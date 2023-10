Une BÉBÉ fille a gagné son premier million à l’âge de six mois grâce à des promotions sur les réseaux sociaux.

La mère influenceuse de la petite Lua l’a rendue célèbre sur Insta avec déjà plus de deux millions de followers.

La blogueuse brésilienne Viih Tube compte 30 millions de followers sur Instagram et a lancé sa petite fille en tant qu’influenceuse à part entière.

Et elle a révélé que Lua avait désormais gagné un million de réaux (162 700 £) en filmant du contenu commercial avec sa mère.

Elle s’est vantée en ligne d’avoir mis tous les gains de sa fille sur son compte pour la avenir.

Viih a déclaré : « Beaucoup de gens ont dit : « Wow, vraiment ? Et donc, je sais que tous les parents ne font pas cela, mais c’est la bonne chose à faire. »

Suivant celle de sa mère pasLua a gagné plus de deux millions de followers sur Instagram sous le nom de « pequenalua » (Petite Lune).

La petite star a déjà obtenu des contrats publicitaires pour des géants comme Natura, Pampers et Beep Saude.

Viih a également investi dans une marque de vêtements pour enfants, nommée Baby Tube.

Mais Viih s’inquiète du succès précoce de sa fille.

Lua ne se souviendra même pas d’où vient l’argent au moment où elle y aura accès.

Viih a déclaré : « Je vais lui montrer que c’était du travail.

« Je devrai donner une éducation financière à ma fille car elle naîtra déjà avec de nombreux privilèges.

« Ça m’inquiète, mais ça me réconforte aussi. »

L’influenceur a également expliqué que la loi exige que l’argent soit déposé sur le compte de l’enfant.

Cela fait partie du processus d’obtention d’un permis permettant à un bébé de participer à la publicité.

Le travail des enfants dans Brésil est interdit jusqu’à l’âge de 16 ans, selon l’Organisation internationale du travail.

Sandra Regina Cavalcante, professeur de droit du travail et de droit des personnes vulnérables, a déclaré aux médias locaux : « Le juge peut, subjectivement, décider qu’une partie des revenus gagnés par cet enfant ou cet adolescent reste sur un compte d’épargne.

« Mais cela reste à la discrétion subjective du juge. La loi impose aux responsables de gérer le patrimoine et de prendre toutes les précautions nécessaires pour que [the work] est positif pour la santé et la sécurité de l’enfant.

