“Mon cœur se brise”: Trudeau et les dirigeants réagissent à la fusillade mortelle de Langley

Les dirigeants provinciaux et fédéraux qualifient une fusillade mortelle de cinq heures à Langley lundi (25 juillet) d’« acte de violence insensé » et réitèrent la nécessité d’agir contre la violence armée.

La police a identifié Jordan Daniel Goggin, un homme de Surrey âgé de 28 ans, comme la personne qui a tiré sur quatre personnes et en a tué deux entre minuit et 5 h 45. Sur son dernier site de tir, la police a rattrapé Goggin et l’a tué.

Réagissant sur Twitter plus tard dans la journée, le premier ministre Justin Trudeau s’est dit “horrifié” d’apprendre ce qui s’était passé.

“Mon cœur se brise pour les proches des victimes et les communautés, et mes pensées vont aux personnes blessées – nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Cette violence n’a sa place dans aucune de nos communautés », a-t-il tweeté.

Le premier ministre John Horgan a qualifié la fusillade de « extrêmement préoccupante et inacceptable » dans son propre tweet. Dans une déclaration conjointe avec Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général, les deux ont décrit les actions de Goggin comme un “acte de violence insensé”.

« Bien que nous ne connaissions pas encore le motif de cet incident, nous comprenons que les gens sont inquiets et effrayés lorsque des événements comme ceux-ci se produisent dans nos communautés. Avec les événements tragiques d’aujourd’hui, nous réaffirmons l’engagement de notre gouvernement à lutter contre la violence armée dans toutes les communautés de la Colombie-Britannique », ont-ils déclaré dans leur déclaration.

Le député de Langley-Aldergrove, Tako van Popta, vice-ministre fantôme de la sécurité publique, a également souligné la nécessité d’agir sur les armes à feu.

« Nous avons besoin de solides mesures de réglementation des armes à feu qui ciblent les criminels et les gangsters, et non les citoyens respectueux des lois », a-t-il tweeté. « Ces incidents sont de plus en plus fréquents. J’espère que tout le monde dans notre communauté reste en sécurité aujourd’hui.

Les chefs de l’opposition de la Colombie-Britannique se sont également rendus sur Twitter pour exprimer leurs pensées.

Le chef libéral Kelvin Falcon a déclaré que ses pensées allaient à toutes les personnes touchées par la fusillade et a exprimé ses remerciements aux forces de l’ordre.

«Nous avons la responsabilité de veiller à ce que tous les Britanno-Colombiens puissent se sentir en sécurité dans leurs communautés», a-t-il tweeté.

La chef du Parti vert, Sonia Furstenau, a commenté un aspect différent de la tragédie, notant les premiers rapports de la GRC de Langley et d’un défenseur local selon lesquels les victimes étaient des sans-abri.

« Les informations selon lesquelles l’agresseur visait des sans-abri sont très inquiétantes. Nous avons vu le discours sur l’itinérance en Colombie-Britannique virer à la peur et à la déshumanisation de certains de nos plus vulnérables », a-t-elle tweeté.

Goggin aurait agi seul. Outre les deux personnes qu’il a tuées, Goggin a également tiré sur un homme à la jambe et envoyé une femme à l’hôpital dans un état critique. La police dit qu’elle pense que les tirs étaient ciblés, mais qu’elle ne sait pas encore ce qui a lié toutes les victimes à Goggin.

Goggin était connu de la police, mais pas de manière criminelle, selon l’équipe intégrée des enquêtes sur les homicides.

Toute personne ayant des informations sur la fusillade est priée de contacter l’IHIT au 1-877-551-4448 ou ihitinfo@rcmp-grc.gc.ca.

