Mon chien mesure 6 pieds et 12 pierres à seulement neuf mois – il grandit encore et ne réalise pas à quel point il est massif

Un CHIEN nommé Euphrate était considéré comme le plus gros chiot du monde car elle mesurait six pieds de haut et pesait 12 pierres alors qu’elle n’avait que neuf mois.

Le géant à quatre pattes pesait plus que l’humain moyen avant même d’avoir vécu sa première année complète après avoir été élevé pour reproduire une bête ancienne de 5 000 avant JC.

L’Euphrate pèse 12 pierres (180 lb) et mesure 6 pieds de haut. Crédit : Agence de presse Caters

L’Euphrate a été élevé pour reproduire un ancien chien disparu de 5 000 av. Crédit : Agence de presse Caters

L’Euphrate est le produit du dogue napolitain et du dogue anglais par élevage sélectif et l’une des premières tentatives de recréation du molossus mésopotamien.

S’exprimant en 2018, le propriétaire Jared Howser, 41 ans, de Salt Lake City, Utah, a déclaré: « Le Molosse de l’ancienne Mésopotamie était un animal magnifique. Avec un pelage noir bringé aussi sombre que la nuit et une carrure massive, ils avaient une apparence féroce. .

« Ces chiens faisaient trembler les hommes à leur vue. Avec un profond sentiment de loyauté, ces géants se défendaient contre tout homme ou toute bête qui menaçait la sécurité de leurs maîtres.

« Les deux seules lignées directes provenant de cet ancien chien sont le Mastiff anglais et napolitain.

« Grâce au croisement sélectif de ces deux races, cela nous a donné le parent vivant le plus proche de l’ancienne race que nous connaissons maintenant sous le nom de Molossus américain, une relique authentique du passé antique. »

L’Euphrate était souvent confondue avec un adulte alors qu’elle n’était qu’un chiot et le fier propriétaire, M. Howser, affirme qu’il n’y a aucune trace de quelque chose de similaire à sa taille.

S’exprimant en 2018, il a déclaré: «À neuf mois, il n’y a tout simplement pas un autre chien de 180 livres et 31,5 pouces au garrot ailleurs dans le monde, elle est une anomalie.

« Nous avons recherché en ligne et appelé les Guinness World Records, contacté des centaines d’éleveurs pour voir si un chien se rapproche de sa taille pour cet âge et il n’y a rien. »

Jared a également révélé que son chiot pouvait regarder à travers le judas de leur porte d’entrée lorsqu’elle se tenait sur ses pattes arrière et avait assez de force pour le traîner sur la route.

Il a ajouté: «Si elle devait se tenir debout, elle serait assez grande pour regarder par le judas de notre porte.

«Je pèse 260 livres et mesure 6 pieds 3, mais si elle décidait de courir, je ne pourrais pas la tenir en laisse, elle pourrait me traîner facilement sur la route.

« Quand les gens la regardent, ils sont surpris et demandent comment j’ai pu la garder sous contrôle, en plaisantant que je dois être un dompteur de lions. »

Néanmoins, l’Euphrate a continué de croître à un rythme remarquable, bien que cela ait affecté sa capacité à se réadapter à sa taille au quotidien.

Jared a déclaré: « Elle a eu deux poussées de croissance, pendant cette période, elle était si maladroite parce qu’elle grossissait énormément chaque jour. »

Mais le propriétaire de l’Euphrate a également tenu à préciser que son précieux bien ne présente aucun danger pour personne et qu’il est aussi doux que possible.

« Elle est très affectueuse avec nous, quand nous la sortons en public, elle est très affectueuse avec les enfants et les femmes en particulier.

« Si quelqu’un tend la main pour la caresser, sa queue commencera à remuer, si vous ne la regardez pas dans les yeux, elle sera amicale mais se positionnera contre vous. »

L’Euphrate n’est pas le seul gros chien à attirer l’attention ces derniers temps, avec le Dogue Allemand de 6 pieds 2 pouces nommé Wellington qui fait la une des journaux avec sa taille gigantesque.

Ailleurs, un autre grand danois appelé Diego a réussi à peser 15 pierres et a été pris pour une vache.

Jared a déclaré que l’Euphrate avait une nature douce, malgré sa taille et son apparence effrayantes. Crédit : Agence de presse Caters

L’Euphrate éclipse Zorba le dogue, qui est aussi un énorme chien. Crédit : Agence de presse Caters

Euphrate était assez grand pour atteindre les comptoirs de la cuisine à seulement six mois. Crédit : Agence de presse Caters