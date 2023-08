Mon animal permet enfin aux loups-garous d’être gay

Le plus souvent, histoires étranges avec des éléments surnaturels se concentrent sur le vampires. Après tout, mordre fort assez pour prélever du sang est juste intrinsèquement érotique, et beaucoup de fictions surnaturelles ont tendance à jouer sur la façon dont être un dhampir peut être sexuel sous une forme ou une façon. Mais pour ceux dont le goût est un peu plus fourreur, il n’est pas toujours facile de trouver un film ou une émission queer sur les loups-garous.

Mon animal | Bande-annonce officielle | Films primordiaux

Heureusement, Paramount vous a couvert via le prochain film Mon animal. Réalisé par Jacqueline Castel, t il est la star du cinéma Bobbi Salvor Menuez (Adam) dans le rôle de Heather, une étrangère forcée de vivre à la périphérie de la ville avec sa famille. Condamnée à se transformer en loup-garou à chaque pleine lune, Heather finit par croiser la route de Jonny (joué par L’Acolyte Amandla Stenberg), une nouvelle fille qui est arrivée en ville. Et c’est là que les choses deviennent très gaies et compliquées, très vite. Ce n’est pas seulement que Heather tombe amoureuse de Jonny et s’efforce sous les ordres de sa famille de ne pas se rapprocher des gens; la prochaine pleine lune arrive, et que ne pouvait pas être le pire moment pour être un loup-garou adolescent avec le béguin.

Mon animal projeté pour la première fois à Sundance plus tôt dans l’année, et semble avoir obtenu des critiques décentes de la part de ceux qui l’ont vu à l’époque. Pour ceux qui ont ressenti le besoin de regarder quelque chose d’aussi gay et surnaturel, cela semble vous plaire, surtout si vous cherchez quelque chose à ajouter à votre sélection de films d’horreur pour Septembre et octobre. Le film sortira en salles le 8 septembre dans certaines salles et sera disponible à l’achat numérique la semaine suivante, le 15 septembre.

