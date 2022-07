Mon chat a adoré le jeu vidéo Stray autant que moi

J’ai toujours eu un faible pour les chats errants. Lorsque le jeu d’aventure indépendant Stray a été annoncé à La vitrine d’Annapurna Interactive l’année dernière, mon intérêt a été piqué. J’étais alors entièrement convaincu par le concept d’un chat naviguant dans une dystopie cyberpunk, et je suis heureux d’annoncer que le jeu ne m’a pas déçu, ni mes chats.

Le jeu de perspective à la troisième personne de BlueTwelve Studio vous présente comme un adorable chat orange sans nom qui vit avec un groupe d’autres félins. Votre groupe passe ses journées comme le font les chats : dormir, jouer et explorer. La vie dans le paradis ensoleillé prend fin brutalement pour vous lorsqu’un accident vous sépare de votre famille de chats.

Annapurna Interactif



Vous vous réveillez dans une cybercité en décomposition peuplée de robots. Vous devrez aider vos nouveaux amis à lutter contre l’infestation parasitaire de Zurks dans la ville et à trouver un moyen de retourner à l’extérieur.

Stray a été immédiatement immersif, présentant l’extérieur comme un espace paisible, vert et atmosphérique semblable à un décor de film du Studio Ghibli. L’extérieur est étonnamment différent de la ville d’une beauté envoûtante dans laquelle vous vous retrouvez. Les espaces de vie et les bâtiments délabrés sont entassés, laissant des ruelles étroites et jonchées. Les murs du bâtiment en sourdine sont éclairés par des guirlandes lumineuses et des enseignes au néon, auréolées d’une brume suspendue dans les airs.

Annapurna Interactif



Les développeurs ont magistralement capturé la façon dont les chats se déplacent – ​​réveillez-vous d’une sieste et faites un grand étirement, grattez un tapis, et oui, faites tomber des objets des rebords juste parce que vous le pouvez. Votre personnalité en tant que joueur peut transparaître dans ces moments-là. Êtes-vous le chat furtif qui passe inaperçu ou foncez-vous directement dans la mêlée ? C’est à vous de décider.

Stray est une nouvelle version du héros du jeu d’aventure traditionnel. Vous êtes petit, vulnérable, sans voix (sauf quelques miaulements occasionnels) et sans pouces opposables. Ces limitations ne vous arrêtent pas, mais elles nécessitent une certaine ingéniosité. Vous n’êtes pas non plus entièrement jeté aux loups métaphoriques. Peu de temps après votre arrivée en ville, vous faites équipe avec un petit robot nommé B-12. Le robot volant vous équipe d’un sac à dos pour toutes vos découvertes.

Annapurna Interactif



Même avec votre compagnon numérique, les défis de chaque chapitre nécessitent d’anticiper. Soyez rusé, réfléchi et créatif. Le jeu récompense la curiosité, ce qui se traduit parfois par des moments légers et humoristiques. La clé pour savoir quoi faire ensuite dans la ville tentaculaire, que votre mission soit à gros enjeux ou que vous recherchiez simplement des objets de collection, est d’explorer et d’interagir avec l’environnement.

Stray est un jeu vidéo unique en son genre qui est bien plus qu’une source de jeux de mots pour chats. Les décors sont époustouflants et animés de personnages faciles à aimer. Les développeurs livrent des moments narratifs sincères avec peu ou pas de dialogue.

Shelby Brown / Crumpe



Quand j’ai commencé le jeu avec mes deux chats à proximité, mon cœur s’est déchiré lors de la scène où le chat est séparé de sa famille. La pensée que quoi que ce soit de mal arrive à cette créature sans défense me pétrifiait. C’est la marque d’un bon jeu vidéo lorsque les développeurs renversent vos attentes. Il ne fallut pas longtemps avant que je n’aie plus eu peur pour la sécurité du chat. Le chat était intelligent et ingénieux. Le chat était dur à cuire.

S’investir émotionnellement dans une histoire et ses personnages est un autre signe de bonne conception. Alors que j’adorais le chat, j’étais également intrigué par les robots qu’il rencontrait en cours de route. Ils avaient des personnalités, des peurs, des souvenirs et des familles. C’était beau de voir ces robots fatigués et délabrés rencontrer le chat et ressentir un regain d’espoir et de courage.

Dans Stray, le monde est votre terrain de jeu et vous avez l’agilité féline pour le parcourir. Ne sous-estimez pas ce que vous pouvez faire, même en tant que petit chat loin de chez vous. Et n’oubliez pas de causer un peu de mal.

Vous pouvez jouer à Stray maintenant pour 30 $ sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Steamet PlayStation Plus Extra et Premium les abonnés peuvent le télécharger dans le cadre de leur adhésion.