Mon bébé a été tué dans une attaque de girafe qui m’a laissé paralysé alors que j’empêchais les enfants de charger la bête – cela me hante toujours

Une maman dont la petite fille a été tragiquement tuée dans une attaque de girafe alors qu’elle tentait désespérément de protéger ses enfants de la bête qui chargeait a parlé pour la première fois.

Nicole Panos, 25 ans, est restée paralysée de la taille aux pieds alors qu’elle tentait de sauver la petite Kaia et son fils de quatre ans Kayden de l’animal après qu’il les ait chargés dans le Kuleni Game Park, où ils vivaient, en Afrique du Sud. en octobre de l’année dernière.

Nicole photographiée avec son fils de quatre ans après que l’attaque l’a laissée paralysée de la taille aux pieds Crédit: Redcurrant Media

Sa mère a parlé pour la première fois depuis l’horrible incident d’octobre de l’année dernière

Kaia, un an, a subi des blessures mortelles après avoir été accusée par la girafe

Son fils a subi des fractures du crâne mais a réussi à s’échapper après s’être roulé en boule dans le sable pour échapper à la girafe – qui, selon la famille, protégeait un veau.

Tragiquement, Kaia, âgée d’un an, que Nicole tenait dans ses bras, est décédée des suites d’un traumatisme crânien.

Sept mois après l’attaque, la mère au cœur brisé a rendu hommage à sa fille et a déclaré au Sun que les événements terrifiants qui se sont déroulés la hantent toujours tous les jours.

Retenant ses larmes, Nicole a déclaré : « Mon monde s’est complètement effondré le jour où Kaia est morte.

« À un certain niveau, je me sens trahi par notre espace de sécurité et confus ; nous ne nous sommes pas comportés de manière menaçante envers la girafe.

«Mais en tant que mère, je comprends l’instinct qui se déclenche pour protéger vos enfants.

« Ma dernière pensée avant qu’elle ne nous charge était de m’inquiéter, ‘Où est son bébé ?’, mais elle m’a pris le mien. »

Nicole et son mari, Jason, vivaient avec leurs enfants sur place dans l’entreprise familiale, un parc de jeux de luxe, populaire auprès des familles qui voyagent du monde entier pour séjourner dans des lodges sur le site.

Elle a travaillé dans l’entreprise familiale de formation à la nature en tant qu’animatrice marine, mentor étudiante et aspirante doula de naissance, et vivait à quelques pas de sa famille.

Nicole devait rencontrer un étudiant dans l’après-midi et s’était arrangée pour que les enfants restent avec leurs grands-parents pendant quelques heures.

Elle a déclaré: « C’était juste un de ces matins paresseux, nous avons tous joué ensemble, puis ils ont fait la sieste à l’heure du déjeuner. Je me suis couché avec les enfants.

« Nous avons quitté notre maison pour parcourir à pied la courte distance jusqu’à la maison de mes parents. Nous avons marché à travers les fourrés de brousse, puis dans une clairière sablonneuse, où les enfants adoraient jouer.

« J’ai vu au loin un mâle et une femelle girafe ; Je savais qu’elle avait récemment eu un veau mais je ne pouvais pas le voir avec elle.

« Elle nous a observés, mais elle est assez curieuse, donc ce n’était pas hors de son caractère, et nous n’étions pas proches d’eux. Je la vis se détourner et marcher dans la direction opposée. Je me souviens avoir pensé que c’était bizarre que le veau ne soit pas là.

« Je portais Kaia dans mes bras, Kayden marchait devant moi.

« Soudain, j’ai entendu ce bruit derrière nous et je me suis retourné – et je l’ai vue venir vers nous. »

Nicole décrit le moment horrible où la girafe a chargé la famille en sachant qu’il serait impossible de distancer la bête en colère.

Elle a déclaré: «Sa tête était baissée, elle venait droit sur nous, courant très vite.

« On m’a toujours appris à tenir tête à tout animal qui vous charge pour essayer de dominer la situation.

« Mais elle chargeait mes enfants, ils ne pouvaient pas se défendre. J’avais Kaia dans mes bras et elle ne pouvait pas s’enfuir. Mon instinct de protéger mes enfants a pris le dessus et j’ai crié à Kayden de courir.

« J’ai senti un coup dans le dos et je me suis évanoui. Je ne me souviens pas avoir été frappé par elle.

« J’avais Kaia dans mes bras. Je me suis réveillé et j’ai entendu Kayden crier, j’essayais de garder mon corps au-dessus de Kaia pour la protéger.

« La girafe se dirigeait vers Kayden. »

La maman a regardé, impuissante, la girafe se diriger vers son fils de quatre ans qui s’était recroquevillé dans le sable pour se protéger.

Elle a ajouté: « Son corps avait l’air si petit – je voulais désespérément l’atteindre mais je ne pouvais pas bouger.

« La girafe est revenue vers moi et je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, ma mère était assise à côté de moi et tenait Kaia.

