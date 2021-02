Mon année de deuil et d’annulation

Le blog a commencé, comme le font de nombreux projets en ligne anonymes, comme une honte publique vengeresse déguisée en critique sociale. J’étais en train de peaufiner ma boussole morale et de devenir la mienne en tant que féministe. Alors, quand j’ai remarqué que des camarades de classe faisaient des blagues sexistes sur Facebook, y compris sur moi, j’ai commencé à prendre des captures d’écran pour les publier sur un Tumblr appelé Calling Out Sexists. Ma politique était que je ne supprimerais un message que si son auteur s’excusait publiquement.

Your Fave Is Problematic comptait environ 50000 abonnés à son apogée, en 2014, lorsque j’étais lycéen, mais son influence était démesurée. J’ai eu une querelle avec un jeune auteur de fiction pour adultes de premier plan au sujet de son inclusion. Un acteur s’est soumis, peut-être comme un défi (ou un plaidoyer) pour déterrer son pire. « Fave problématique » est devenu un mème bien usé ; même après avoir arrêté de publier, mon blog a été cité dans livres , des articles , podcasts et penser morceaux . À travers tout cela, mon identité est restée privée.

Si vous étiez sur Tumblr au début des années 2010, vous vous souvenez peut-être d’un blog appelé Votre favori est problématique . Sinon, son contenu devrait toujours vous sembler familier. Les messages contenaient de longues listes de déclarations et d’actions regrettables de célébrités (racistes, sexistes, homophobes, transphobes, ethnophobes, capacitistes, etc.) – ce qui fait que les gens sont annulés ces jours-ci.

J’ai essayé de retourner à l’école après quelques semaines, mais je me suis retrouvé à me disputer fréquemment avec des camarades de classe et des enseignants. L’école a pris un arrangement avec mes parents: je serais mis en «congé de maladie» pour le reste du semestre. J’aurais obtenu mon diplôme à temps, mais je ne retournerais pas sur le campus.

Il s’est avéré que j’avais de plus grandes choses à m’inquiéter que de disséquer les carrières de célébrités que je n’avais jamais rencontrées. Un matin d’hiver, je me suis réveillé en apprenant que ma sœur aînée, Tamar, qui étudiait en Bolivie, avait été dans un accident de bus et que les perspectives n’étaient pas bonnes. Je me suis penchée sur la recherche pour échapper à ce qui semblait être une situation impossible: ma sœur mourait lentement de blessures traitables dans une zone rurale à des milliers de kilomètres.

J’ai donc posté des photos de Lady Gaga dans le magazine V avec sa peau bronzée à un brun artificiel. J’ai tiré des citations troublantes d’un essai que Lena Dunham avait écrit sur un voyage au Japon. J’ai noté les paroles homophobes de Taylor Swift, modifiées depuis, dans «Picture to Burn». Mes articles les plus populaires concernaient généralement les femmes – ce qui est logique, car la presse des célébrités a tendance à les critiquer davantage.

Un groupe d’étudiants a porté le blog à l’attention des administrateurs de notre école, qui ont menacé d’intenter une action en justice si je continuais à écrire à leur sujet. Pendant ce temps, d’autres utilisateurs de Tumblr avaient commencé à soumettre des captures d’écran contenant des déclarations de célébrités mineures. La remise des diplômes étant en jeu, j’ai détourné mon attention de mes pairs et des personnalités publiques. J’ai changé de nom. L’argent et la renommée les avaient protégés depuis des temps immémoriaux. Quel mal mon petit blog pourrait-il faire?

Comme de nombreux ont noté, la pandémie de coronavirus a prononcé la distance entre les célébrités et le reste d’entre nous. Et leurs actions ont fait l’objet d’un examen plus minutieux – les vacances qu’ils ont passées, les fêtes qu’ils ont tenues, l’accès qu’ils ont eu aux tests et aux soins pendant une crise sanitaire qui a coûté la vie à des millions de personnes.

De nos jours, les efforts de responsabilisation en ligne ne manquent pas, la plupart d’entre eux étant gérés de manière anonyme. Certains comptes publient des potins de célébrités typiquement anodins mais parfois explosifs. D’autres visent explicitement appellation , honte et punir les gens pour toutes sortes d’actions et de faux pas. Mon propre travail est tombé quelque part au milieu, je pense; les informations que j’ai publiées étaient au grand jour, mais je les cataloguais pour plaider contre la vénération des riches et des célèbres.

Il y a quelque chose de presque étrange dans tout cela maintenant: moi adolescent, m’apprendre la justice sociale sur Tumblr tout en me faisant passer pour une autorité sur ce même sujet, pensant que je faisais une différence tout en m’engageant dans un peu de schadenfreude. Pendant ce temps, d’autres mouvements – locaux, mondiaux, unis dans leurs buts et enracinés dans des philosophies progressistes – s’organisaient pour une justice réelle. Avec le recul, j’étais plus un flic qu’un guerrier de la justice sociale, car les gens de Tumblr en étaient venus à penser à moi.

Puis j’ai commencé à recevoir des menaces. Quelqu’un m’a envoyé une capture d’écran d’une maison à partir de Google Maps, affirmant avoir trouvé mon adresse IP. Ce n’était pas ma maison, mais quand même. J’ai réalisé que pour chaque personne sur Tumblr qui regardait mon blog, il y en avait beaucoup plus, en ligne et hors ligne, qui le détestaient – et moi. J’ai commencé à publier moins et, finalement, j’ai arrêté de publier du tout.

Mais la culture des célébrités a commencé à s’effondrer bien avant Covid-19. Les accusations croissantes de toutes sortes, chuchotées entre les professionnels de l’industrie, étaient devenues trop fortes pour être ignorées. Les médias sociaux, qui ont donné aux célébrités plus de contrôle sur leurs images et une plus grande influence sur leurs fans, les ont également ouverts à de nouveaux types de critiques. Des gens ont perdu des emplois et des carrières entières à cause des erreurs que mon blog a citées. D’autres se sont excusés pour le travail et le comportement qui, réexaminés dans un contexte contemporain, ne tiennent tout simplement pas la route.

Pendant des années, j’ai regretté l’attention que je mettais sur les erreurs des autres, comme si un jour je ne ferais pas beaucoup de moi. Il peut y avoir une pureté sans faille à grandir dans sa conscience sociale qui est souvent excessive.

Mon cerveau n’était pas prêt pour les nuances. J’étais irrité par l’hypocrisie et la cruauté; ce que j’ai fait à ce sujet, c’est appliquer un niveau de contrôle qui ne laisse aucune place à l’erreur. Je ne dis pas que je devrais être annulé pour mon blog d’adolescent. (S’il vous plaît ne le faites pas!) Je sais juste ce que nous devrions tous savoir maintenant: que personne qui a vécu publiquement, en ligne ou hors ligne, n’a un dossier impeccable.

Pour ces raisons, j’ai pensé à supprimer mon Tumblr. Mais faire cela signifierait effacer mes propres erreurs de jugement. J’ai presque l’impression que je dois laisser ça en place pour me punir d’avoir réussi en premier lieu. Cela, et je sais que quelqu’un pourrait (et le ferait probablement) simplement le remonter sur Wayback Machine. Internet, après tout, n’oublie jamais.