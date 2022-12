“Mon cœur saigne encore”, déclare Thiago Silva à la sortie de la Coupe du monde

Le vétéran défenseur brésilien Thiago Silva a déclaré qu’il souffrait toujours après la défaite de l’équipe en quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre la Croatie aux tirs au but.

A LIRE AUSSI | Mises à jour en direct : enchères de joueurs IPL 2023

Le Brésil est entré dans le tournoi au Qatar en tant que favori mais a été éliminé pour la cinquième fois consécutive par un adversaire européen lors de l’événement phare du football, a rapporté l’agence de presse Xinhua.

“Depuis les interviews après le match contre la Croatie jusqu’à aujourd’hui, mon cœur saigne toujours”, a déclaré jeudi le défenseur central de Chelsea, 38 ans, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

“Mais… je suis convaincu que nous avons fait un travail décent et engagé – nous tous, y compris le comité des entraîneurs et le personnel des coulisses.”

“Je n’ai aucune idée du nombre de fois où je me suis demandé ce que je devais écrire sur cette Coupe du Monde. Je dois avouer que notre élimination et la manière dont cela s’est passé sont très difficiles à accepter et à comprendre.”

A LIRE AUSSI | Quarts de Coupe de la Ligue: Manchester City affrontera Southampton, Manchester United accueillera Charlton

Le Brésil est entré dans le tournoi en tant qu’équipe la mieux classée au monde et avait une abondance de talents offensifs dans ses rangs. Avec Neymar, Vinicius Junior, Raphinha, Richarlison et Rodrygo dans leurs rangs, ils semblaient être endémiques mais ont finalement échoué en quarts de finale du tournoi alors qu’ils se retiraient après avoir perdu contre la Croatie aux tirs au but après un match nul 1-1 après temps supplémentaire.

Ils ont commencé le tournoi en force alors qu’ils marchaient vers une victoire 2-0 sur la Serbie avec Richarlison venant avec la marchandise, avant de prendre le dessus sur la Suisse 1-0 avec la frappe solitaire de Casemiro.

Les Sud-Américains se sont inclinés 1-0 contre le Cameroun lors de leur dernier match de groupe, mais cela n’a pas nui à leur place de qualification.

En huitièmes de finale, ils ont battu la Corée du Sud 4-1 avec leurs quatre buts en première mi-temps.

Mais, finalement, ils ont échoué face aux Croates au tour suivant et ont dû rentrer chez eux les mains vides.

Silva a déclaré qu’il était fier d’avoir représenté le Brésil lors de quatre Coupes du monde consécutives, ajoutant que cet exploit avait dépassé ses “rêves d’enfance les plus fous”.

Silva sera de retour en action pour Chelsea alors que la Premier League débute le lendemain de Noël après la pause de la Coupe du monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)