« J’ai vu la poitrine de Kaia bouger de haut en bas, j’ai entendu Kayden crier, je me souviens avoir pensé : ‘ils sont tous les deux vivants’ et je me suis encore évanoui. »

LA DOULEUR DE MAMAN

Nicole a appris plus tard que son frère l’avait entendue crier à l’aide et avait tiré un coup de feu dans le sable pour effrayer la girafe.

Les ambulanciers paramédicaux et la famille ont transporté les deux enfants pour des soins médicaux d’urgence, mais les blessures à la colonne vertébrale de Nicole l’ont obligée à attendre quatre heures avant qu’un hélicoptère puisse la transporter par avion à l’hôpital.

Le cousin de Nicole est allé à l’hôpital avec Kayden, et son père s’est précipité pour rencontrer Kaia et sa tante chez le médecin local, où elle a tragiquement rendu son dernier souffle, tandis que son grand-père la tenait dans ses bras.

La mère de deux enfants a déclaré que ses proches avaient eu du mal à lui annoncer la nouvelle destructrice de l’âme que Kaia était décédée.

Nicole a déclaré: « Je n’arrêtais pas de demander des nouvelles des enfants et tout le monde me disait que Kayden allait bien.

« J’ai été transporté par avion à l’hôpital de Durban et mes parents sont venus me chercher là-bas.

« Je leur ai demandé ‘qu’en est-il de Kaia’, et ils ont dit qu’ils me le diraient dès qu’ils sauraient quoi que ce soit quand je serais sorti de la chirurgie, mais je savais juste à ce moment-là qu’elle était partie.

« Je leur ai demandé de me dire la vérité et nous avons tous craqué.

« A partir de ce moment, j’ai été en mode survie, et je le serai probablement pour le reste de ma vie. »

Non seulement Nicole et Jason ont eu du mal à accepter la mort de Kaia, mais son frère aîné a été durement touché par les événements tragiques.

Nicole a déclaré: « Le dire à Kayden a été presque aussi dévastateur que le moment où je l’ai découvert. Cela l’a frappé si durement. Ils étaient si proches.

« Ils ne se sont jamais disputés, ils s’adoraient. Kaia copiait tout ce que faisait Kayden et il allait la saluer tous les matins avec cet énorme câlin.

« Nous l’encourageons à parler d’elle tout le temps. On parle tous beaucoup d’elle.

« Nous nous souvenons des soirées dansantes que nous organisions dans la cuisine et du plaisir qu’elle prenait à nourrir la pintade – qu’elle appelait cot cot – avec son grand-père. »

Nicole a passé 23 jours à l’hôpital, dont 16 jours en soins intensifs, et fait face à des mois de rééducation devant elle. En plus d’être paralysée, elle a subi de multiples côtes fracturées et des lésions aux organes internes.

Son mari Jason travaillait aux États-Unis au moment de l’accident. La famille avait espéré que Jason travaillant à l’étranger pendant une période de six mois, ils auraient suffisamment d’argent pour pouvoir tous les deux passer plus de temps avec leur famille.

Nicole a déclaré: «Nous nous sentions comme si nous étions au bord de quelque chose de merveilleux sur le point d’arriver à notre famille. Rien n’aurait pu être plus loin de la vérité.

« Nous avons décidé de renommer la forêt du parc la forêt de Kaia. Cela ne nous semblait pas juste de lui donner une pierre tombale, nous voulions un mémorial vivant pour elle.

« Il faut se souvenir d’elle telle qu’elle était dans la vie.

« Même si elle n’est restée sur cette terre que pendant 15 mois, elle a illuminé la vie de tant de gens, et nous pensons que ce qu’elle a apporté à ce monde doit être vu et célébré. »

La famille essaie maintenant de reconstruire sa vie – et fait des plans pour que Kaia ne soit pas oubliée.

Nicole a ajouté: « Elle était l’âme la plus merveilleuse, la plus drôle et la plus belle, qui aimait tout et tout le monde. Elle aimait la vie.

« Elle se sentait, et se sent toujours, comme le soleil. Elle rayonnait de bonheur.

« Je suis bouleversée d’avoir eu le privilège d’être sa mère, et je suis réconfortée de savoir que j’ai pu partager chaque jour de son court séjour sur cette planète.

« J’essaie de vivre comme Kaia, plein d’amour, mais c’est dur certains jours.

« J’ai de la compréhension mais je ne sais pas si je pourrai un jour faire la paix avec ce qui s’est passé. »

Il y a des jours où j’ai l’impression que la douleur est si intense que je peux à peine passer la journée. Kayden et la mémoire de Kaia me permettent de continuer.

La famille collecte des fonds pour soutenir le rétablissement de Nicole et Kayden.

La petite Kaia a malheureusement perdu la vie après l’attaque après que sa mère ait désespérément tenté de la sauver Crédit: Redcurrant Media