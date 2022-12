Mon appartement est tellement moisi que je préfère marcher dans les rues plutôt que de dormir dans mon propre lit – une fois j’ai même eu des GLACES sur mon tapis

Un HOMME a révélé qu’il est obligé de marcher dans les rues et de dormir sur le sol de son ami parce que son appartement est trop plein de moisissures pour y vivre.

Michael Bennett, 58 ans, a affirmé qu’il avait même eu des glaçons sur son tapis en raison de l’humidité extrême, alors que le temps froid s’installait.

Michael, de Newcastle, paie 590 £ par mois pour son appartement de trois chambres dans le centre-ville, mais craint maintenant pour sa santé car la propriété est couverte de moisissure noire.

Ses craintes n’ont été qu’exacerbées par la lecture du cas tragique d’Awaab Ishak, deux ans, décédé des suites d’une exposition à la moisissure dans un appartement de Rochdale, dans le Grand Manchester, qui était “impropre aux humains”, selon le coroner.

Michael a un système immunitaire affaibli et une gamme de problèmes de santé physique et mentale complexes.

Il a déclaré à Chronicle Live qu’il avait supplié son propriétaire, une société appelée Places for People, pendant sept mois de le faire sortir de l’appartement.

Il a dit : “La moisissure est sur mes vêtements et dans ma literie ainsi que sur mes fenêtres. Je ne me sens tout simplement pas en sécurité là-bas, et quand j’ai entendu parler de ce pauvre petit garçon qui était mort à cause de la moisissure noire, j’ai juste paniqué .

“J’en avais assez. Je suis sous anti-dépresseurs et ça me rendait malade.

“C’est à ce moment-là que j’ai décidé de limiter le temps que je passe dans l’appartement et j’ai passé la majeure partie de la journée à marcher dans les rues de Newcastle et à m’écraser sur le sol de mon ami la nuit. Il n’y a aucun moyen que je veuille dormir dans ce lit. “

L’appartement se trouve directement au-dessus d’un parking, ce qui, selon Michael, le rend difficile à chauffer.

Il a affirmé que l’hiver dernier, il faisait si froid et si humide qu’il a vu de la glace sur le tapis de son salon.

Il a ajouté: “Je sentais que l’environnement humide était toxique pour moi et j’avais des infections pulmonaires répétées. J’ai un système immunitaire affaibli et chaque fois que je tombe malade, mon système immunitaire est frappé et est moins capable de combattre l’infection.

“Il viendra un moment où je ne pourrai plus le combattre. Cela avait un impact considérable sur ma santé mentale et je souffrais déjà de dépression et d’anxiété.”

Après s’être adressé à la presse, Michael a déclaré que son propriétaire avait commencé à agir en lui fournissant un déshumidificateur, qui tire 12 litres d’eau de l’appartement chaque jour.

On lui aurait également dit qu’il pouvait déménager dans un autre appartement à temps pour Noël.

Le locataire désespéré a félicité Places for People pour ses actions, mais a déclaré qu’il leur avait fallu “trop ​​de temps” pour résoudre le problème.

Un porte-parole de Places for People a déclaré: “Nous travaillons en étroite collaboration avec M. Bennett pour le soutenir. Il n’y a aucune preuve structurelle d’humidité et de moisissure sur les murs ou les plafonds de l’appartement de M. Bennett, cependant, les tissus d’ameublement, les tissus et les vêtements sont humides. , et avoir de la moisissure.

“Pour aider, nous avons fourni à M. Bennett un déshumidificateur pour son appartement ainsi qu’un soutien financier pour pouvoir l’utiliser.

“Nous avions également déjà amélioré le ventilateur de sa salle de bain et aidons M. Bennett en ce qui concerne la ventilation, qui comprendra l’installation d’une unité de condensation.

“Alors que les températures extérieures baissent, les clients peuvent être préoccupés par le coût du chauffage, et équilibrer une bonne ventilation avec rester au chaud devient un véritable défi pour eux.”

Le porte-parole a ajouté: “Nous voudrions toujours que nos clients nous parlent si c’est une préoccupation qu’ils ont. Nous avons un vaste programme en place pour soutenir nos clients pendant la crise du coût de la vie, et il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire .”

