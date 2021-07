Des parents DEVASTATED ont révélé aujourd’hui leur horreur après qu’un hôpital les aurait « accusés d’abus » lorsque leur petite fille est décédée après être née « très molle ».

Lily, âgée de quatre mois, est décédée tragiquement quelques jours seulement après que l’hôpital aurait dit aux parents Jeannie Aitken et Simon Jerrard qu’elle était « en voie de guérison » d’une série de complications de santé.

Maman Jeannie Aitken, 24 ans, a le cœur brisé après l’épreuve Crédit : Jeannie

La petite fille était « très souple » à sa naissance Crédit : Jeannie

Lily est née en juillet de l’année dernière avec une série de complications – y compris des lésions cérébrales Crédit : Jeannie

Mais le couple a été ébranlé par la mort de leur « ange absolu » – leur dévastation étant encore pire lorsque l’hôpital a apparemment suggéré que l’état de Lily avait été déclenché par des abus.

L’hôpital Lister a maintenant lancé une enquête sur la mort de la petite fille – ses parents faisant pression pour obtenir des réponses.

Little Lily est née le 29 juillet de l’année dernière à Stevenage et était « très souple ».

Ses parents ont appris qu’elle était née avec deux jambes cassées, des pieds bots, des hanches disloquées et un bassin cassé.

Malgré des mois de traitement, la petite fille est décédée tragiquement en décembre 2020, laissant ses parents et son grand frère le cœur brisé.

Mais le couple dit avoir été horrifié lorsque l’hôpital les a emmenés à une réunion d’examen – et leur aurait dit que les problèmes de Lily étaient causés par « des abus » ou par un « accident de voiture » – ce qu’ils nient tous les deux avec véhémence.

Maman Jeannie a déclaré: « Ils ont accusé mon partenaire de m’avoir battu.

« Ils ont dit que la seule conclusion à laquelle nous pouvions arriver est que vous avez été maltraité ou que vous avez eu un accident de voiture.

« Parce que Lily est sortie avec des os cassés, des pieds bots, une hanche déplacée et des lésions cérébrales, ils ont blâmé mon partenaire. »

Trois semaines après la naissance de Lily, la petite fille a été transférée à des spécialistes de l’hôpital Addenbrooke de Cambridge où une IRM a révélé qu’elle avait de graves lésions cérébrales.

Le bambin est décédé tragiquement à l’âge de quatre mois – mais était un «combattant» selon ses parents aimants Crédit : Jeannie

Baby Lily avait deux jambes cassées, des pieds bots, des hanches disloquées et un bassin cassé Crédit : Jeannie

Ses parents ont appris la nouvelle dévastatrice qu’il était peu probable que leur bébé puisse voir, parler ou marcher pleinement.

Après des mois à l’hôpital, Lily a finalement été ramenée à la maison pour être avec sa famille bien-aimée.

Mais quelques jours plus tard, elle a subi un arrêt cardiaque, sa mère Jeannie étant forcée de pratiquer la RCR.

Elle a ensuite été ramenée au service des enfants, où sa mère dit qu’elle allait « absolument bien » et qu’elle était « en voie de guérison » – jusqu’à ce qu’un de ses poumons cesse de fonctionner.

Jeannie et son partenaire Simon, 31 ans, sont allés voir leur petite fille pour la dernière fois – ce qu’ils ont décrit comme « déchirant ».

Et les parents demandent maintenant des réponses après avoir découvert que la cause du décès de leur fille était une infection pulmonaire – quelque chose dont Jeannie dit que sa fille n’a jamais souffert.

L’hôpital Lister a déclaré au Sun Online qu’il menait une enquête approfondie sur les allégations.

Jeannie et sa fille Lily Crédit : Jeannie

Papa Simon a déclaré que Lily « n’avait jamais abandonné » malgré ses complications Crédit : Jeannie

Jeannie dit que toute l’épreuve a été difficile pour leur fils de deux ans, Lucas, qui a dû voir sa douleur dès son plus jeune âge.

