Mon appareil de dialyse fonctionne comme mes reins, pour l’instant

“Ma mère a subi une dialyse pendant 5 ans alors qu’elle était sur la liste d’attente pour une greffe de rein”, explique Morhibi. “Ce n’était pas une bonne expérience – cela l’a souvent laissée nauséeuse et fatiguée. Mais quand ça arrive à ce point, vous n’avez pas le choix.

Claudia Morhibi, 51 ans, vit avec la polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD) depuis plus de 30 ans. Elle souffre d’une maladie rénale de stade IV et son médecin a récemment commencé à lui parler de la préparation à la dialyse.

La plupart des néphrologues recommandent de commencer la dialyse lorsque 85 à 90 % de la fonction rénale est épuisée et/ou que votre débit de filtration glomérulaire (DFG) tombe en dessous de 15. “Au moment où le DFG d’un patient atteint 30, je lui parle de dialyse et en les encourageant à s’inscrire sur une liste de greffe de rein », explique Uribarri. Étant donné que la PKRAD progresse relativement lentement, cela donne aux patients un certain temps pour se préparer, note-t-il.

Lorsque votre DFG descend à environ 20, Uribarri vous recommande de parler à votre médecin de la pose d’une fistule. Dans cette chirurgie, une artère est reliée à une veine voisine sous votre peau pour former un plus gros vaisseau sanguin. Cela crée un point d’accès pour la machine de dialyse. “Nous aimons le faire 2 à 3 mois avant la première séance de dialyse, car cela peut prendre plusieurs semaines pour que la fistule guérisse et devienne suffisamment solide pour supporter des traitements de dialyse trois fois par semaine”, explique-t-il.

Si vous n’avez pas une veine assez grande pour une fistule, votre médecin peut créer une veine artificielle et l’installer chirurgicalement. Si vous devez commencer la dialyse immédiatement, votre médecin peut insérer un cathéter de dialyse dans votre cou ou votre poitrine comme solution à court terme. Mais, si possible, vous voulez éviter cette méthode. “J’ai dû changer mon cathéter quatre fois sur une période de 5 mois parce qu’il ne fonctionnait pas correctement”, explique Dawn Cleeton-Lewis, une enquêteuse sur les fraudes de 37 ans à Fort Worth, Texas, qui a commencé la dialyse en mars. après avoir souffert d’insuffisance rénale.