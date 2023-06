Mon climatiseur filtre-t-il la fumée des feux de forêt ? Réponses aux questions sur la qualité de l’air intérieur.

Alors que l’air extérieur dans le nord-est des États-Unis est épais par la fumée des feux de forêt, l’air intérieur est également de plus en plus pollué.

C’est parce que la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments est un reflet direct de la qualité de l’air extérieur, a déclaré Ian Cull, ingénieur en environnement et expert en qualité de l’air basé à Chicago. Peu de bâtiments (à l’exception notable de certains établissements de soins de santé et de laboratoires) sont hermétiquement scellés pour les empêcher de partager l’air avec l’extérieur. Ainsi, les gens qui respirent de l’air à l’intérieur finissent par respirer ce qui se trouve à l’extérieur.

Mais tous les bâtiments ne sont pas créés égaux, et certains systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) optimisent mieux la qualité de l’air que d’autres.

J’ai parlé à Cull de la façon de tirer le meilleur parti de ce que vous avez pendant la saison des feux de forêt. Que vous disposiez d’une climatisation centrale, dans l’unité ou sans climatisation – et que vous ayez peu ou beaucoup de ressources à engager pour purifier l’air de votre maison – il y a des choses que vous pouvez faire pour améliorer la qualité de l’air que vous et les vôtres respirez.

Comment puis-je savoir si la qualité de mon air intérieur est bonne ou mauvaise ?

Vous pouvez acheter un petit moniteur de qualité de l’air portable ou intérieur, mais vraiment, la meilleure indication de la qualité de votre air intérieur est la qualité de l’air extérieur, a déclaré Cull. « Quand c’est vraiment mauvais, oui, ça se sent », a-t-il dit. « Mais même lorsque la vue et l’odeur disparaissent, il y aura une période de temps où la pollution de l’air extérieur dépassera toujours les normes. »

Ce serait formidable si vous pouviez utiliser certaines mesures de différents composants de la pollution de l’air intérieur pour aider à déterminer à quel point votre air intérieur est propre et sûr. (Lors d’un incendie de forêt, le principal polluant que vous voudriez mesurer serait les particules de suie – techniquement appelées «matières particulaires». Mais à d’autres moments, il est également important de minimiser les composés organiques volatils, ou COV, qui sont des composés qui peuvent être toxiques à la santé humaine.)

Cependant, bien qu’il existe des tonnes de moniteurs de qualité de l’air à usage domestique sur le marché, ils ne fonctionnent pas tous aussi bien qu’annoncés – et il peut être très difficile de déterminer lesquels fonctionnent. Une étude de 2019 a montré que les moniteurs domestiques fabriqués par Dylos et Purple fonctionnaient presque aussi bien que les moniteurs professionnels.

Mais pour la plupart des gens, Cull recommande d’utiliser l’application ou le site AirNow pour déterminer la qualité de l’air dans votre région et de supposer que la qualité de l’air intérieur se rapproche plus ou moins de la qualité de l’air extérieur.

Ensuite, a-t-il dit, travaillez pour empêcher l’air extérieur de circuler vers l’intérieur – et nettoyez l’air qui se trouve à l’intérieur.

Comment puis-je garder l’air extérieur à l’extérieur et l’air intérieur à l’intérieur ?

Les trois stratégies les plus importantes pour réduire le flux d’air extérieur vers l’intérieur bloquent ses voies vers l’intérieur, éteignent les systèmes d’évacuation intérieurs et minimisent la ventilation.

1. Bloquez les voies d’accès à l’air extérieur pour l’empêcher d’entrer – dans des limites raisonnables. Cela signifie fermer les fenêtres et les portes et, lorsque cela est relativement facile, sceller les crevasses visibles.

Cull a déclaré que le calfeutrage autour des fenêtres avec des courants d’air ou l’application d’un revêtement de fenêtre rétractable saisonnier pour empêcher l’air enfumé de pénétrer par des fissures invisibles n’apportera probablement pas beaucoup de protection supplémentaire. « L’air trouve son chemin », a-t-il dit, et concentrer votre énergie sur d’autres stratégies comme la filtration (plus sur cela ci-dessous) est probablement plus efficace.

Mais si vous avez un grand espace à l’extérieur qui est facilement scellable avec du ruban adhésif, jetez-en quelques-uns là-bas, a-t-il dit.

