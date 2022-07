Mon art – et ma vie – était sombre et surréaliste. Puis j’ai déménagé au Canada

Cette chronique à la première personne est de l’artiste de Calgary Claudia Reyes qui a quitté le Mexique pour s’installer au Canada. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Je suis né et j’ai grandi au Mexique. Souvent, quand je parle à des gens au Canada et qu’ils découvrent d’où je viens, ils disent des choses comme : « Oh ! C’est un endroit tellement merveilleux ! C’est magique !

Mais alors pourquoi tant de gens fuient?

Je suis un artiste et une personne perspicace. Je peux dire si mon environnement est sain ou non. Il y a quinze ans, lorsque la violence autour de moi est devenue extrême, j’ai commencé à peindre comme thérapie ; noir et blanc, surréalisme. Mon monde était si sombre, un voile gris partout où je regardais, et cela se reflétait dans mon art.

Au Mexique, le danger est toujours proche. J’ai vu des personnes kidnappées dans la rue devant moi et j’ai entendu le cri d’un homme qui se faisait assassiner devant chez moi. Je suis devenu paranoïaque, vérifiant toujours les reflets dans les vitrines des magasins pour voir si j’étais suivi et ne parlant jamais aux autres en public.

Quand j’entends mes nouveaux voisins rêver de vacances au Mexique, je me souviens souvent d’une fois en particulier où je suis allé chez un ami dans ma ville natale de Monterrey.

Je me tenais juste là, regardant mes amis jouer dans un groupe de garage, quand il y a eu une forte détonation. La prochaine chose que j’ai su, j’ai été jeté sur le sol. Des hommes lourdement armés portant des vêtements noirs et des cagoules posaient tant de questions et me donnaient des coups de pied dans les jambes et les côtes à plusieurs reprises.

Claudia Reyes a peint sa ville natale en noir et blanc pour dépeindre à quel point la vie dystopique au Mexique l’a ressentie. (Claudia Reyes)

Je me suis sentie frustrée et impuissante – simplement allongée sur le ventre sous la menace d’une arme pendant trois heures, sans savoir ce qui se passait et sans oser demander. Quand j’ai entendu le bruit de la sécurité sur les armes à feu, j’ai cru que j’allais mourir.

Quelques minutes plus tard, les hommes ont dit que nous quittions la maison avec eux. Je tremblais à nouveau parce que d’habitude quand ça arrive, on n’est pas emmené en prison. Quelqu’un prenait des photos pendant que nous marchions dehors. Deux hommes étaient allongés, mitrailleuses braquées à l’entrée de la maison.

Puis soudain, un officier militaire s’est approché et a dit simplement : « Nous avons reçu un tuyau anonyme disant qu’il y avait des personnes kidnappées ici. Et ils sont partis. Pas d’excuses, rien.

C’est dystopique. Plus de 100 000 personnes sont officiellement répertoriées comme disparues au Mexique, et pas tous du crime organisé. C’est comme si vous pouviez être tué par votre propre gouvernement à tout moment.

Finalement, c’était trop. Nous avons dû renoncer à sortir, à conduire ou à voyager. Les enlèvements et les cartels de la drogue se rapprochaient de plus en plus et j’ai entendu des histoires horribles impliquant des amis et de la famille. Je n’avais plus l’impression de vivre.

Il y a six ans, mon mari a obtenu un emploi dans les technologies de l’information au Canada et nos vies ont complètement changé.

Je me souviens de la première fois où j’ai mis les pieds à Calgary. À l’aéroport, dans un couloir, il y avait deux files de personnes. Je ne savais pas ce qui se passait, alors j’étais prudent.

Mais quand le les volontaires ont dit“Bienvenue au Canada! Bienvenue à Calgary”, c’était une si belle surprise.

Alors que ses peurs et son anxiété disparaissaient, Claudia Reyes a embrassé la vie à Calgary et a recommencé à voyager et à faire de la randonnée. (Yolanda Garcia)

Mes peurs ont commencé à s’estomper lorsque j’ai vu des femmes dans la rue marcher seules la nuit sans se soucier d’être agressées, suivies, violées ou kidnappées. Avant, je vivais au centre-ville de Calgary et j’allais au parc Prince’s Island pour une longue marche tous les jours. Le contact avec la nature m’a beaucoup aidé. J’ai pris conscience de mon environnement mais de manière normale, pas de manière paranoïaque.

Lorsque nous avons eu une voiture, nous avons voyagé dans des endroits que j’ai trouvés mentionnés par des groupes de randonnée en ligne – visiter Kananaskis et Banff, se promener dans les champs de glace en été et trouver des sentiers pour faire de la raquette en hiver. Nous avons essayé le kayak et nous avons chassé les aurores boréales.

Enfin, nous nous sentons libres de profiter à nouveau de la vie. Même mon art a lentement changé.

L’artiste Claudia Reyes a commencé à peindre des scènes de nature colorées après que sa peur s’est progressivement estompée. (Claudia Reyes)

Quand j’ai déménagé ici, j’ai fait une pause dans la peinture parce que je ne savais pas trop quoi peindre. Mon cerveau était confus. Quand j’ai recommencé, j’ai été surpris de me voir utiliser des couleurs. La nature m’a rendu si heureux et j’ai peint des animaux – un renard, un hibou – et même un paysage d’hiver avec des aurores boréales.

Le 2 août, je vais enfin devenir citoyen canadien.

Parfois, j’entends des gens de mon quartier se plaindre des choses les plus absurdes, comme les pies qui font trop de bruit. Mais quand on grandit dans un endroit où il y a tant de danger et d’incertitude, un pays comme le Canada ressemble au paradis. Même les pies sonnent merveilleusement bien.

Nous avons un endroit magique ici.

