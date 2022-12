Mon bébé a été laissé mourir seul par sa mère alors qu’elle faisait ses courses – notre famille est dévastée

Un père au CŒUR BRISÉ a critiqué la mère de son fils après avoir laissé le bébé mourir seul dans une chaleur étouffante alors qu’elle faisait du shopping.

Stacey Davis a laissé Ethan Davis, un, coincé dans son lit pendant près de trois heures dans une pièce du 27C sans fenêtre ouverte ni ventilateur.

La femme insensible de 35 ans était sortie faire des courses et visiter un parc à Melksham, dans le Wiltshire, alors que son fils gisait sans vie avec une blessure à la tête.

Le père d’Ethan, Luke Turvey, a maintenant raconté son chagrin d’amour à la mort de l’enfant après que Davis a été emprisonné la semaine dernière pendant deux ans pour négligence envers un enfant.

Il a également dénoncé les services sociaux après qu’un examen sérieux de cas ait révélé qu’il y avait “un manque de considération pour le père car toute l’attention était sur la mère”.

C’était malgré le fait que le père souffrait d’une fracture du nez qui aurait été infligée par Davis, a également révélé le rapport de 2019.

Luke, 37 ans, a déclaré: “Je pense qu’ils ont laissé tomber Ethan et notre famille à cause de la façon dont nous avons été traités et de la façon dont on a supposé que c’était moi parce que je suis l’homme.

“Les services sociaux auraient dû enquêter sur toutes les allégations portées contre elle, plutôt que de les ignorer.

“Tous ceux qui ont traité de cela ont dit pardon – la police par exemple – mais toujours pas d’excuses de la part des services sociaux, car ils savent qu’ils ont vraiment foiré.”

L’examen a également mis en évidence les affirmations de la famille de Luke – y compris le fait que Davis ne s’était prétendument pas “lié” au petit Ethan et le “détestait”.

Ils ont également affirmé qu’elle avait auparavant “souhaité qu’il soit mort à la place du chien de la famille”, ce que Davis a nié.

Salisbury Crown Court a appris comment la mère avait laissé son fils dans son lit alors qu’elle sortait dans les magasins en juin 2018.

Même lorsqu’elle est rentrée à la maison, la mère n’a pas surveillé Ethan pendant 30 minutes supplémentaires.

Après l’avoir finalement découvert inconscient dans son lit, le tot a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a été déclaré mort peu de temps après.

Une autopsie a révélé qu’Ethan avait subi une fracture du crâne de 15 cm, mais la cause de son décès n’a pas été établie.

Davis a déclaré à la police qu’il était tombé et s’était cogné la tête, mais elle ne l’a pas emmené à l’hôpital malgré la détresse, l’enflure et les ecchymoses évidentes.

L’enquêteur médico-légal Nicola Anderson a également détecté des niveaux élevés de cannabis dans les cheveux d’Ethan, ce qui était cohérent avec le fait que Davis fumait la drogue autour de lui.

L’avocat de la défense Mark Ashley a affirmé que Davis avait peur d’emmener son fils à l’hôpital après qu’il ait été précédemment retiré de ses soins en raison d’une jambe cassée présumée.

Il a également dit qu’elle souffrait de dépression post-natale après la naissance prématurée d’Ethan, alors elle a commencé à consommer du cannabis.

La famille d’Ethan a dit à quel point elle souhaitait que Davis soit condamné à une peine de cinq ans – l’âge que le jeune aurait maintenant.

Mais ils ont salué la peine de deux ans de prison prononcée par le juge vendredi.

La tante d’Ethan, Lexi, a déclaré: “Ethan était dans son lit et personne ne venait le chercher – personne ne mérite de mourir seul.

”Tu devrais toujours avoir quelqu’un là-bas – ta mère, ton père, quelqu’un.

“Je sais que le juge a été minutieux et juste compte tenu des directives qu’il devait suivre.

“La défense réclamait une peine avec sursis, je suis juste content qu’elle soit en garde à vue. Elle n’aura pas la vie facile là-dedans.

“Ce qui est le plus dur pour nous, c’est qu’elle a refusé de nous dire où sont les cendres d’Ethan.”

Cllr Laura Mayes, membre du cabinet pour les services à l’enfance, a déclaré que ses pensées allaient à la famille d’Ethan alors qu’elle qualifiait la situation de “tragique”.

Elle a ajouté: “” The Serious Case Review a été publié en 2019 à la suite du décès d’un enfant d’un an en 2018.

“Cet examen a fourni d’importantes réflexions sur le système sur la façon dont nous comprenons et gérons les risques pour les enfants en bas âge.

“Comme pour toutes les revues d’apprentissage de la pratique, nous avons avancé les recommandations et les avons mises en œuvre dans les pratiques actuelles.”

