« Mon ancien label me disait que j’étais plus ennuyeuse que lucrative » : la peintre et musicienne Issy Wood sur son univers singulier et insulaire | Musique

UNAprès un passage dans le monde de la musique commerciale et au milieu d’une carrière prolifique en tant que peintre très célèbre, Issy Wood a accidentellement sorti son deuxième album en juillet. « Quatre jours avant la date prévue, simplement en ne rendant pas les fichiers privés sur SoundCloud », dit-elle en fumant des cigarettes dans sa spacieuse est Londres studio, avec le ton pince-sans-rire et semi-autodérision qui l’a rendu célèbre. Accidental American, du nom de la relation trouble de Wood avec sa citoyenneté, n’avait aucune trace de campagne marketing. « Je suis sortie depuis des lustres, j’ai juste oublié de poster sur la grille », a-t-elle écrit sur Instagram deux mois plus tard.

« Je fais tout moi-même, donc ça s’est fait sans tambour ni trompette », dit-elle. « C’était juste parce que je ne voulais plus m’y accrocher. »

Ce lancement plutôt sans cérémonie est à mille lieues de ceux des deux EP sortis au plus fort de la pandémie. Après qu’une amie de Wood a partagé ses démos avec Mark Ronson en 2019 – moins d’un an après qu’elle a commencé à faire de la musique et avant même que celle-ci ne soit disponible au public – elle a signé sur son label Sony Zelig. Ensemble, ils ont sorti Cries Real Tears! (2020) et If It’s Any Constellation (2021), deux recueils de chansons pop étranges explorant les bas, les hauts et les médiums de la vie des milléniaux à travers des voix multicouches et des paroles acerbes et sardoniques.

Des chansons comme Cry/Fun et Muscle ont rencontré un certain succès en streaming, mais Wood a rapidement réalisé que la dynamique de collaboration avec un grand label n’était pas la bonne : les bénéfices partagés lui semblaient disproportionnés par rapport au 50/50 auquel elle était habituée dans le monde de l’art et les exigences de poster des « pièges à soif » sur les réseaux sociaux avec des légendes truffées de hashtags ne lui convenaient pas. Pendant ce temps, sa relation avec Ronson tournait au vinaigre, car elle avait l’impression qu’il était passé d’une figure de mentor généreux à quelqu’un qui évitait ses appels (il a nié ces faits).

Issy Wood : Gravity – vidéo

« J’étais naïf et je ne connaissais personne dans le milieu de la musique quand je l’ai rencontré pour la première fois », explique Wood. « Je ne savais même pas que c’était un contrat avec Sony que je signais jusqu’à ce que je sois assis devant le contrat avec mon avocat. Rétrospectivement, c’était un peu ridicule de supposer que ce type qui est une célébrité, un producteur de musique/DJ très demandé et un ambassadeur de Gucci [would have time for me]un jeune homme de 27 ans qui est apparemment un peintre.

En 2021, elle a mis fin au contrat, laissant sa relation avec Ronson et son amour pour la musique en lambeaux. « Essentiellement, ils [Zelig] on se disait : « Vous êtes plus ennuyeux que lucratifs, alors s’il vous plaît, partez », dit-elle en riant.

Née aux États-Unis de parents britanniques, Wood, aujourd’hui âgée de 31 ans, est rentrée en Angleterre deux mois plus tard (une frustration constante en raison de son obligation de payer des impôts dans les deux pays). Elle a grandi à Portsmouth avant de déménager à Londres pour étudier les beaux-arts à Goldsmiths et à la Royal Academy, où elle a été recrutée par Vanessa Carlos de la galerie commerciale Carlos/Ishikawa avant même d’avoir obtenu son diplôme. Ses peintures figuratives – des instantanés d’objets du quotidien rendus dans des pastels étranges et claustrophobes – ont été exposées dans le monde entier, attirant même l’attention du grand marchand d’art Larry Gagosian, qu’elle a refusé.

La voie de la musique n’était pas planifiée : après une rupture avec son petit ami en 2018 qui lui a ouvert « un espace de temps assez effrayant » dans son emploi du temps, elle a décidé de mettre à profit les compétences de guitare amateur acquises pendant son adolescence dans des groupes. Elle a téléchargé Ableton et a appris toute seule à écrire et enregistrer des chansons à la table de sa cuisine. À la fin de l’année, elle a tellement aimé ça que c’est devenu la seule chose à faire de ses soirées.

