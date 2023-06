« Mon cœur s’est serré »: les habitants de KFN pleurent l’impact des incendies de forêt sur leur communauté

Isabelle Sunrise a essayé de cacher ses larmes à ses filles lorsqu’elles ont traversé la Première nation Kátł’odeeche près de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, et ont vu la destruction laissée par un incendie de forêt.

« Alors que je rentrais chez moi en voiture hier pour la première fois, comme si je ne pouvais pas le retenir, mon cœur s’est serré », a-t-elle déclaré. « J’ai commencé à pleurer. Au moment où je suis rentré à la maison, je sanglotais un peu, mais je ne voulais pas laisser mes filles voir, mais elles m’ont entendu. »

La communauté a été évacuée le 14 mai alors qu’un incendie de forêt incontrôlable brûlait à proximité. Quelques jours plus tard, il a englouti une partie de la réserve.

Les 300 membres du KFN ont passé les trois semaines et demie suivantes dispersés dans les communautés voisines. Mardi, la chef April Martel a déclaré que les résidents pouvaient rentrer chez eux.

Les autorités ont estimé que l’incendie avait endommagé 18 bâtiments, dont le bureau de la bande et la Yamózha Kúé Society (Institut culturel déné).

« C’est vraiment triste de voir la ville comme ça », a déclaré Sunrise. « Ces maisons disparues et dispersées, c’était assez déchirant. »

Le bureau de la bande de la PNK a brûlé. Le bureau a temporairement été installé à l’aréna. (Soumis)

Quand enfin le leadership les résidents annoncés pourraient revenir Sunrise s’est dite soulagée mais aussi « sur les nerfs » car il y avait encore des poussées dans la forêt voisine.

L’intérieur de sa maison était recouvert de cendres – elle était partie sans fermer les fenêtres – et il y a des signes de dommages causés par la fumée.

« Nous avons eu de la chance parce que le feu était derrière notre maison », a-t-elle déclaré. « Je ne pouvais pas imaginer comment les familles de ces autres personnes se sentent quand elles n’ont pas de maison où aller. C’est vraiment une révélation. »

Un pompier perd sa maison, ses souvenirs

Raelene Lamalice dit qu’elle a su très tôt qu’elle perdrait sa maison dans l’incendie.

La nuit de l’évacuation, elle dit avoir vu les flammes près de la communauté et entendu des explosions. Elle a deviné que c’était des bonbonnes de propane ou des jerrycans.

« Je l’ai en quelque sorte accepté alors », a-t-elle déclaré.

Plus tôt dans la journée, elle a pris quelques minutes pour rassembler quelques affaires.

« En regardant les choses que j’ai attrapées, cela n’avait aucun sens », a-t-elle déclaré. « Comme j’ai attrapé mon hamac et une vieille tasse, un livre. »

Comme la plupart des gens, Lamalice gardait ses objets sentimentaux en lieu sûr.

Maintenant, ils sont tous partis.

Raelene Lamalice dit qu’elle a su très tôt qu’elle perdrait sa maison dans l’incendie. (Soumis par Raelene Lamalice)

Certains articles comprennent ses mocassins et son parka pour bébé, certains des vêtements de son défunt frère, les cendres d’une tante, ainsi que la veste en peau d’orignal et l’étui à fusil d’un oncle.

Contrairement à la plupart des résidents de la PNK, Lamalice n’a pas quitté la communauté – elle est pompier et s’est plongée dans le travail après avoir vu les restes de sa maison.

« Rester occupé et rester concentré sur les objectifs et les tâches quotidiennes, cela a vraiment aidé à mettre tout cela de côté et à se concentrer uniquement sur le fait qu’il y avait un incendie et à aider les efforts pour le contenir », a-t-elle déclaré.

Maintenant que l’incendie est considéré comme maîtrisé, Lamalice s’est rendu en Alberta pour acheter un camping-car et retourne dans la réserve. Elle ne sait toujours pas où elle va le garer.

«Revenez simplement à une routine quotidienne parce que je veux toujours être disponible pour aider avec plus d’incendies qui semblent se produire ici dans les Territoires du Nord-Ouest», a-t-elle déclaré. À l’heure actuelle, près de 100 personnes de Sambaa K’e, dans les Territoires du Nord-Ouest, sont à Fort Simpson, observant ce qui se passera avec un incendie de forêt massif menaçant leur communauté.

C’est la deuxième fois que Lamalice devra reconstruire sa maison. Elle a perdu une autre maison dans un incendie il y a six ans.

« Je comprends donc que les choses sont remplaçables », a-t-elle déclaré.

Elle suggère maintenant aux gens de dresser une liste des éléments importants à saisir en cas d’urgence.

Besoin d’un « cœur doux »

Le nettoyage et l’évaluation des dommages dans toute la communauté sont en cours, et les responsables ont les riverains avertis faire attention aux chutes et aux arbres tombés.

Les pompiers surveillent également les points chauds.

Sunrise et sa famille n’ont pas encore dormi dans leur maison ; il y a trop de nettoyage à faire.

« Je viens de relaver tout mon linge », rigole-t-elle.

La société Yamózha Kúé (Institut culturel déné) était l’un des bâtiments détruits dans l’incendie. Les artefacts ont été sauvés avant que le bâtiment ne brûle. (Soumis)

Le chemin est fermé aux non-résidents et le bureau de bande a été temporairement installé à l’aréna.

Sunrise dit qu’elle veut voir la communauté se rassembler pour traverser la catastrophe.

« J’espère que ce que cette expérience nous a apporté, c’est que nous ne devrions pas toujours nous fâcher l’un contre l’autre », a-t-elle déclaré.

« Nous devons avoir un cœur doux. »