dans nos chambres, ce que j’apprécie car c’est ce à quoi je suis habitué en tant qu’enfant unique.

Parce que nous restons seuls, nous avons rarement le temps de discuter des besoins en matière d’appartement. Mon problème urgent en ce moment est qu’elle ne fait pas l’épicerie. Je pense que depuis un mois et demi que nous vivons ensemble, elle a (à peine) réapprovisionné le frigo deux fois. Aucun de nous n’a de travail en ce moment, donc je ne peux pas me permettre de payer sa facture alimentaire, mais je ne veux pas nécessairement avoir de la nourriture séparée parce que nous cuisinons parfois l’un pour l’autre.

Comment dois-je exprimer mes inquiétudes concernant ses contributions ?

— Réfrigérateur vide

CHER RÉFRIGÉRATEUR VIDE : Une ligne directrice que vous voudrez peut-être suggérer est que vous ayez une réunion hebdomadaire pour discuter des affaires de colocation. Planifiez-le pour qu’il fasse partie de votre routine où vous pourrez discuter de tout ce qui se passe à la maison.

Lors de la réunion inaugurale, exprimez vos préoccupations concernant la nourriture. Rappelez-lui que vous êtes censés partager les dépenses, mais qu’elle ne participe pas à l’achat de nourriture. Soyez direct : vous ne pouvez pas vous permettre de payer sa nourriture. Vous devez qu’elle contribue. Il se peut que vous ayez des étagères séparées pour la nourriture et que vous acceptiez de ne pas toucher à la nourriture de chacun à moins d’en discuter à l’avance.

Vous devriez également lui dire que passer du temps avec elle vous manque. Expliquez que vous pensiez faire des choses ensemble, mais que c’est le contraire qui est vrai. Demandez-lui s’il se passe quelque chose entre elle ou entre vous deux dont vous devriez être au courant.

Harriette Cole est styliste de vie et fondatrice de DREAMLEAPERS, une initiative visant à aider les gens à accéder à leurs rêves et à les réaliser. Vous pouvez envoyer vos questions à [email protected] ou c/o Andrews McMeel Syndication, 1130 Walnut St., Kansas City, MO 64106.