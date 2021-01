Le chanteur country Tyler Rich pleure l’homme qu’il a trouvé mort dans un parc d’État du Massachusetts lors d’une course le soir du Nouvel An.

Rich, 34 ans, était à deux miles d’une course de quatre miles prévue dans le Chicopee Memorial State Park de l’ouest du Massachusetts quand il a découvert l’homme sans vie dans une zone fortement boisée « loin de l’endroit où quelqu’un d’autre courrait », a-t-il écrit sur Instagram. le prochain jour.

« Pas comme je l’avais prévu pour clôturer 2020 … Mon cœur se brise pour ce pauvre jeune homme », a écrit Rich dans le post du 1er janvier. « Ce sera une image et un moment de ma vie, je n’oublierai jamais. »

Au début, Rich a dit qu’il avait couru autour de l’homme, qui était face cachée. Mais ensuite il a fait demi-tour pour le vérifier. « Je me rends compte qu’il ne respire pas, et alors que je me dirige vers lui, tout ce que je vois est un visage sans vie couvert de sang », écrit-il.

« Je n’oublierai jamais les quelques minutes où il n’y avait que lui et moi au bord de l’eau, alors que je découvrais ce qui se passait et ce que j’allais faire », a écrit Rich.

Rich a couru vers le chemin principal et a utilisé le téléphone d’un parc pour appeler la police. Une enquête a révélé que la mort aurait pu être un suicide, a-t-il écrit.

La police enquête toujours sur la mort, affirmant à MassLive que l’incident n’était «pas de nature criminelle».

Samedi, Rich a expliqué comment il semblait être destiné à faire la découverte. Dans une nouvelle publication sur Instagram, le chanteur a déclaré qu’il « réfléchissait toujours à ce sentiment constant que j’étais dans cette partie aléatoire du parc au moment exact où j’étais censé être pour trouver ce jeune homme ».

« Il y a de nombreuses coïncidences qui me font vraiment croire qu’il m’a conduit là où il était », a écrit Rich, qui avait parlé à la mère de l’homme – « l’une des choses les plus difficiles dont je me souvienne », écrit-il.

Dans le post, Rich a discuté de l’effusion « incroyable » de « soutien et de prière que j’ai reçu de vous à ce sujet, pour lui, sa famille et toutes les personnes impliquées ».

« La communauté est si importante, n’oubliez pas de dire aux gens à quel point vous les aimez et n’oubliez pas de parler à quelqu’un, à n’importe qui, lorsque vous vous sentez perdu et seul, parce que vous ne l’êtes pas », a écrit Rich.

Suicide Lifeline: Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit ou discuter en ligne.