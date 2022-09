Mon appartement est totalement inondé d’eau dégoûtante – l’odeur est si horrible qu’elle fait pleurer mes enfants mais personne ne m’aidera

Une maman a raconté comment sa maison a été inondée à plusieurs reprises d’eau dégoûtante qui sent si mauvais qu’elle fait pleurer ses enfants.

Une vidéo choquante montre les conditions que Sushuana Foster et ses trois jeunes filles sont obligées de subir dans leur maison à East London.

La maison de Walthamstow de Sushuana Foster a été détruite par les inondations Crédit : Gary Stone

Des vidéos montrent de l’eau se précipitant de son évier sur ses sols

Elle affirme que son association de logement n’aidera pas à résoudre le problème Crédit : Gary Stone

De l’eau sale a rempli tous ses tiroirs de cuisine

Elle doit préparer les paniers-repas de ses enfants dans sa chambre Crédit : Gary Stone

Des clips écœurants montrent de l’eau sale grise se précipitant hors de son évier de cuisine, sur ses comptoirs, dans ses tiroirs et sur son sol.

Sushuana dit que cela signifie qu’elle doit laver sa vaisselle dans la salle de bain et préparer les repas scolaires de ses enfants sur son lit.

Le salon de la cuisine ouverte du premier praticien à Walthamstow a été inondé plusieurs fois depuis août.

Mais Sushuana affirme que son association de logement Newlon n’a pas été en mesure de résoudre le problème – et les choses vont maintenant si mal que ses enfants ne peuvent pas quitter leur chambre.

Elle a déclaré au Sun : « La fuite a commencé début août. Ils ont continué à envoyer des plombiers mais il était vraiment clair pour moi qu’ils ne résolvaient pas l’itinéraire du problème.

«Avance rapide jusqu’à ce week-end, la même chose s’est reproduite. La cuisine complètement inondée.

“C’était comme une rivière – coulant dans toutes mes armoires, dans mes tiroirs, partout sur le sol. Ma maison était en ruine.

“Le pire, c’est que nous ne savons pas d’où vient cette eau.”

Sushuana dit que même après le nettoyage de l’eau, la puanteur qui reste est insupportable.

Elle a expliqué : « Ce sont mes enfants qui m’inquiètent parce que ce n’est tout simplement pas juste.

« Une fois rentrés de l’école, ils doivent passer tout leur temps coincés dans leur chambre parce que l’odeur est si mauvaise qu’elle les fait pleurer.

“Quand ils doivent aller aux toilettes, ils sortent en courant de leur chambre en se tenant le nez et reviennent en courant.

« Hier soir, j’ai dû entrer dans les chambres de mes enfants et ouvrir les fenêtres de leur chambre pour qu’ils ne respirent pas l’odeur toute la nuit.

“Mes enfants ont dû dormir dans le froid à cause du problème et cela n’a pas été résolu.

«Je dois utiliser ma salle de bain pour laver la vaisselle ou quelque chose comme ça.

« Si je veux préparer de la nourriture, il faut que ce soit dans la salle de bain et ce n’est tout simplement pas hygiénique.

“Ce matin, j’ai dû préparer les repas de mes enfants dans la chambre. Cela ne devrait pas arriver.

La mère de trois enfants affirme qu’en dépit d’avoir contacté son association de logement à plusieurs reprises, personne n’a vérifié la situation.

Elle a déclaré: “Personne ne m’a même contactée pour voir si ma famille et moi allons bien. Ils se fichent de l’état de notre maison. Ils se fichent s’il y a eu des dommages

« Newlon n’est même pas venu voir les dégâts de la propriété. Ils ne savent pas ce que je traverse.

“J’avais un grand tapis dans la pièce de devant et tout était complètement trempé et les planches du plancher étaient abîmées.

“Je ne peux pas du tout utiliser notre cuisine ou notre pièce de devant.”

Un porte-parole de Newlon a déclaré au Sun : « Newlon peut confirmer qu’à plusieurs reprises, nous avons assisté à la réparation de problèmes liés à la plomberie dans l’appartement de notre résident.

« Malheureusement, nous n’avions pas été en mesure de remédier à la cause sous-jacente en raison de la conception complexe du bâtiment.

« Les problèmes se sont maintenant aggravés et nous avons organisé un hébergement temporaire pour la résidente et sa famille jusqu’à ce que des enquêtes et des réparations complètes puissent être effectuées et que la cause des problèmes soit corrigée par notre nouvelle équipe de réparations complexes.

« Nous estimons que cela risque de nécessiter quelques mois d’investigations et de travaux.

«Nous sommes vraiment désolés pour les problèmes qu’elle et sa famille ont rencontrés et nous travaillerons pour nous assurer que nous pouvons fournir une solution permanente efficace dès que possible.

“Nous maintiendrons un contact régulier avec elle jusqu’à ce que cela soit résolu de manière satisfaisante.”