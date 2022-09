UNE maman PRÉOCCUPÉE a affirmé que son appartement infesté de moisissure noire était si humide qu’elle et son fils avaient développé de l’asthme.

Sonia Destouche, 48 ans, dit qu’elle a atteint le point de rupture après avoir vécu dans l’appartement humide d’un lit à Walthamstow, Londres, depuis 2014.

Sonia Destouche désespère de quitter son HLM humide qui a de nombreux problèmes Crédit : MyLondon/BPM

Et elle affirme que la moisissure noire dans son appartement l’a amenée, elle et son fils, à développer de l’asthme Crédit : MyLondon/BPM

Sonia a dit qu’il y avait de la moisissure blanche dans sa chambre et qu’une plante en croissance devait être scotchée Crédit : MyLondon/BPM

La mère cherche désespérément à quitter la propriété depuis qu’elle a découvert de la moisissure et une infestation de fourmis et d’autres parasites – ainsi qu’une plante poussant à travers un mur.

Pendant son séjour là-bas, Sonia dit également qu’elle et son fils de 7 ans ont développé de l’asthme à cause de la moisissure.

L’homme de 48 ans dit que la moisissure dangereuse s’est développée dans tout l’appartement du conseil, laissant certaines parties des murs complètement noires.

Sonia prétend également avoir été témoin d’infestations de fourmis, qui, selon elle, peuvent pénétrer par les fissures du rez-de-chaussée.

Et la maman a même expliqué comment elle dormait actuellement dans le même lit que son fils dans le salon car la chambre était particulièrement touchée.

Pour s’attaquer aux problèmes de parasites, Sonia a déclaré qu’elle avait pris sur elle de combler les fissures avec un enduit de bricolage.

La mère a également dû scotcher plusieurs interrupteurs d’éclairage et d’autres points qui pourraient être utilisés comme points d’entrée possibles.

En plus de souffrir d’asthme, Sonia a également plusieurs autres problèmes de santé.

Elle a déclaré à MyLondon. : “Je ne paie pas pour [the property] maintenant parce qu’ils savent que j’ai des problèmes de santé, mais ils ne vérifient pas ma santé.

“Je n’ai pas de rate. J’ai subi une arthroplastie de la hanche. J’ai de l’arthrite à la hanche, j’ai un pied enflé, parce que j’étais dans le coma pendant deux semaines à me battre pour ma vie, j’étais à Whipps Cross Hospital en 2017.

Le nombre de problèmes affectant Sonia et son fils au cours de son séjour de huit ans signifie qu’elle est plus que prête à partir.

Sonia affirme que la propriété a été étiquetée comme “inapte à vivre” par un expert en logement, qui a été recommandé par l’avocat de Sonia.

Cependant, le conseil ne prévoit pas de réparer en profondeur la propriété comme elle le souhaite.

Décrivant la chambre, qu’ils ne peuvent actuellement pas utiliser, elle a déclaré: «Ils essaient de dire que l’appartement, il n’y a rien de mal à cela.

“Et j’essaie de sortir d’ici, parce que c’est trop petit pour moi et mon fils pour commencer, et ensuite pour ma santé aussi.”

Sonia a également révélé des problèmes supplémentaires dans la chambre, notamment une plante poussant à travers le mur, qui a été collée, ainsi que de la moisissure blanche sur le sol.

Elle affirme également que la pièce est remplie de mouches mortes.

Sonia s’inquiète avant tout de l’impact des conditions de vie sur son jeune fils.

Elle affirme avoir déjà appelé un agent du logement pour résoudre des problèmes, qui, selon elle, n’ont pas fait l’objet d’un suivi.

Sonia a ajouté : « J’ai demandé à la femme, si vous pouviez faire en sorte que les réparateurs remplissent les fissures à cause des fourmis, la dame m’a donné un numéro de référence.

“Personne n’est venu. Je n’aime pas être ici. Mon fils n’a nulle part où jouer et ce n’est pas bon pour son âge.”

Malgré son calvaire, Sonia a déclaré qu’elle avait été soutenue par ses gentils voisins, qui ont tous été choqués par l’état de sa maison.

La maman désemparée a déclaré qu’elle était tellement “stressée” qu’elle “ne pouvait pas dormir la nuit”.

Sonia a dit : « Mes voisins viennent ici, je pleure. Je suis stressé. Je ne peux pas dormir la nuit, parce que je continue à regarder pour voir s’il y a des fourmis qui arrivent.

“Il y a environ deux mois, je me suis réveillé de mon lit. J’ai ouvert la porte-fenêtre et tout le tapis était plein de fourmis, partout sur le sol et dans la cuisine.”

Des travaux sont prévus sur la propriété plus tard ce mois-ci, mais Sonia dit que ce n’est pas suffisant.

Elle prétend avoir été informée qu’il n’y avait “rien de mal avec la propriété” par un agent du logement.

Sonia a ajouté : « Tout ce qu’ils vont faire, c’est nettoyer l’humidité, peindre et c’est tout.

“Mon fils et moi devons dormir ici pendant qu’ils peignent et nettoient l’humidité.”

Cllr Ahsan Khan, membre du Cabinet pour le logement et la régénération au Waltham Forest Borough Council, a déclaré: «Nous avons été en contact avec le résident pour organiser une visite de la propriété afin d’évaluer les problèmes ce mois-ci.

“Nous offrons des services de lutte antiparasitaire à tous les locataires du conseil qui peuvent être réservés rapidement et facilement via notre site Web.”

Barking et Dagenham Borough Council ont été contactés pour commentaires.

Sonia vit dans l’appartement depuis huit ans Crédit : MyLondon/BPM