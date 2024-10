« Mon amour éternel est mort », l’actrice Bimbo Akintola explique pourquoi elle est célibataire à 54 ans

Par Hope Ejairu

L’actrice populaire de Nollywood, Bimbo Akintola, a révélé la raison de sa décision de ne pas trouver d’autre amant.

Akintola, 54 ans, dans une récente interview avec l’acteur Emmanuel Ehumadu a déclaré qu’elle ne s’était pas encore mariée parce que son amour éternel était passé.

« Es-tu marié? «Non», a-t-elle répondu lorsqu’Ehumadu lui a posé des questions sur son état civil.

Interrogée sur la raison pour laquelle elle n’est pas encore mariée, l’actrice a déclaré : « Il est mort… Je n’en parle pas mais il est mort. Savez-vous combien de temps il m’a fallu pour le retrouver, très longtemps mais il est parti.

« Je ne crois pas qu’on se marie pour le plaisir du mariage. Si vous ne respectez pas vos vœux, pourquoi le faites-vous ? La personne que je peux faire pour toujours ne meurt pas. Il est parti. Je ne dis pas qu’on ne peut pas avoir deux ou trois amours dans sa vie, mais savez-vous combien de temps il m’a fallu pour trouver celui avec lequel je savais que je pourrais rester.

Elle a ajouté : « Je suis aussi trop vieille pour comprendre les signaux d’alarme quand j’en vois et je pense que je suis trop vieille pour gérer et dire que je fais quelque chose juste pour rendre les autres heureux. Qui sont ces gens ? Pour rendre le monde heureux, je devrais épouser quelqu’un afin que le monde puisse dire que tu ne le suis pas.

« Cela n’a aucun sens, je m’en fiche, je m’en fiche vraiment. Non, je ne ferai ça pour personne. Je suis toujours honnête envers moi-même parce qu’en fin de compte, si quelqu’un meurt, lorsque vous vous tenez devant Dieu, vous et Dieu, un à un, vous répondez à la question, personne ne répond à la question à votre place. Ainsi, je vis ma vie en toute sincérité, en étant honnête envers moi-même.

L’actrice a également révélé qu’elle croyait au mariage, mais que l’homme avec qui elle voulait le faire est en retard.

«Oui, mais la personne avec qui je l’ai fait est morte, il est parti. Je n’ai vu personne d’autre et avant de le voir, je pensais que cela n’arriverait jamais. Je suis sorti avec quelqu’un mais je ne me suis jamais vu épouser ces gens. Je n’ai pas vu une éternité avec ces gens.

Cependant, Bimbo Akintola a reconnu que si elle trouve un homme avec qui elle pourra passer le reste de sa vie, elle se remariera, quel que soit son âge.

« Si jamais je vois quelqu’un et que je vois pour toujours avec cette personne, je le ferai même si j’ai 82 ans, je le ferai mais je ne le ferai pas si je ne vois pas cette personne.

«Je ne suis pas capable de me stresser pour quoi que ce soit. Savez-vous à quel point le mariage est difficile ? C’est difficile, c’est très difficile et vous allez maintenant continuer et le faire avec quelqu’un avec qui vous savez que vous ne pourrez pas vivre éternellement.

