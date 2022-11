“Mon bébé me manque”: six morts dans la fusillade de Virginia Walmart

CHESAPEAKE, Va. (AP) – Un gardien et père de deux enfants. Une mère avec des projets de mariage. Un gars insouciant. Un jeune de 16 ans aidant sa famille.

C’est ainsi que des amis et des membres de la famille ont décrit certaines des six personnes tuées dans un Walmart à Chesapeake, en Virginie, lorsqu’un responsable a ouvert le feu avec une arme de poing juste avant une réunion d’employés. Cinq adultes ont été identifiés, tandis que les autorités n’ont pas dévoilé le nom de la sixième personne tuée, un garçon de 16 ans.

La famille et les amis vêtus de blanc se sont souvenus de l’adolescent lors d’une veillée dans le parking Walmart jeudi soir. Ses amis ont dit au Virginian-Pilot qu’il était difficile de croire qu’il était parti.

L’ami de la famille, Rosy Perez, a déclaré au New York Times que l’adolescent fréquentait un lycée local tout en travaillant la nuit pour aider sa famille.

“Il voulait aider un peu”, a déclaré Perez. “C’était un très bon enfant.”

Voici quelques détails sur ceux qui ont été perdus :

___

Kellie Pyle, 52 ans, de Chesapeake

Pyle est restée dans les mémoires comme une personne généreuse et gentille, une mère qui avait des projets de mariage dans un proche avenir.

“Nous l’aimons”, a déclaré Gwendolyn Bowe Baker Spencer. « Elle allait épouser mon fils l’année prochaine. C’était une personne géniale et gentille – oui, elle l’était.

Pyle a eu des enfants adultes dans le Kentucky qui se rendront en Virginie à la suite de la tragédie, a déclaré Spencer.

Pyle est retournée dans son Norfolk natal en mai après avoir renoué avec son amoureux du lycée et a récemment obtenu un emploi au Walmart, a déclaré son cousin Billy Pillar-Gibson au Washington Post. Il se souvint du sens de l’humour sarcastique de Pyle et l’appela sa meilleure amie.

“Nous avons grandi dans une famille folle et nous nous sommes compris”, a-t-il déclaré. “Je ne me souviens pas de la vie sans elle.”

___

Brian Pendleton, 38 ans, de Chesapeake

Pendleton s’est assuré d’être ponctuel. Bien que son quart de gardien ait commencé à 22h30, il se trouvait dans la salle de pause lorsque la fusillade a commencé juste après 22h, selon sa mère, Michelle Johnson.

“Il venait toujours travailler tôt pour être à l’heure au travail”, a-t-elle déclaré mercredi à l’Associated Press. “Il aimait ses collègues.”

Pendleton avait récemment célébré son 10e anniversaire de travail au magasin.

Sa mère a déclaré qu’il n’avait eu aucun problème au travail, sauf avec un superviseur, Andre Bing, qui a été identifié comme étant le tireur.

“Il n’aimait tout simplement pas mon fils”, a déclaré Johnson. “Il me disait qu’il (Bing) lui donnerait du fil à retordre.”

Pendleton est né avec un trouble cérébral congénital et a grandi à Chesapeake, a déclaré sa mère.

“Il m’a appelé hier avant d’aller travailler”, a déclaré Johnson. “Je lui dis toujours de m’appeler quand il sort du travail.”

Alors qu’elle se préparait à se coucher, Johnson a reçu un appel d’un ami de la famille lui disant qu’il y avait une fusillade au Walmart.

« Brian était un gars insouciant. Brian aimait la famille. Brian aimait les amis. Il aimait raconter des blagues », a déclaré sa mère. “Il va nous manquer.”

___

Lorenzo Gamble, 43 ans, de Chesapeake

Gamble était un gardien de nuit et travaillait chez Walmart depuis 15 ans, a rapporté le Washington Post.

Ses parents, Linda et Alonzo Gamble, ont déclaré qu’il aimait passer du temps avec ses deux fils.

“Il est resté seul et a fait son travail”, a déclaré Linda Gamble. “Il était le plus calme de la famille.”

Sa mère a déclaré que Gamble aimait aller aux matchs de football de son jeune de 19 ans et encourager l’équipe NFL des Washington Commanders.

Elle a posté sur Facebook qu’elle avait du mal à dire au revoir.

“Mon bébé me manque en ce moment, la vie n’est pas la même sans mon fils”, a-t-elle écrit.

___

Randy Blevins, 70 ans, de Chesapeake

Blevins était un fan de hockey des Norfolk Admirals et aimait la photographie et la collecte de pièces de monnaie, a déclaré sa fille Cassandra Yeats au New York Times.

“Il n’a jamais manqué une seule journée de travail”, a-t-elle déclaré. “Il aimait sa famille et soutenait tout le monde.”

Blevins était un membre de longue date de l’équipe du magasin qui fixait les prix et organisait la marchandise. L’ancienne collègue Shaundrayia Reese, qui a déclaré avoir travaillé dans le magasin d’environ 2015 à 2018, a parlé avec affection de Blevins en tant que «M. Excité.”

Elle a dit que l’équipe de nuit du magasin était «une famille» et que les employés comptaient les uns sur les autres.

__

Tyneka Johnson, 22 ans, de Portsmouth

Theodore Johnson, 41 ans, a déclaré au New York Times que sa cousine vivait avec sa mère.

“Elle était jeune et voulait gagner son propre argent”, a-t-il déclaré.

Lorsque Johnson a fréquenté le Western Branch High School, Casheba Cannon a enseigné à l’élève qui rêvait d’université et d’une famille solidaire, a déclaré Cannon au Washington Post.

« L’éducation était au premier plan. Sa famille a fait tout ce qu’elle avait à faire pour s’assurer qu’elle obtienne de l’aide », a déclaré Cannon.

Johnson était disposée à travailler pour s’améliorer, mais elle était également joyeuse, aidait les étudiants plus jeunes et “gélifiait” avec tous ceux qu’elle rencontrait aux services de tutorat bénis de Cannon, a-t-elle déclaré. Johnson avait le sens du style et l’amour de la musique et de la danse.

« C’était cette gamine. Quand elle est venue au tutorat, elle était très bien préparée », a déclaré Cannon. “Tyneka était une lumière dans une pièce sombre.”

Un mémorial de fortune à Johnson a été placé dans une zone herbeuse à l’extérieur du Walmart, avec les mots «Nos cœurs sont avec vous» et un panier de fleurs.

Le souvenir comprenait un groupe de ballons bleus, blancs et dorés attachés à un arbre, le long d’une ligne jaune vif de ruban adhésif de police.

___

Les chercheurs d’Associated Press Rhonda Shafner et Randy Herschaft à New York ont ​​contribué à ce rapport. Kelleher a contribué à ce rapport depuis Honolulu.

Ben Finley et Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press