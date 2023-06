Mon bousculade a commencé avec deux ciseaux et une tondeuse… maintenant je gagne 1 MILLION de livres sterling par an avec mes créations de chien loufoques

Un HOMME a révélé comment il avait commencé son bousculade réussie avec une paire de ciseaux et une tondeuse – et maintenant il empoche 1 million de livres sterling par an avec ses créations de chiens loufoques.

Gabriel Feitosa, 31 ans, transforme les cabots en œuvres d’art dans son salon de toilettage à San Diego.

Mais le natif de São Paulo, au Brésil, a commencé par travailler chez un toiletteur local à l’âge de 12 ans avant de connaître le succès.

Gabriel était tellement fasciné par le travail des toiletteurs qu’il a décidé que c’était ce qu’il voulait faire à plein temps.

Quand il a eu 23 ans, on lui a proposé un stage de toilettage à Sacramento, en Californie, et a commencé son voyage aux États-Unis.

Il a consacré sa vie à l’art du toilettage canin pendant trois ans, tout en exerçant deux métiers de toilettage et d’élevage pour joindre les deux bouts.

Après plusieurs mois, le patron de Gabriel lui propose un contrat qui va changer sa vie.

Selon CNBC, elle a déclaré qu’elle vendrait au toiletteur en herbe son entreprise qui comprenait tout l’équipement du magasin, ainsi que sa liste de clients pour environ 31 000 £.

Mais en plus de ce paiement, Gabriel devrait également débourser 860 £ par mois pour louer l’espace.

Cela n’a pas dissuadé le jeune entrepreneur car il a courageusement accepté l’offre et a développé son entreprise de toilettage à l’arrière de la boutique tandis qu’une animalerie et une boulangerie fonctionnaient à l’avant.

Gabriel a commencé à expérimenter des conceptions alors qu’il a finalement été accueilli avec la liberté d’avoir sa propre entreprise.

Peu de temps après, son ancien patron a pris sa retraite et Gabriel a repris le bail de tout le rez-de-chaussée de l’immeuble.

Il a maintenant 10 employés sous son aile et toilette environ 20 chiens par jour et au moins 500 par mois.

Mais grâce au talent de Gabriel pour le toilettage inventif, les chiens ne viennent pas seulement pour une coupe de cheveux – mais une cure de jouvence complète.

Il combine l’art des techniques typiques de toilettage pour chiens avec des designs uniques et utilise même des colorants végétaliens et respectueux des animaux de compagnie pour créer des looks bizarres pour les animaux de ses clients.

Ses conceptions complexes peuvent prendre entre trois et cinq heures et coûter entre 390 et 940 £.

« Les dessins peuvent sembler fantaisistes et inutiles, mais la quantité de sourires que vous mettez sur les visages des gens en marchant avec un chien dans l’un de ces dessins est une expérience inoubliable », a-t-il déclaré à CNBC.

Certaines de ses créations les plus populaires ont vu des chiots transformés en girafes, zèbres, renards et un nuage de guimauve rose.

L’entreprise florissante de Gabriel, appelée Gabriel Feitosa Grooming Salon, a rapporté environ 1 million de livres sterling l’année dernière, tandis que l’entrepreneur a amassé un réseau social culte avec plus de 2 millions d’abonnés sur TikTok et 400 000 sur Instagram.

Il a travaillé sa magie sur les animaux de refuge en attente d’adoption, les animaux de compagnie et les chiens de thérapie qui travaillent dans les hôpitaux.

En 2021, Feitosa a été choisi pour « Pooch Perfect », une émission télévisée de concours pour les artistes de toilettage de chiens sur ABC, où il était finaliste.

Après avoir gagné une vague de reconnaissance suite à son succès dans l’émission, Feitosa dit que les gens sont maintenant arrivés d’autres États par avion juste pour amener leurs chiens dans son salon.

