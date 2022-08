Mon appartement est tellement infesté d’essaims de fourmis qu’elles jaillissent des boîtes de céréales et des prises de courant… elles sont partout

Une maman de deux enfants a déclaré que son appartement était tellement infesté de fourmis que les insectes jaillissaient des boîtes de céréales et des prises de courant et mordaient même ses enfants.

Ruth Archibald vit dans un logement temporaire à Wandsworth, dans le sud de Londres, avec ses jumeaux de cinq ans, Jonah et Prudent.

Ruth Archibald est “exaspérée” par une prétendue infestation de fourmis dans son appartement Crédit : BPM

Elle a dit qu’elle avait même été surprise par des fourmis dans la cuisine Crédit : BPM

La jeune femme de 23 ans affirme être aux prises avec le problème depuis le début de l’année dernière lorsqu’elle a remarqué pour la première fois de minuscules fourmis brunes une semaine après avoir emménagé.

Depuis lors, elle a dit que les fourmis se sont déversées par de minuscules fissures dans les murs et ont envahi le placard de la cuisine.

Les insectes sont “partout”, affirme Ruth, mordant ses petits ou la surprenant à l’heure du petit-déjeuner.

La maman a commencé à garder toute sa nourriture dans le réfrigérateur dans une tentative désespérée de contrôler les bestioles, mais elle en a assez.

Elle a dit à MyLondon à propos de l’infestation : “C’est tellement exaspérant, il y a une fourmi partout où nous allons… Je vais cuisiner dans la cuisine et j’en verrai une passer par une petite fissure… ça a juste commencé à empirer et pire.

“À un moment donné, il a infesté tout mon placard à nourriture et j’ai dû retirer toute la nourriture. Ils sortent de tout, même des prises de courant.”

La mère de deux enfants est dévastée car il s’agit du troisième logement temporaire où, selon elle, sa famille a dû faire face à des conditions de vie horribles.

Il y a six ans, Ruth a quitté la maison familiale où elle partageait une chambre « pleine à craquer » avec sa sœur et ses bébés jumeaux.

Center Point, une organisation caritative pour les sans-abri, a fourni à Ruth un logement temporaire à Streatham pour elle et ses jeunes enfants.

Mais elle a dit avoir rapidement découvert des souris courant sur les murs de la propriété, à travers les draps et même sur ses enfants.

Ruth a même affirmé que ses jumeaux continuaient de tomber malades à cause de la bactérie des souris.

Elle a déclaré: “C’était un très mauvais logement. Je l’ai pris parce que je n’avais pas beaucoup de choix à l’époque – je n’avais nulle part où aller. Cet endroit était infesté de souris.

“Ils ont fait venir des gens à de nombreuses reprises pour s’en occuper, mais la maison venait de pourrir et il n’était plus possible d’y remédier. Ils étaient dans les murs, ils étaient partout.”

Centrepoint a déclaré avoir envoyé une équipe de lutte antiparasitaire pour s’occuper des souris.

Après cette épreuve, Ruth a déménagé dans un autre logement temporaire à Thornton Heath par le conseil de Wandsworth qui semblait bien mieux au début – et sans parasites.

Nous ne devrions pas être traités comme ça. Ruth Archibald

Pourtant, elle a déclaré que la jeune famille avait commencé à être maltraitée par des personnes qui traînaient dans le bloc d’appartements la nuit.

Ruth a déclaré: “La maison elle-même allait bien, mais elle se trouvait dans un très mauvais quartier. Des bagarres éclataient tous les soirs, les gens prenaient de la drogue et s’évanouissaient le matin.

“Je descendais le matin avec mes enfants et les gens s’évanouissaient dans les escaliers.

“C’est devenu personnel parce que de plus en plus de gens ont commencé à venir là où nous vivions, ils ne voulaient même plus nous laisser entrer dans la maison.”

Alors après avoir découvert des fourmis dans son dernier appartement, Ruth est exaspérée.

Elle a dit que ses enfants de cinq ans avaient commencé à lui demander pourquoi ils continuaient à déménager, mais elle avait du mal à répondre.

La mère de deux enfants a ajouté: “J’ai l’impression que le conseil n’aide tout simplement pas. Nous ne devrions pas être traités comme ça. Cela rend mes enfants fous.”

Un porte-parole du conseil de Wandsworth a déclaré: «Nous sommes désolés d’apprendre que ce locataire rencontre des problèmes. Nos dossiers montrent que notre équipe de lutte antiparasitaire s’est rendue en mars de l’année dernière et qu’il a été conseillé au locataire de nous contacter à nouveau pour d’autres traitements si le problème se reproduisait.

S’il y a un problème, nous aimerions essayer de le résoudre pour elle le plus rapidement possible Porte-parole du conseil de Wandsworth

“Nous n’avons pas eu de nouvelles d’elle depuis, mais nous sommes plus qu’heureux de revenir pour effectuer d’autres traitements et nous la contacterons pour organiser cela. S’il y a un problème, nous aimerions essayer de le résoudre pour elle le plus rapidement possible. .”

Pendant ce temps, Balbir Kaur Chatrik, directeur de la politique chez Centrepoint, a déclaré: “Bien que nous ne soyons pas en mesure de commenter les locations individuelles, nos dossiers d’entretien montrent que la lutte antiparasitaire s’est rendue sur la propriété en novembre 2017 et avril 2018, et un problème de vidange a été réglé, mais il n’y a aucun dossier de problèmes d’humidité.

« Centrepoint abrite plus de 1 200 jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ont été sans abri ou à risque chaque jour à travers le pays. La sécurité et le bien-être de ceux que nous soutenons sont d’une importance primordiale pour nous, tout comme l’état des propriétés que nous gérons.

“Nous avons mis en place des processus de plainte solides pour tous les jeunes qui vivent dans notre logement accompagné et prenons toutes les plaintes au sérieux.

« Ces dernières années, nous avons encore amélioré nos normes immobilières. Rien qu’au cours du dernier exercice financier, nous avons dépensé plus d’un million de livres sterling en entretien pour nous assurer que nos auberges sont les environnements accueillants et bien entretenus dont les jeunes que nous soutenons ont besoin pour trouver un logement permanent et un emploi.

“Au cours de cette période, 78 % des réparations ont été achevées à temps. De plus, 92 % des jeunes qui vivaient dans notre logement accompagné ont déclaré qu’ils se sentaient en sécurité ou très en sécurité à Centrepoint, et 92,4 % des jeunes que nous accompagnons ont quitté Point central positivement.

“Nous continuons à revoir nos normes de propriété et à apporter des améliorations, afin que nous puissions offrir le meilleur résultat possible à chaque jeune que nous soutenons.”