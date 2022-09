Mon bébé est mort dans mes bras après que mon beau-père l’ait secouée – j’ai vécu l’enfer quand les flics pensaient que c’était MOI qui l’avait tuée

Une maman dont le bébé est mort lorsque son beau-père l’a secouée a raconté l’enfer qu’elle a dû endurer lorsque les flics ont pensé qu’elle avait tué le tot.

La fille de cinq mois de Jade Davis, Rose Whelan, a été laissée en état de mort cérébrale et mise sous assistance respiratoire après que le beau-père de Jade, Richard Loasby, 41 ans, l’ait violemment secouée alors qu’elle gardait une nuit en décembre 2018.

Rose Whelan, photographiée comme un nouveau-né, est décédée après avoir été secouée par son grand-père Crédit : HotSpot Media

Les parents au cœur brisé de Rose, Jade et Adam, demandent maintenant des peines plus sévères pour les tueurs d’enfants Crédit : HotSpot Media

Loasby a d’abord affirmé que Rose s’était étouffée avec du lait – mais ses blessures étaient si graves qu’elles ont été comparées à l’impact d’un accident de voiture.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital, mais quelques heures plus tard, elle est décédée dans les bras de Jade lorsque sa machine vitale a été éteinte.

Une infirmière lui a dit que Rose avait subi une hémorragie cérébrale.

Jade a déclaré à MailOnline: “Elle m’a dit qu’ils soupçonnaient que Rose avait été agressée. Mais j’ai insisté sur le fait qu’ils avaient tort. Après tout, pour autant que je sache, elle venait de s’étouffer avec du lait.

Quelques instants plus tard, la police et les agents de protection de l’enfance sont arrivés et ont grillé Jade et sa famille.

Elle a déclaré: «On nous a dit que nous ne pouvions pas voir Rose et que nous étions essentiellement traités comme des suspects.

“Ma seule préoccupation était d’être là pour ma petite fille.”

Quelques jours plus tard, une autopsie a montré que Rose avait subi une énorme hémorragie après avoir été sévèrement secouée.

Jade a déclaré: «Ils nous ont dit que Richard avait été arrêté pour suspicion de meurtre. Nous étions tous sous le choc.

« Je ne pouvais pas croire que mon beau-père tuerait ma fille. Mais c’était là en noir et blanc.

Loasby a finalement admis l’homicide involontaire coupable en novembre 2020.

Il a été emprisonné pendant seulement six ans et quatre mois à Northampton Crown Court.

Maintenant, les parents de Rose, Jade, 24 ans, et Adam Whelan, 29 ans, ont lancé une pétition appelant à des peines plus sévères pour les tueurs d’enfants, dans l’espoir d’obtenir 100 000 signatures afin qu’elle puisse être débattue au Parlement.

Jade a déclaré: «Ma petite fille sans défense a perdu la vie à cause d’une violence insensée. Pourtant mon beau-père sera libre de vivre le sien dans deux ans. Où est la justice pour Rose ?

« Six ans, ce n’est pas assez. Nous voulons des peines plus sévères pour refléter le crime horrible d’homicide involontaire coupable contre des victimes de moins de 18 ans.

« Actuellement, la peine minimale pour certains homicides involontaires est d’un an. Ce n’est pas suffisant pour ôter la vie d’un enfant.

“Nous aimerions voir un changement dans la loi pour garantir que des monstres comme Richard reçoivent la punition qu’ils méritent.”

Loasby n’a jamais révélé pourquoi il avait fait du mal au bébé du couple Crédit : HotSpot Media