2. Gardez les ventilateurs d’extraction éteints. Les différences de pression entre l’intérieur et l’extérieur déterminent la quantité d’air extérieur qui pénètre dans votre espace. Les ventilateurs d’extraction – comme ceux des salles de bains et des hottes au-dessus des cuisinières – sont conçus pour aspirer l’air hors de la pièce, ce qui incite l’air extérieur à entrer. C’est normalement une bonne chose, mais dans une situation d’air enfumé, c’est le contraire de ce que vous voulez !

3. Passez de la ventilation à la recirculation sur toutes les unités CVC. Lorsque l’air extérieur est propre, nous voulons généralement qu’il remplace assez fréquemment l’air intérieur vicié. Mais maintenant, avec la qualité de l’air extérieur si faible, nous voulons le garder à l’extérieur. Au lieu de cela, nous voulons simplement faire recirculer l’air de meilleure qualité qui se trouve déjà à l’intérieur de nos maisons.

Faire cela aura un aspect différent selon ce que votre maison utilise pour refroidir l’air – et le degré de contrôle que vous avez sur le réglage des paramètres des systèmes centraux.

Si vous avez l’air central, voyez si vous pouvez trouver comment fermer les conduits d’admission d’air frais. Ce sont généralement des ouvertures à l’extérieur d’un bâtiment, souvent recouvertes d’une grille – et pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude de les trouver, elles peuvent être difficiles à distinguer des autres ouvertures sur le côté d’un bâtiment. Néanmoins, si vous pouvez trouver le vôtre, le fermer est un bon premier pas.

Si vous avez un climatiseur intégré (« de fenêtre »), vous avez probablement la possibilité d’apporter de l’air extérieur (souvent symbolisé par des flèches unidirectionnelles ondulées) ou de faire recirculer l’air intérieur (ce qui est souvent indiqué par des flèches dans un ovale). ou cercle). Lorsque l’air extérieur est mauvais, optez pour la recirculation.

Quels sont les meilleurs moyens d’assainir mon air intérieur ?

Peu importe à quel point vos fenêtres et vos portes sont bien scellées, un peu d’air extérieur pénètre à l’intérieur – et avec lui, les particules qui font de la fumée un irritant si puissant pour les yeux, le nez et la gorge. Faire passer en continu votre air intérieur devant un filtre et utiliser le filtre à air avec les plus petits trous à travers lesquels votre système peut faire circuler l’air, aide à garder votre air aussi propre que possible.

Encore une fois, cela sera différent selon le système CVC de votre maison.

Pour les personnes avec climatisation centrale, explorez l’utilisation d’un filtre avec un MERV (valeur de rapport d’efficacité minimale) de 13 ou plus (la plage est de 1 à 16). Plus la cote MERV d’un filtre est élevée, plus les trous dans le filtre sont petits – et mieux il capture les particules de suie de toutes tailles. Cependant, une unité de climatisation travaille plus fort pour faire passer l’air à travers un filtre très fin que pour faire passer l’air à travers un filtre à gros trous. Les unités plus anciennes en particulier pourraient avoir du mal avec des filtres de cotes MERV plus élevées. Donc, si vous détectez une baisse notable du débit d’air des conduits de votre maison après la mise à niveau vers un filtre avec des trous plus fins, vous pourriez être bloqué en utilisant un filtre avec des trous plus gros.

Pour les personnes sans climatisation centrale qui ont un chauffage à air pulsé (c’est-à-dire qu’il est chauffé par l’air chaud sortant des évents, plutôt que par un radiateur ou un tuyau chaud qui fait circuler la vapeur), les options sont assez similaires. Les thermostats ont généralement deux réglages – un contrôlant la chaleur (souvent avec au moins deux options, y compris « chauffage » et « arrêt »), et un contrôlant le ventilateur (avec les options « marche », « arrêt » et « auto »). Normalement, en été, le chauffage est réglé sur « off » et le ventilateur est réglé sur « auto ». Lorsque l’air devient enfumé, vous voulez garder la chaleur éteinte mais mettez le ventilateur en mode automatique. Vous souhaitez également mettre à niveau le filtre de votre fournaise en utilisant les mêmes considérations que pour un climatiseur.

