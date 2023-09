Mon bébé à naître est mort après que je me suis envolé pour la Turquie pour une opération de l’anneau gastrique – des médecins imprudents ne m’ont même pas dit que j’étais enceinte

Une mère au cœur brisé qui a perdu un bébé à naître après une opération d’anneau gastrique en Turquie a affirmé que l’hôpital ne lui avait pas dit qu’elle était enceinte.

Shauna Samuel, 28 ans, est tombée gravement malade après avoir subi une opération de perte de poids à Izmir et a été transportée d’urgence à l’hôpital à son retour au Royaume-Uni.

Shauna Samuel a subi une opération d’anneau gastrique en Turquie – mais est restée gravement malade après l’intervention Crédit : Shauna Samuel

La mère de deux enfants s’est retrouvée à l’hôpital au Royaume-Uni et a découvert qu’elle était enceinte Crédit : Shauna Samuel

Shauna – photographiée avant son opération – affirme qu’on ne lui a pas dit qu’elle était enceinte avant l’opération Crédit : Shauna Samuel

La mère de deux enfants pensait que l’opération du 20 juillet s’était bien déroulée à la clinique, mais elle a vite commencé à remarquer des signes indiquant que quelque chose n’allait pas lorsqu’elle ne pouvait pas arrêter de vomir.

Shauna est revenue au Royaume-Uni, mais ses symptômes ne se sont pas atténués et elle s’est finalement retrouvée à l’hôpital avec une grave déshydratation.

Les médecins ont effectué plusieurs tests et scanners dans le but de découvrir pourquoi elle était si malade – et la jeune femme de 28 ans, stupéfaite, a appris qu’elle était enceinte de huit semaines de jumeaux.

Tragiquement, elle a ensuite perdu l’un des jumeaux à 13 semaines.

S’adressant au Sun, Shauna a déclaré : « Cela aurait signifié que j’avais cinq semaines lorsque j’ai subi l’opération.

« Évidemment, les médecins [in Turkey] J’aurais vu cela lors de mes tests préopératoires, et ils ne me l’ont pas dit et ont quand même fait l’opération.

« Pourquoi ne me l’ont-ils pas dit ? Ils ne m’ont même pas laissé le choix.

« C’est foiré. L’un des jumeaux n’a pas survécu. »

Après avoir appris la nouvelle par des médecins au Pays de Galles, la mère a contacté l’hôpital en Turquie pour lui demander pourquoi elle n’avait pas été informée de sa grossesse au moment des tests.

Shauna a affirmé qu’elle avait été ignorée à plusieurs reprises, mais qu’elle avait finalement reçu ses notes médicales.

Elle avait subi des contrôles sanguins et une échographie avant l’opération.

Alors qu’elle parcourait les dossiers avec une amie infirmière, il a été souligné que Shauna avait des taux d’hormones de grossesse d’environ 227, ce qui correspond à environ cinq semaines de grossesse.

Shauna, dévastée, a déclaré qu’elle se sentait trahie et qu’elle ne pouvait pas apprécier d’être enceinte alors que ses appels à des réponses continuent d’être ignorés.

Elle attend depuis plus de six semaines une explication ou des excuses de la part de l’hôpital alors qu’elle se bat contre la perte tragique de son bébé à naître.

« Il y en a encore un là-dedans, mais je ne peux pas faire de tests et autres pour vérifier si tout va bien parce que l’autre jumeau n’a pas survécu », a déclaré Shauna.

« Donc, je dois vraiment tenter ma chance ici.

« Ils ne peuvent faire aucun de ces tests maintenant parce que l’autre jumeau est toujours là, mais il n’y avait aucun battement de cœur.

« J’ai des agrafes dans le ventre et tout n’est pas encore bien guéri.

« Je dois m’adapter au manchon gastrique, donc je ne mange pas assez pour moi, et encore moins pour faire grandir un bébé ou deux.

« J’attends maintenant depuis un mois et demi une explication, voire des excuses, ou une reconnaissance de leur erreur. »

Shauna a été en contact avec des avocats au Pays de Galles, mais elle affirme qu’ils « ne toucheront pas à l’affaire » en raison de la controverse qui entoure la chirurgie en Turquie.

« Ils m’ont dit : tant que tout se passe bien avec la grossesse, nous ne pouvons rien faire », a-t-elle ajouté.

Shauna souhaite désormais avertir les autres des risques liés à une intervention chirurgicale en Turquie.

Selon le NHS, il est recommandé à celles qui subissent une opération d’anneau gastrique d’éviter de tomber enceinte pendant au moins 18 mois après le traitement.

« Pendant cette période, vous connaîtrez une perte de poids rapide. Par conséquent, vous courez le plus grand risque de carences nutritionnelles pouvant entraîner des complications maternelles et fœtales pendant la grossesse », indique-t-il.

Le Sun Online a contacté l’hôpital turc pour obtenir ses commentaires.

D’autres Britanniques ont également été défigurés ou avec des cicatrices permanentes après avoir été passés sous le bistouri en Turquie – et ont parlé de leurs expériences traumatisantes.

Une mère britannique a perdu son sein droit et a subi des blessures horribles après une opération chirurgicale bâclée.

Une autre a déclaré qu’elle pensait qu’elle allait mourir après une expérience « cauchemardesque ».

Et une femme courageuse a partagé un récit très honnête de sa chirurgie de relooking pour prouver que ce n’est pas « simple » comme certaines personnes le prétendent.

Tragiquement, Emma Morrissey, 44 ans, mère de deux enfants, a subi un « saignement massif » sur la table d’opération de l’hôpital Termessos d’Antalya en juillet de l’année dernière.

Et Lauren Wood – décrite comme une « force de la nature » par sa famille dévastée – est décédée sur la table d’opération alors qu’elle subissait un lifting brésilien des fesses.

Shauna a perdu l’un de ses jumeaux à naître – ce qu’elle attribue à l’opération Crédit : Shauna Samuel

Shauna (au centre) a affirmé que son chirurgien avait caché le fait qu’elle était enceinte de cinq semaines avant son opération. Crédit : Shauna Samuel