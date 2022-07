Mon bébé a été pris par les services sociaux – puis assassiné par la femme qui essayait de l’adopter… ils ne m’ont même pas laissé le tenir

Une maman a parlé de son tourment après que son bébé ait été assassiné par la femme qui tentait de l’adopter.

Leiland-James Corkhill a été confiée à Laura Castle, 38 ans, et à son mari Scott Castle, 35 ans, cinq mois seulement avant sa mort.

Le fils de Laura Corkhill a été assassiné par la femme qui espérait l’adopter Crédit : Richard Rayner

L’enfant de 12 mois a subi des blessures à la tête catastrophiques à son domicile de Barrow-in-Furness, notamment un saignement au cerveau.

Sa mère biologique, également appelée Laura, s’est maintenant ouverte pour révéler son chagrin après que Castle ait été emprisonné à vie pour meurtre en mai.

Elle a raconté comment Leiland-James avait été renvoyée par les services sociaux deux jours seulement après son accouchement – ​​la laissant « brisée ».

Tragiquement, elle n’a même pas pu toucher son fils après qu’il ait été battu par Castle alors que la chambre d’hôpital devenait une scène de crime.

Se souvenant de l’horreur, Laura a déclaré à la BBC : “J’ai reçu un appel téléphonique le 6 janvier disant que Leiland était à l’hôpital.

“[I said] Qu’est-il arrivé? Ils se sont retournés et ont dit qu’apparemment il avait eu un accident et qu’il était tombé du canapé et qu’il était dans un état critique.

“J’ai demandé à la personne qui m’a téléphoné ‘quel hôpital ? Je veux descendre là où est mon bébé’.

“Et puis ils ne me l’ont pas donné avant 24 heures plus tard – puis ils m’ont finalement dit que c’était l’hôpital Liverpool Alder Hey. Au moment où je suis arrivé là-bas, il était déjà mort. Je me suis juste figé pour commencer. Je me suis figé pendant environ cinq, dix minutes.

“Je me suis juste figé, je me suis figé sur place. Je ne savais pas quoi faire. Et puis finalement je suis allé dans sa chambre et je voulais juste le prendre, mais ils ne m’ont pas permis.”

Lorsque Laura est tombée enceinte de Leiland-James, elle travaillait avec l’association caritative contre la violence domestique Women Out West à la suite d’une relation abusive.

Ses précédents enfants avaient été pris en charge lorsqu’elle avait demandé l’aide des autorités pour retirer son compagnon du foyer.

Laura pensait que ce serait différent avec Leiland-James et était “sur un nuage neuf” après n’avoir pas eu de nouvelles des services sociaux jusqu’à ce qu’elle soit enceinte de 22 semaines.

Elle a raconté comment une assistante sociale semblait ne trouver “aucun problème” alors elle s’est mise à préparer l’arrivée de son fils en peignant sa chambre en bleu et blanc.

Mais la mère a déclaré que ses espoirs avaient été déçus lorsqu’un nouveau travailleur social s’est chargé de son cas et a approfondi son passé brisé.

Laura a ajouté: “Mon esprit était à deux endroits. Je craignais qu’ils ne me volent tout, mais j’étais déterminé à continuer. Je pensais” qu’ils ne l’attrapent pas “.

“J’ai sauté à travers tous les cerceaux pour ramener Leiland-James à la maison.”

TOT TRAGIQUE

Le conseil du comté de Cumbria affirme avoir dit à Laura au moins trois fois qu’ils allaient retirer son fils à la naissance, ce qu’elle conteste.

Laura dit à la place que la première fois qu’elle a su que Leiland-James avait été emmenée, c’était lorsqu’elle était à l’hôpital après avoir accouché.

Initialement, le tout-petit a été placé chez une famille d’accueil temporaire, mais Laura n’a jamais renoncé à récupérer son fils.

Il était un “enfant soigné” avant d’être agréé pour vivre avec les Châteaux.

Le déménagement en août 2020 avait été approuvé par le département des services à l’enfance de Cumbria, qui était au centre du scandale Poppi Worthington.

En novembre de la même année, une assistante sociale a fait part de ses inquiétudes que Castle n’aimait pas Leiland-James après l’avoir traité de “paresseux” et de “grand”.

Un examen a eu lieu le mois suivant et le couple a été informé que les autorités ne soutiendraient pas une demande d’adoption permanente à moins que d’autres travaux thérapeutiques ne soient entrepris.