Si vous utilisez un climatiseur intégré (« de fenêtre ») ou si vous n’utilisez aucun climatiseur, le mieux est d’utiliser un purificateur d’air autonome pour purifier l’air de chaque pièce. Un climatiseur intégré n’a généralement pas beaucoup de capacité de filtration, donc tant qu’il est réglé pour faire recirculer l’air, son effet sur la qualité de l’air intérieur est neutre.

Ai-je besoin d’un purificateur d’air autonome ? Et si oui, comment en choisir (ou en fabriquer) un ?

Pour les chanceux qui vivent dans les bâtiments du meilleur scénario – ceux qui ont des systèmes de climatisation centraux plus récents, avec la possibilité de mettre à niveau leurs filtres et de fermer leurs conduits d’admission – des dispositifs de filtration d’air supplémentaires pourraient ne pas être nécessaires. Un moniteur de qualité de l’air peut aider les personnes dans cette situation à décider si elles ont besoin de plus d’aide pour la purification de l’air, a déclaré Cull. Et certaines personnes particulièrement à haut risque pourraient raisonnablement choisir d’acheter une unité de filtrage de l’air au cas où.

Pour ceux d’entre nous qui ont plus de lacunes dans la capacité de nos systèmes CVC, l’avantage d’un purificateur d’air autonome est plus clair, a déclaré Cull. Mais il peut être difficile de distinguer le bon du mauvais ou tout simplement d’accord : la pandémie a entraîné une inondation de filtres à air et de purificateurs sur le marché, et certains sont meilleurs que d’autres.

Pour obtenir les meilleures informations objectives sur les performances des purificateurs d’air, Cull se tourne vers le site Verifide de l’Association of Home Appliance Manufacturers ; Consumer Reports est également complet, mais payant, et l’Environmental Protection Agency (EPA) propose également des conseils sur le choix d’un produit. Il recommande d’en installer un dans chaque pièce et de le maintenir allumé à plein temps tant que la qualité de l’air (qu’il évalue à l’aide de l’application ou du site AirNow) est faible. (Il recommande également d’éviter ceux avec des ioniseurs, qui ajoutent en fait des polluants comme l’ozone à l’air.)

Presque tous les purificateurs d’air élimineront les particules qui sont le polluant le plus important dans la fumée des feux de forêt. Cependant, certains éliminent également les composés organiques volatils (COV, gaz toxiques et composés pouvant également avoir des conséquences sur la santé). Les purificateurs d’air dont les filtres comportent une couche de charbon actif (ou « charbon de bois ») ont cette capacité.

Pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont construit leurs propres alternatives de filtration de l’air à faible coût, le plus souvent des boîtes Corsi-Rosenthal. Ces engins impliquent quatre filtres à air et un ventilateur de boîte, mais il existe une alternative encore plus simple – le purificateur d’air d’un pauvre homme pauvre, a déclaré Cull : coller un seul filtre MERV-13 (ou supérieur) à l’arrière d’une boîte. ventilateur et en plaçant l’unité au milieu de la pièce. (Vous voulez que le filtre soit monté sur le côté amont du ventilateur, avec les flèches sur le filtre – qui indiquent la direction du flux d’air à travers celui-ci – pointant vers le ventilateur.) Il recommande d’exécuter cette configuration 24 heures sur 24 jusqu’à ce que la qualité de l’air revienne à la gamme saine.

Quelles activités d’intérieur dois-je éviter en ce moment ?

Certaines activités ménagères courantes – frire des aliments ou cuisiner des aliments qui fument, utiliser une cuisinière à gaz, brûler des bougies et de l’encens, passer l’aspirateur (sauf si vous en utilisez un avec un filtre HEPA) et fumer, par exemple – créent des sous-produits qui ne sont pas bons pour notre voies respiratoires.

Dans des circonstances normales, lorsque nous maximisons la ventilation en ouvrant les fenêtres ou en permettant à nos systèmes CVC d’aspirer l’air extérieur, ces sous-produits se dissipent assez facilement. Cela se produit moins facilement si vous suivez l’une des suggestions ci-dessus.

Pour cette raison, il est particulièrement important d’éviter de faire ces activités à l’intérieur pendant que vous prenez des mesures pour maximiser la qualité de l’air intérieur. Et c’est toujours une bonne idée d’éviter de fumer.

Vous pouvez obtenir plus de conseils sur l’air intérieur sur le site Web de l’EPA.