Depuis qu’elle a quitté Zelig, Wood a recommencé à se consacrer à la musique à sa manière. Si elle travaille en étroite collaboration avec des galeries comme Carlos/Ishikawa et Michael Werner pour ses peintures, elle écrit et enregistre sa musique seule dans son studio. En 2022, elle a auto-édité son premier album My Body Your Choice, qui évoque la rupture des relations – romantiques, familiales et musicales – dans les moindres détails. C’est une approche qu’elle défend sur Accidental American : une méditation directe sur la jalousie, la vengeance et sa relation malsaine avec le travail et les hommes, délivrée par des refrains accrocheurs et une production étourdie qui rappelle Micachu and the Shapes ou Okay Kaya. « Je donnerais mes deux jambes pour avoir son effet sur toi », chante-t-elle sur That I Can Live With, tandis que Behave, peut-être le morceau le plus remarquable du disque, parle d’apprendre à ressentir le plaisir et le désir sexuel après avoir été violée.

Peinture d’Issy Wood de 2021 Les côtés. Photographie : Stephen James/© Issy Wood 2024, avec l’aimable autorisation de l’artiste ; Carlos/Ishikawa, Londres ; et Michael Werner Gallery, New York.

En tant que femme qui a toujours clamé sa résistance à la lumière des projecteurs (il existe peu de photos d’elle en ligne – un héritage de sa dysmorphie corporelle, dit-elle) et qui adopte souvent un personnage de fille cool et désinvolte, il est peut-être surprenant que les paroles de Wood soient si confessionnelles. Mais la décision de tout dévoiler – comme elle l’a fait aussi un jour sur son blog, en rassemblant ses écrits dans des recueils auto-édités – lui semble naturelle. « La franchise est toujours le langage que j’ai utilisé », me dit-elle en allumant une autre cigarette. « Du côté de la peinture, il est si facile d’obscurcir ses sentiments et de créer des allégories ou d’utiliser d’autres images pour cacher ce que l’on ressent vraiment. La musique semble être le meilleur moyen de tout dépouiller. »

Bien que Wood fasse aujourd’hui de la musique sans subir la pression d’un label, elle dit que c’est encore loin de l’expérience amusante et cathartique qu’elle était autrefois. Une combinaison d’exigences élevées et de ce qu’elle décrit comme une éthique de travail américaine a transformé son passe-temps après le travail en un « devoir infernal qu’elle s’est imposé ». Il est peut-être difficile de sympathiser – elle a été rapidement intégrée dans l’industrie de la musique et peut peindre pour gagner sa vie, réalisant des œuvres qui se vendent pour des centaines de milliers de livres – mais elle semble le savoir. « J’ai l’un des meilleurs emplois au monde, mais comme j’ai été déprimée par le passé et que je vis dans la peur de me retrouver à 14 heures en train de jouer à Grand Theft Auto et de négliger toutes mes tâches, je dépasse ma discipline. »

Elle trouve que se produire sur scène est particulièrement difficile. Jusqu’à présent, elle n’a joué que quatre fois, toutes au cours de l’année dernière, et elle n’a pas l’intention de recommencer dans l’immédiat. « Je ne pense pas que ce soit un jeu pour une personne sobre », dit-elle. « Avoir autant de regards braqués sur moi pendant une période prolongée a déclenché tous les interrupteurs de ma dysmorphie corporelle et de mon trac, et de l’inquiétude de ne pas être techniquement compétente, sans pouvoir me cacher dans la production. C’est peut-être là que s’arrête ma tolérance à la vulnérabilité : devoir réellement apparaître physiquement. »

Elle s’est engagée à dissocier la musique de sa vie professionnelle et à en faire à nouveau un passe-temps. Après tout, sa carrière d’artiste est extrêmement lucrative. « J’essaie de me libérer de la pression et de me rappeler ce que j’ai aimé dans cette activité, qui n’avait rien à voir avec la signature de contrats », dit-elle sèchement. Descendre dans son studio de musique au sous-sol continuera de faire partie de sa pratique quotidienne – elle ne voit pas les choses autrement – ​​mais pour l’instant ses ambitions musicales restent modestes. « Je suppose que je sortirai un album quand j’en aurai envie. Et si les gens écoutent, tant mieux. »

Son attitude nonchalante, si présente dans sa musique et sur Internet, nous amène à nous demander si son indifférence est sincère. Après tout, Wood continue de partager sa musique en public. Mais, alors qu’elle regarde à nouveau au loin, ce qui rend sa production si convaincante, c’est peut-être qu’on ne peut pas vraiment le dire.