Mon cerveau commence à penser en dehors de la pandémie

Une pensée m’est venue ces derniers temps: j’ai besoin d’amis.

Comme progrès des vaccinations et le nombre de cas est en baisse dans une grande partie du pays, je commence à penser à certaines choses qui ont été poussé au fond de mon esprit. À savoir, je pense de plus en plus à la façon dont mon mari et moi devons nous faire des amis dans notre nouvelle communauté.

Lorsque nous avons emménagé dans notre nouvelle maison en novembre, je ne me souciais pas de me faire des amis. La pandémie faisait rage, il faisait trop froid dehors pour des lieux de rencontre socialement éloignés, et nous étions habitués à notre propre entreprise. Nous sommes allés faire des courses. Nous avons promu notre chien. Mais avons-nous vraiment habitent dans notre nouveau quartier? Non.

Maintenant, après que j’ai été vacciné et que mon mari doit recevoir son deuxième vaccin vendredi, mon esprit est moins rempli de pensées de ma sécurité, et je pense plus à d’autres articles sur mon La pyramide des besoins. J’explore mon quartier. Je tends la main aux voisins, aux amis et à la famille pour faire des plans de socialisation après la vaccination. Je suis penser à l’avenir.

C’est un processus lent pour que mon cerveau passe du bases de la survie à mon besoins psychologiques et sociaux plus larges. Tout comme le processus pour atteindre la «normalité», ce sera une série de petits pas, d’éventuels reculs et réajustements. Mais quand quelqu’un a suggéré un restaurant que nous pourrions visiter ensemble bientôt, c’était comme quelque chose que je pouvais imaginer, plutôt que de fantasmer. Et cela en soi suffit à apporte-moi un peu de joie aujourd’hui.

Le conseil d’aujourd’hui pour ne pas réfléchir. Vraiment.

Lorsque la psychothérapeute Nancy Colier a décidé d’écrire un livre sur la dépendance à la pensée, les gens lui ont dit que la prémisse était absurde. Mais il y a plus que ça.

« Je ne peux pas arrêter de penser: comment abandonner l’anxiété et se libérer de la rumination obsessionnelle » n’est pas un livre anti-réflexion, a-t-elle dit, mais un effort pour aider les gens à se libérer de la rumination obsessionnelle, catastrophique et pensées de soi négatives qui ont tourmenté bon nombre de ses clients au cours de ses 25 années de pratique.

Mon collègue Alia Dastagir a parlé avec Colier de son nouveau livre et de la façon dont les gens peuvent prendre le contrôle de sa pensée plutôt que d’être gouverné par elle. Voici quelques extraits de leur conversation que je pensais que vous apprécieriez tous.

Q: Vous écrivez que l’auto-assistance résout le mauvais problème, d’autant plus qu’elle essaie de transformer les mauvaises pensées en bonnes pensées. Pouvez-vous expliquer cela?

Colier: Tant que nous croyons toujours que notre bien-être dépend du contenu de nos pensées, nous sommes toujours emprisonnés. Nous sommes toujours coincés.

Ce que j’essaie de faire, c’est de déplacer le cadran un peu plus loin, c’est-à-dire … votre bonheur, votre bien-être, votre paix en fin de compte ne dépendent pas de la façon dont vos pensées encadrent quelque chose. C’est là que nous commençons à rencontrer une vraie liberté. Bien sûr, nous préférons avoir des pensées heureuses. Il n’y a pas de doute, mais que signifierait-il si notre véritable bien-être ne reposait pas sur cela? Ensuite, chaque fois qu’une pensée négative passait, nous ne serions pas, « Ah, maintenant mon humeur doit être négative. » Cela offre une vraie libération.

Q: Le but n’est-il pas alors de remplacer la haine de soi par des pensées positives, mais d’arrêter de les croire?

Colier: La raison pour laquelle je dis que nous ne les remplaçons pas simplement par de bonnes pensées, c’est que lorsque les choses deviennent difficiles, cela ne fonctionne pas. C’est comme mettre un chapeau sur des cheveux sales.

Q: Si le lecteur retire une chose de votre livre, que devrait-il être?

Colier: Parfois, moins de réflexion nous amène à la paix. Ce n’est peut-être pas ce qui met fin à votre souffrance. Cette pensée n’est peut-être pas la panacée à ce qui nous afflige.

Vous pouvez lire l’interview complète ici.

La joie d’aujourd’hui: des proms socialement distancés

Le bal de fin d’année pandémique d’Alyssa Smith ne ressemblait en rien aux danses célèbres des films et de la télévision. Le maquillage soigneusement appliqué était dissimulé derrière des masques faciaux et le la danse était restreinte, limité aux carrés peints soigneusement délimités sur un terrain de football. Les étudiants ont passé des intervalles de la nuit grignoter des repas individuels pré-emballés.

C’était « assez bizarre. »

Mais c’était toujours magique, dit-elle. La nuit lui a donné la chance de se laisser aller, de s’habiller et de s’amuser avec ses amis – tous ensemble en un seul endroit. Cela a suscité le sentiment qu’elle n’avait pas vécu depuis plus d’un an.

« Beaucoup d’entre nous étaient tellement concentrés sur l’école cette année, parce que nous ne pouvions vraiment rien faire d’autre. Donc, en faisant ce bal de promo, nous avons pu en quelque sorte retourner au lycée et nous sentir jeunes, comme des adolescents à nouveau, » le Avondale, Arizona, se souvient un adolescent.

Mon collègue Jenna Ryu a parlé avec des lycéens du pays du bonheur et du soulagement qu’ils ressentaient de pouvoir tenir proms socialement distancés, même s’ils ne ressemblaient pas à une danse traditionnelle. Vous pouvez lire l’histoire complète iciet essayez de ne pas sourire aux gentils enfants.

L’animal d’aujourd’hui

Nous sommes le 4 mai, alors comment pourrais-je résister à partager une photo d’un chiot nommé Naboo?

«Mon petit chiot s’appelle Naboo parce que nous l’avons eue le 4 mai de l’année dernière», explique Brigid Lindveit. «Nous avons regardé tous les films ‘Star Wars’ cette fois l’année dernière pour choisir un nom. Nous avons fini par choisir Naboo (une planète dans les films préquels de ‘Star Wars’) parce que nous avions déjà un chat nommé Neptune, alors maintenant ils le sont. les deux noms de planètes. La plupart du temps, nous l’appelons «Boo» ou «Booboo». Elle a une supraclusion et tire beaucoup la langue, surtout quand elle a sommeil. Nous avons adoré avoir un chiot au cours de la dernière année avec la pandémie depuis que je travaille à la maison. C’est la plus grosse des câlins! Oh aussi, elle est à moitié française bulldog, moitié Shih Tzu. «