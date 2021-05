Mon chargeur Anker préféré qui se double d’une batterie coûte 34 $ aujourd’hui

Le chargeur qui a duré le plus longtemps dans notre rotation à domicile est sans aucun doute un Anker PowerCore Fusion 10000. Je pense que j’ai l’original qui a depuis longtemps été remplacé par des modèles plus récents, mais je prévois d’utiliser cet adaptateur jusqu’à ce qu’il ne le soit pas charge plus longtemps. J’adore ce chargeur, car il est le plus polyvalent avec sa charge rapide et son pack de jus portable.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, la ligne PowerCore Fusion d’Anker est un produit 2 pour 1. D’une part, il dispose de quelques ports (USB-A et USB-C) qui peuvent se recharger rapidement jusqu’à 20W. C’est assez rapide pour la plupart des téléphones. De l’autre côté, il se double d’une batterie avec une cellule de 10000 mAh à l’intérieur qui peut également charger rapidement un appareil.

Vous bénéficiez ainsi de la flexibilité de pouvoir charger via USB-A ou USB-C, et vous pouvez également le débrancher du mur lorsque cela est nécessaire pour maintenir la charge. Encore une fois, j’adore ce chargeur.

Aujourd’hui, Anker a réduit le dernier modèle à 34,49 $, soit 11,50 $ de moins que son prix normal de 46 $. Vous n’avez pas besoin de code ou de quoi que ce soit, il s’agit d’une simple baisse de prix.

Lien de l’offre Amazon