Mais les Castle voulaient aller de l’avant malgré tout, car la famille de la mère adoptive aimait le garçon.

Une réunion de planification des soins a été recommandée pour l’année prochaine.

Mais en janvier 2021, Castle a appelé le 999 et a affirmé que Leiland-James était tombé d’un canapé et s’était blessé à la tête.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital en arrêt cardiaque mais n’a malheureusement jamais repris conscience et a été déclaré mort le lendemain.

Les médecins d’Alder Hey ont par la suite fait part de leurs inquiétudes quant aux blessures qui ne correspondaient pas au récit donné par Castle.

TEXTES FROISSANTS

Le couple a été arrêté et leurs textes déchirants ont été découverts lorsque des agents ont saisi leurs téléphones portables.

Castle a qualifié le bébé de “vrai n * bhead”, de “d ** k” et de sac ** t “et a admis avoir” giflé “l’enfant dans les messages.

Dans un texte, elle a écrit: “Honnêtement, je ne l’aime vraiment pas ces derniers temps, c’est un sac à ailes gémissant absolu et je regrette totalement de l’avoir fait [sic].

“Je vais perdre la tête. Il me fait chier tout le temps, il ne peut jamais passer une bonne journée ou une bonne nuit.

“Bien que je doive arrêter de le frapper parce que si je commence, je ne m’arrêterai pas à un moment donné et ça ne nous mène nulle part et ensuite je me sens mal.”

Elle a ensuite envoyé un message le lendemain: “Je viens de le cuirer absolument, je ne peux plus supporter ça, il va devoir partir.”

« JE VOULAIS QU’IL ARRÊTE »

Le 25 septembre, Castle a envoyé un message à son mari disant qu’elle avait “cuir” Leiland-James à nouveau car elle était à bout de nerfs.

Elle a ajouté: “Je ne suis qu’un parent violent, semble-t-il.”

Au tribunal, Castle a déclaré que le bébé “criait” après le petit-déjeuner le matin du 6 janvier de l’année dernière.

Elle a dit à son avocat, David McLachlan QC: “J’ai secoué mon beau garçon. Je voulais juste qu’il arrête de pleurer.”

Castle a expliqué que Leiland-James s’était cogné la tête contre l’arrière du bras du canapé et était tombé du genou au sol.

Elle a ajouté: “Je l’ai ramassé. Je ne pouvais tout simplement pas supporter les pleurs. Je ne sais pas qui est cette personne et puis c’est comme si j’avais réalisé ce qui s’était passé et j’ai pensé qu’il était essoufflé.

“Je l’ai ramassé et ses mains étaient comme raides, puis il est devenu souple. Il était comme haletant et j’ai juste pensé qu’il était essoufflé.”

Castle sanglotait alors qu’elle était emprisonnée à vie avec un minimum de 18 ans en mai après avoir été reconnue coupable de meurtre.

La mère avait déjà plaidé coupable d’homicide involontaire et a admis qu’elle l’avait secoué pour qu’il “arrête de pleurer”.

Le mari Scott a été innocenté d’avoir causé ou permis la mort d’un enfant et de cruauté envers les enfants.

Un rapport d’examen des pratiques de sauvegarde sur l’affaire est publié par Cumbria Safeguarding Children Partnership cet après-midi.

Laura a qualifié Castle de “monstre sadique maléfique”, mais pense que le conseil porte également une part de responsabilité dans la mort de son fils.

Elle pense que davantage doit être fait pour les mères qui ont été dans des relations abusives et dit que Leiland-James serait toujours en vie s’il avait été autorisé à la maison avec elle.

Laura a ajouté: “J’ai perdu le compte du nombre de fois où j’ai demandé à récupérer mon bébé.

“C’est comme si j’avais été rayé de la surface de la terre. Quand il est rentré, c’était dans une caisse en bois.”

Laura a eu un accès restreint à son fils Crédit : Richard Rayner

Leiland-James a subi des blessures catastrophiques

Laura Castle a été emprisonnée à vie après avoir été reconnue coupable de meurtre Crédit : PA

Leiland-James avait été confiée aux soins du couple en août 2020

Le jeune a été transporté d’urgence à l’hôpital avec un saignement au cerveau

Scott Castle a été nettoyé après la mort de Leilannd-James