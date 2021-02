PROPRE animatrice de télévision, la Dre Laura Berman, pleure la mort de son fils de 16 ans.

La thérapeute des relations et de l’intimité a confirmé lundi aux USA TODAY que son fils adolescent Samuel était décédé dimanche d’une overdose accidentelle de fentanyl lacé par Xanax dans leur maison familiale à Santa Monica, en Californie.

« Notre fils Sammy était une belle âme qui nous a quittés trop tôt », a déclaré Berman dans un communiqué fourni par son mari, Samuel Chapman. « Nos cœurs sont brisés pour nous-mêmes et pour tous les autres enfants qui souffrent pendant cette pandémie. »

Berman a d’abord partagé la nouvelle de la mort de son fils sur Instagram dimanche, écrivant que son fils avait reçu «les médicaments livrés à la maison» dans une «expérimentation qui a mal tourné».

« Mon beau garçon est parti. 16 ans », l’hôte de « Dans la chambre avec le Dr Laura Berman » a légendé une photo d’elle-même embrassant son fils souriant. « Mon cœur est complètement brisé et je ne sais pas comment continuer à respirer. »

Berman a déclaré que son fils avait mis la main sur la drogue mortelle sans le savoir via Snapchat et a averti les autres parents de « surveiller vos enfants et de REGARDER SNAPCHAT en particulier ».

« Un trafiquant de drogue s’est connecté avec lui sur Snapchat et lui a donné du fentinyl (sic) lacé Xanax et il a fait une overdose dans sa chambre », a écrit Berman. « Ils font cela parce que cela accroît encore plus les gens et est bon pour les affaires, mais (cela) provoque une surdose et les enfants ne savent pas ce qu’ils prennent. »

Berman se souvenait de son fils comme d’un «étudiant hétéro» qui «se préparait pour l’université». Elle a ajouté: « Je publie ceci maintenant seulement pour qu’aucun enfant de plus ne meure. »

Sur son histoire Instagram, Berman a doublé son avis parental en écrivant: «Si vous avez des adolescents, lisez ceci et retirez-les de Snapchat dès que possible! C’est une tendance maintenant et les surdoses chez les adolescents sont à la hausse.

Dans sa déclaration à USA TODAY, Berman a imploré plusieurs plateformes de médias sociaux de se joindre à l’enquête sur la mort de Samuel.

« Nous appelons Snapchat et Twitter à aider la police de Santa Monica dans leur enquête, ce qui, selon la police, est quelque chose que les grandes entreprises technologiques refusent régulièrement de faire », a écrit Berman. «Et nous encourageons chaque parent à gérer au plus près les réseaux sociaux de ses enfants.»

Lundi, Snapchat a déclaré à USA TODAY que sa plate-forme avait « une tolérance zéro pour l’utilisation de Snapchat pour acheter ou vendre des drogues illégales » ou d’autres « activités illégales », comme indiqué dans son règlement communautaire.

« Nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de Samuel Berman Chapman et nous sommes navrés par son décès », a déclaré la société dans un communiqué. « Nous n’avons pas de priorité plus élevée que de maintenir Snapchat dans un environnement sûr et nous continuerons d’investir dans la protection de notre communauté. »

Snapchat a ajouté qu’il « s’est engagé à travailler avec les forces de l’ordre dans ce cas et dans tous les cas où Snapchat est utilisé à des fins illégales ».

Berman partage deux autres fils avec son mari Samuel Chapman. La personnalité de la télévision est apparue dans « The Oprah Winfrey Show » avant de décrocher sa propre émission sur le réseau Oprah Winfrey. L’auteur à succès du New York Times héberge également le podcast « Language of Love ».

