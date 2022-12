Mon beau-fils est hors de contrôle – dois-je le virer ?

CHER DEIDRE : DEPUIS que mon beau-fils a emménagé, ma vie est un enfer. Maintenant, je me demande si nous devrions simplement le virer.

Il a complètement déraillé, et mon mari et moi sommes au bout du rouleau. J’ai 39 ans et mon mari en a 42.

Peu importe ce que nous faisons, nous ne pouvons tout simplement pas le joindre. Il vient d’avoir 15 ans.

C’était un garçon si gentil, mais c’est comme s’il était devenu une personne différente.

Après que sa mère l’ait mis à la porte et qu’il ait été expulsé de l’école, nous pensions que les choses allaient changer, mais c’est devenu pire.

Il a depuis été surpris en train de voler et s’est fait arrêter. Mon mari a également trouvé de l’herbe dans sa chambre.

Il dit qu’il va changer son comportement, mais j’ai l’impression que c’est un disque rayé.

DEIDRE DIT : Je sais que tu as envie de lui dire de sortir, mais c’est la dernière chose dont il a besoin.

Bien qu’il soit important que vous lui témoigniez de l’amour et du soutien, vous devez établir des limites fermes mais bienveillantes.

À l’origine de la plupart des problèmes se trouve le malheur, et il peut agir en conséquence.

Il est essentiel de lui parler et de l’écouter. Demandez-lui ce qui le tracasse.

Il serait utile de discuter de tout avec Family Lives (familylives.org.uk, 0808 800 2222).