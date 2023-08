Mon arrière-petite-fille, Star Hobson, a été tuée par l’amant diabolique de sa mère – mais je veux que la maman tragique de Tot revienne chez moi

La mère de LITTLE Star Hobson sera accueillie à la maison à sa sortie de prison, a annoncé sa famille.

Frankie Smith, 22 ans, a été mise en cage pendant huit ans pour avoir causé ou permis la mort de sa fille de 16 mois aux mains de son ancienne partenaire maléfique Savannah Brockhill.

Sa peine a ensuite été portée à 12 ans par les juges en mars de l’année dernière après un contrecoup public.

L’ex-petite amie de Smith, Brockhill, a été emprisonnée à perpétuité avec un minimum de 25 ans pour le meurtre de Star – et sa peine a été jugée « pas indûment indulgente » par le procureur général.

Au cours du long procès, les jurés ont enduré des images déchirantes de Star semblant gravement meurtrie avec une joue enflée et des marques sur son front.

Ils ont également regardé des clips du videur de pub Brockhill frappant et giflant le tout-petit avec « une force considérable » 21 fois sur une période de trois heures.

L’horrible attaque a eu lieu dans sa voiture – les coups violents faisant tomber Star du véhicule à un moment donné.

On pouvait également voir le bambin en pleurs se débattre dans un escalier, tout en souffrant d’un tibia cassé alors que le couple monstre la forçait à marcher.

Dans un autre clip « dérangeant et bizarre », Star a été filmée tombant de sa chaise haute et frappant le sol alors que la musique jouait par-dessus.

Le 22 septembre 2021, des ambulanciers paramédicaux se sont précipités vers la maison et Star a été transporté par avion à l’hôpital mais malheureusement déclaré mort peu de temps après.

La fillette de 16 mois est décédée à l’hôpital des suites d’une perte de sang après que sa veine cave inférieure – la plus grande veine du corps – ait été déchirée.

Les médecins ont conclu que ses blessures avaient été causées soit par « des coups de poing, des coups de pied ou des tampons »

ACCUEIL CHALEUREUX

Mais malgré les détails horribles du meurtre de son arrière-petite-fille, David Fawcett a parlé de la peine de Smith – et dit qu’il a hâte de la voir libérée.

David a également expliqué comment sa belle-petite-fille s’est adaptée à la vie carcérale et se retrouve protégée par d’autres détenus, malgré la nature déchirante de son crime.

Il a déclaré au MailOnline: « Il n’y a vraiment que moi qui vais la voir. Une grande partie de la famille ne peut pas supporter de la voir.

« Elle téléphone à sa mère. Mais elle m’appelle presque tous les jours, Frankie parce qu’elle est comme une fille pour moi – on s’entendait bien. »

L’homme de 63 ans a raconté comment le couple avait l’habitude de « tout faire ensemble » et comment il a « toujours soutenu Frankie ».

Il a imputé la mort horrible de Star à Brockhill et, en parlant de Frankie, a déclaré: « C’était une bonne fille – c’est juste dommage qu’elle ait rencontré cette mauvaise personne. »

David a revendiqué « Monster » Brockhill, « lavage de cerveau » et « abusé » de Smith, qui a un faible QI de 70 – la qualifiant d’autre « victime ».

Il avait précédemment déclaré à propos de Brockhill: « Pour moi, elle était tout simplement diabolique. Je ne peux tout simplement pas croire qu’elle puisse faire quelque chose comme ça à une petite fille.

« Nous étions juste une famille calme et charmante et elle est sortie des entrailles de l’enfer et a complètement dévasté et détruit notre famille. »

Pendant ce temps, la grand-mère de Smith ne peut toujours pas se résoudre à regarder des vidéos personnelles de la petite Star.

« Anita n’est pas du tout dans un bon endroit – elle a vraiment du mal à faire face, à regarder des photos de Star. Elle est tellement bouleversée », a-t-il déclaré.

« Comme le dit Anita, elle veut juste qu’elle revienne. Nous voulons juste qu’elle revienne avec nous. »

D’autres membres de la famille ont également vu leur vie déchirée par le couple monstre.

Le père de Frankie, Andrew Smith, 50 ans, s’est tragiquement suicidé après avoir envoyé une lettre à sa fille en cage, disant qu’il s’occuperait de Star.

« La famille s’est vraiment déchirée », a ajouté David.

« MODÈLE COHÉRENT DE CRUAUTÉ »

Dame Victoria Sharp, présidente de la division du banc de la reine, ne considérait pas Smith comme une victime «lavée de cerveau».

Elle avait précédemment déclaré que Smith avait montré un « modèle constant de cruauté » envers Star dans les mois qui ont précédé sa mort.

« Les circonstances du traitement de Star entre les deux mains pendant une période prolongée sont déchirantes et profondément troublantes », a-t-elle déclaré.

Le juge a également expliqué que l’infraction avait été aggravée par le fait que Smith n’avait pas demandé d’aide médicale pour Star et par les « souffrances prolongées » auxquelles elle avait été soumise.

David a expliqué que sa belle-petite-fille s’était adaptée à la vie en prison