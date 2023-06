"Mon bowling à l’étranger a été…": Ashwin brise le silence sur le snub final du WTC

Ravichandran Ashwin, le quilleur n ° 1 au monde, n’a pas pu trouver de place dans le onze de l’équipe indienne pour la finale du championnat du monde contre l’Australie. Pour beaucoup, l’absence d’Ashwin de l’équipe a été l’une des principales raisons de la défaite de l’Inde en finale. L’off-spinner, qui est lui-même l’un de ses plus grands critiques, s’est ouvert sur la décision déchirante de la direction de l’équipe, admettant qu’il aurait adoré figurer dans le décideur du titre.

Dans une interview avec le Express indienAshwin a déclaré qu’il voulait absolument jouer en finale car il a contribué à aider l’équipe à atteindre ce stade.

« C’est une question difficile à répondre, n’est-ce pas? Parce que nous nous tenons juste après la finale du WTC. J’aurais adoré jouer parce que j’ai joué un rôle dans notre arrivée. Même lors de la dernière finale, j’ai eu quatre guichets et j’ai très bien joué , » il a dit.

Sur les questions concernant ses « performances à l’étranger », Ashwin a déclaré que depuis la saison 2018-19, son spectacle à l’étranger était « fantastique ».

« Depuis 2018-19, mon jeu de quilles à l’étranger a été fantastique et j’ai réussi à gagner des matchs pour l’équipe. Je le regarde en tant que capitaine ou entraîneur et je parle juste avec le recul, pour leur défense. Donc, le dernier Quand nous étions en Angleterre, c’était 2-2 avec un match nul et ils auraient senti que 4 pacers et 1 spinner étaient la combinaison en Angleterre. C’est ce qu’ils auraient pu penser avant la finale. Le problème est pour un spinner pour entrer en jeu, ce doit être la quatrième manche. La quatrième manche est une facette très cruciale et pour nous, être en mesure de mettre ce nombre de points pour que le spinner puisse entrer en jeu, c’est complètement une question d’état d’esprit « , a déclaré le vétéran. fileur.

Un quilleur champion, Ashwin a déclaré qu’il ne pense pas beaucoup à ce que les autres disent de lui car il est son propre critique.

« Regarder à l’intérieur et dire: » OK, quelqu’un me juge, c’est de la folie « . Je pense que je ne suis pas au stade de ma carrière pour penser à ce que les autres pensent de moi. Je sais de quoi je suis capable. Si je ‘ Je ne suis pas doué pour quelque chose, je serai mon premier meilleur critique. Et je vais y travailler et je ne suis pas quelqu’un qui va s’asseoir sur mes lauriers. Je n’ai jamais été fait comme ça. Alors, pensez à qui me juge est sans importance », a déclaré le fileur né au Tamil Nadu.