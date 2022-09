Mon bac a été volé et le contenu jeté – maintenant, je suis condamné à une AMENDE de 400 £ pour décharge à la mouche

UNE FEMME a été condamnée à une amende de 400 £ après avoir été accusée de décharge de mouches après que quelqu’un ait jeté sa poubelle dans la rue.

Chloe Robertson, 33 ans, a déclaré que des sacs d’ordures avaient été renversés de sa poubelle après l’avoir mis à la collecte.

Chloe Robertson a été condamnée à une amende de 400 £ pour avoir donné des pourboires – mais la femme de 33 ans dit qu’elle ne ferait jamais une telle chose Crédit : Media Wales

L’amende intervient après la découverte de sacs contenant les ordures de Chloé dans une rue du Pays de Galles Crédit : Media Wales

Après que les voleurs aient entaillé la poubelle de la femme de 33 ans, elle a été stupéfaite de se voir infliger une amende de 400 £ par le Vale of Glamorgan Council pour avoir prétendument donné des pourboires.

Chloé, de Sully, au Pays de Galles, a déclaré qu’elle avait été faussement accusée et nie fermement avoir été fauchée.

Elle a déclaré à WalesOnline: “Si je suis honnête à 100%, je n’ai pas pris cela très au sérieux car j’ai immédiatement su que je n’avais pas fait cela.

“Je pensais que dès que j’aurais expliqué ce qui s’était passé, ils laisseraient tomber l’affaire et je pensais que ça allait être aussi simple.”

Chloé a déclaré que refuser de payer l’amende pourrait entraîner une journée devant le tribunal tandis que l’amende pourrait atteindre 15 000 £.

Bien qu’elle ait recherché des images de vidéosurveillance auprès de la police et du conseil et qu’elle ait contacté son député local, la femme de 33 ans affirme qu’elle n’a toujours pas été blanchie de l’infraction présumée.

Pour lutter contre l’affaire, Chloé a déclaré qu’elle devrait trouver des preuves que quelqu’un d’autre aurait jeté sa poubelle dans la rue.

Cependant, elle affirme que le conseil n’a pas encore répondu à ses demandes de données pour les images de vidéosurveillance de la rue devant chez elle.

Elle a déclaré: “Je viens de recevoir une amende de 400 £ pour n’avoir rien fait du tout et en fait, on m’a volé ma poubelle.

“Je ne peux pas prendre le risque d’avoir un casier judiciaire et je ne peux pas prendre le risque d’avoir une amende de 15 000 £ parce que je ne pourrais tout simplement pas me le permettre.”

Chloé, qui travaille pour une agence d’assurance-crédit et de recouvrement de créances, a insisté sur le fait que le crime présumé était extrêmement inhabituel pour elle.

“Ce n’est pas le genre de personne que je suis, où je jette trois sacs domestiques quelques jours avant le jour de la poubelle dans ma propre rue. Je ne ferais pas ça.

“J’ai consacré 16 heures par semaine pendant trois ans et demi à travailler comme gendarme spécial pour la police du sud du Pays de Galles, j’ai toujours travaillé depuis l’âge de 16 ans et j’ai payé mes impôts et c’est ainsi que je suis remboursé par mon conseil local.”

Un porte-parole du Vale of Glamorgan Council a déclaré: “Nous pouvons confirmer que Mme Robertson a reçu un avis de pénalité fixe de 400 £ pour l’infraction de décharge à la volée.

«Les agents ont assisté à un incident présumé de déversement de mouches à l’entrée de Hayes Road à Sully et ont trouvé un certain nombre de sacs poubelles en plastique de couleur noire, remplis de déchets ménagers mixtes.

“Dans sa réponse, Mme Robertson a admis que les déchets montrés sur les photographies étaient les siens.

“Elle a également affirmé que les sacs de déchets avaient été contenus dans une poubelle en acier qui avait été volée, mais n’a pas été en mesure d’en fournir la preuve.

« Une conférence de cas a eu lieu entre les enquêteurs, le superviseur de l’exécution, le responsable technique de l’exécution et le responsable de l’exécution.

“Il a été décidé qu’il y avait suffisamment de preuves pour offrir à Mme Robertson la possibilité de s’acquitter de sa responsabilité pénale en payant une amende forfaitaire de 400 £.”