Mon chien m’a gardé pendant 36 heures et a cherché de l’aide après ma chute de 200 pieds dans un ravin – elle m’a sauvé la vie

Un propriétaire de CHIEN gardé par son toutou pendant 36 heures après sa chute de 200 pieds dans un ravin a déclaré hier: “Elle m’a sauvé la vie.”

Martyn Clark, 76 ans, était ravi de retrouver Suki après un mois à l’hôpital avec de multiples blessures.

Le chien de Martyn Clark, Suki, lui a sauvé la vie après être tombé à 200 pieds dans un ravin Crédit : Glen Minikin

Martyn a percuté un rocher dans un ruisseau et est resté grièvement blessé Crédit : CLEVELLAND MOUNTAIN RESCUE

Jetant ses bras autour d’elle, il a dit: “Je ne serais pas là maintenant si ce n’était pas pour elle.”

Le mois dernier, le Sun a raconté comment Martyn était tombé alors qu’il était en vacances avec Suki près de Lealholm, dans les North Yorkshire Moors.

Il a percuté un rocher dans un ruisseau et est resté grièvement blessé.

Martyn se souvient : « Je dérivais dans et hors de la conscience. Suki a poussé son nez froid contre mon visage et me regardait dans les yeux.

«Je pense qu’elle savait à quel point les choses devenaient désespérées. Elle m’a regardé comme pour me dire : ‘Pourquoi diable as-tu fait ça ?’ »

Elle a continué à partir chercher de l’aide et à revenir, mais a entendu des voix après 36 heures.

Martyn a déclaré: «J’ai vu ses oreilles se dresser et elle était partie. Il y avait du sang qui sortait de ma tête et je me souviens avoir vu des sangsues. Je pensais que je finirais par être retrouvé avec eux partout sur moi.

Walker Tom Wykes, 57 ans, et sa famille sont venus aider Martyn, qui s’est cassé l’épaule et la clavicule. Les sauveteurs en montagne l’ont ramené.

Suki a continué à partir chercher de l’aide et à revenir, mais a entendu des voix après 36 heures Crédit : CLEVELLAND MOUNTAIN RESCUE

Il est maintenant à la maison avec le croisement saluki-collie à Sutton-on-Sea, Lincs, mais est moins actif.

Il a ajouté: “Elle a posé ses pattes sur ma poitrine, a bien regardé et a compris que les choses seraient un peu différentes maintenant.”