BIEN QUE mon amitié avec le prince Edward ait été raisonnablement brève et en grande partie platonique, il était en fait une âme attentionnée.

A l’époque où nous nous sommes connus, j’ai développé une fièvre glandulaire (la maladie du baiser, n’en parlons plus).

Quiconque a été affligé sait que c’est horriblement débilitant et je suis allé rester avec mes parents pour récupérer.

Gardez à l’esprit que c’était à l’époque sans téléphones portables. Si vous aviez besoin de parler à quelqu’un, vous deviez utiliser une ligne fixe et téléphoner à son domicile.

Un matin, le prince Edward a téléphoné et m’a demandé comment j’allais et si cela me dérangeait s’il venait prendre une tasse de thé cet après-midi-là.

Il était à Windsor, qui n’était qu’à quelques minutes de chez mes parents.

Vous ne pouvez pas dire non, n’est-ce pas ?

Ma mère a craqué. Nous n’avions pas de porcelaine chic. Je battais parce que je devais ressembler à la mort, même pas réchauffé.

Quoi qu’il en soit, il est arrivé – sécurité en remorque.

Nous avons pris du thé et il m’a donné des comprimés homéopathiques qui, selon lui, pourraient m’aider à guérir.

Sans doute lui a-t-il été recommandé par son frère, devenu notre nouveau roi Charles III, partisan de la médecine complémentaire et de la guérison.

J’ai été touché par sa prévenance.

Puis il m’a présenté une boîte Tupperware dans laquelle il y avait du pudding d’été. J’avais mentionné que j’avais adoré ça, lors d’un de nos dîners.

Quand il est parti, ma mère a failli s’évanouir.

Nous étions en possession de certains Tupperware de la Reine. C’était assez incroyable. Oubliez la visite, nous avons eu le Tupperware de Sa Majesté.

Nous l’avons chéri pendant un certain temps. Ensuite, je soupçonne qu’il s’est perdu dans ce grand placard d’enfer en plastique que toutes les cuisines ont.

Mais quel souvenir cela aurait été.