Elle a ajouté: « Cela a été très difficile et je pense que le plus difficile est de ne pas pouvoir garder un visage heureux et de devoir voir la douleur dès son plus jeune âge.

« Ne pas pouvoir voir sa sœur à cause de Covid et des restrictions était également difficile.

« Il a pu la voir une seconde lorsqu’elle a été transférée à Cambridge. C’est difficile aussi parce qu’ils étaient identiques, ils étaient comme des jumeaux.

« Donc, chaque fois que je vois Lucas, je vois Lily. Donc ça a été très, très difficile. »

Mais malgré la confusion et la tragédie, maman Jeannie dit qu’elle est tellement reconnaissante d’avoir passé du temps avec sa petite fille « heureuse et merveilleuse ».

Elle a déclaré: « Nous sommes très reconnaissants d’avoir eu la chance d’avoir sa maison même pendant quatre jours, et elle sera toujours avec nous.

Maman Jeannie a eu le cœur brisé par la mort de sa fille Crédit : Jeannie

La famille a ramené la petite Lily à la maison – mais elle a rapidement souffert d’un arrêt cardiaque tragique

« Quand elle vous a regardé, vous pouviez voir qu’elle était heureuse et aimait être dans son transat. »

Et papa Simon a ajouté: « C’était une merveilleuse petite fille qui a traversé tellement de problèmes, mais elle n’a jamais abandonné, elle s’est battue jusqu’à la fin. »

Malgré sa situation, Lily « a prouvé que beaucoup de gens avaient tort » après que les médecins eurent déclaré qu’elle ne vivrait pas plus d’un jour.

Jeannie a déclaré: « Ils n’avaient pas beaucoup d’espoir.

« Mais moi, en tant que parent, j’avais tout l’espoir du monde. Chaque jour, elle leur prouvait le contraire, après qu’ils aient dit qu’elle ne vivrait pas plus d’un jour.

« Et elle a vécu quatre mois, alors elle a prouvé que beaucoup de gens avaient tort. »

L’hôpital Lister a déclaré qu’il examinait les préoccupations soulevées par les parents – et partagerait ses conclusions avec la famille.

Il est entendu qu’aucune préoccupation de sauvegarde n’a été officiellement soulevée à propos du couple par l’hôpital – mais le commentaire a été soulevé de manière informelle lors d’une réunion.

Répondant aux allégations, Nick Carver, directeur général de East and North Hertfordshire NHS Trust, a déclaré: «Nous souhaitons présenter nos sincères condoléances à la famille de Lily, avec qui nous avons été en contact pendant que nous enquêtons de manière approfondie sur leurs préoccupations.

« Nous comprenons à quel point il est important pour eux d’avoir des réponses complètes à leurs questions dans le cadre de notre processus d’enquête, qui sera achevé dès que possible.

« Nous pensons que notre personnel a fourni les meilleurs soins possibles à Lily dans des circonstances difficiles et nous avons partagé les conclusions de notre enquête avec la famille de Lily – nous serions ravis qu’ils nous contactent afin que nous puissions répondre à toute autre question qu’ils pourraient avoir. »

Plus tôt cette année, une maman a révélé qu’elle « se sentait mal à l’estomac » après que son petit garçon ait été emmené pour une « côte fracturée » à tort diagnostiquée.

Amy Johnson, 32 ans, avait emmené Brody, 18 mois, chez un visiteur médical pour une pesée lorsque deux petits bleus ont été découverts sur sa joue.

Ce qui a suivi a été une bataille de quatre mois pour Amy et son partenaire Tom pour récupérer leur fils après que les médecins aient diagnostiqué une fracture des côtes inexistante.

Les deux parents désemparés ont été contraints de voir leur premier-né seulement cinq fois par semaine pendant 90 minutes lors de visites supervisées.

Ils ont également été terrifiés après avoir été arrêtés pour cruauté envers les enfants et ont été contraints de manquer des jalons qu’ils ne reviendront jamais.

Brody ne leur a été rendu qu’après qu’un radiologue nommé par le tribunal a confirmé qu’il n’avait subi « aucune blessure ».