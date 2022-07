Mon chien bien-aimé a été amical pendant des années, puis un jour s’est retourné contre moi et m’a presque arraché le bras – j’ai failli mourir

Une maman a affirmé que le chien de la famille bien-aimé s’était retourné contre elle et l’avait presque mangée vivante – dévorant “la moitié de son bras” lors d’une attaque vicieuse.

Tya Lucas était à la maison en train de montrer son nouveau chiot Roo à son ami Peter, 33 ans, le 16 mai lorsque sept pitbull en pierre Hercule se sont précipités sur lui, saisissant son cou avec ses dents.

L’homme de 41 ans de Lewisville, au Texas, a rapidement éloigné la bête de Peter, l’a poussé dans la sécurité de la salle de bain et a fermé la porte derrière lui.

Mais une fois que la maman d’un enfant a été laissée seule dans le salon avec l’animal, cela s’est alors retourné contre elle.

Le chien a arraché les deux tiers du bras droit de Tya et a mangé son biceps et a enfoncé ses dents dans sa jambe et son pied.

Heureusement, la fille de Tya, Tana, 20 ans, et son mari Harley, 21 ans, sont arrivés à la maison et Harley a pu éloigner le chien de Tya et l’emmener à l’extérieur où un policier passait.

Tya a déclaré: “La police a dit que si je m’étais évanoui dans la maison, il m’aurait mangé de l’intérieur.

“Ils ont dit qu’ils avaient vu des coups de couteau, des blessures par balle et qu’ils n’avaient jamais vu ce qu’ils avaient vu ce jour-là.

La police a sauvé la mère en lui mettant un garrot sur le bras.

Tana et Harley avaient trouvé Hercule abandonné au bord de la route, couvert de brûlures de cigarettes deux ans auparavant.

Le barman Tya dit qu’Hercule n’avait jamais montré de signes d’agressivité auparavant et avait même dormi au lit avec elle la nuit avant l’attaque.

“Je ne sais pas combien de fois il m’a mordue. Je pense que ça a duré environ cinq minutes. J’ai cru que j’allais mourir. Je me suis battue pour rester en vie”, a-t-elle déclaré.

Tya a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle a été mise sous ventilateur pendant deux jours. Elle est restée à l’hôpital pendant 19 jours où elle a subi des centaines de points de suture au bras, à la jambe et au pied et cinq opérations pour enlever la peau morte.

Les médecins ont également effectué une sixième opération au cours de laquelle un muscle de son dos a été enroulé en forme de biceps et attaché à son bras.

Tya a mis en place un GoFundMe pour couvrir ses frais médicaux qui s’élèvent jusqu’à présent à 180 000 dollars.

Tya et Tana ont donné le chien à la police et il a été abattu. Ils n’ont aucune idée de ce qui a déclenché l’agression, mais Tya est terrifiée par les chiens.

Un porte-parole du département de police de Lewisville a déclaré: “C’était une situation traumatisante pour cette famille et cet officier [Jordan] Les actions de Potter l’ont empêché d’être une situation mortelle, apportant un peu de réconfort à la famille.”