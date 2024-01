Mon ami vient de mentir sur son état de santé pour prendre l’avion – c’est exactement ainsi que j’ai contracté ma maladie qui a changé ma vie.

Chaque semaine, Dear Prudence répond aux questions supplémentaires des lecteurs, juste pour Membres Slate Plus. Soumettez vos questions ici. (C’est anonyme !)

Chère Prudence,

Je lutte contre Long COVID depuis un an. J’ai eu le privilège d’avoir accès à un excellent traitement. Mes amis et ma famille ne m’ont pas beaucoup soutenu, mais j’ai fait face à cela en thérapie. Cette semaine, l’un de mes amis les plus proches a attrapé le COVID à la fin d’un voyage à l’étranger. Il a pris la décision de rentrer chez lui sur un vol de 12 heures alors qu’il était malade et symptomatique, le cachant à la compagnie aérienne afin de pouvoir monter dans l’avion. Je suis horrifié par cette décision. Ma vie a été bouleversée par cette maladie, je ne peux plus faire beaucoup de choses que j’aime, et cela a mis à rude épreuve ma famille et nos finances. Tout cela parce que, il y a un an, j’ai été infecté par le COVID par quelqu’un qui (cela est apparu plus tard) mentait sur son statut d’infection à l’époque.

Je comprends la peur et les dépenses supplémentaires liées au fait d’être coincé hors de son pays d’origine pour récupérer, car il y a quelques années, j’ai eu une blessure inattendue à l’étranger et j’ai dû attendre pour rentrer chez moi. Cependant, je crois fermement que c’est à cela que sert l’assurance voyage, et les avantages de la quarantaine dans ce cas l’emportent largement sur le stress personnel. Je ne peux pas concilier son choix d’exposer les autres à cette maladie avec notre amitié qui dure depuis dix ans. Existe-t-il un moyen de dépasser cela et de poursuivre notre relation ?

— Malade et en difficulté

Cher combattant,

Il est indéniable que votre ami aurait pu être assis à côté d’une personne âgée ou d’une personne dont le système immunitaire est affaibli et la rendre malade, et que s’il avait agi de manière responsable et retardé son voyage, ils pourraient toujours être en bonne santé. Il était égoïste et insouciant. À bien des égards, il est nul.

Mais ce qui rend les choses difficiles pour moi, et qui me fait espérer que vous pourriez lui accorder un peu de grâce, c’est qu’il est nul de la même manière que les politiques des compagnies aériennes et tout le reste concernant la « fin » officielle du COVID nous ont tous encouragés à être nuls.

Entre la terrible politisation du virus depuis le début, la désinformation qui l’entoure, les politiques changeantes et incohérentes pour le contenir, les problèmes d’accès aux tests et aux vaccinations, et le fait qu’il est totalement impossible pour de nombreuses personnes de s’isoler lorsqu’elles présentent des symptômes. , on peut raisonnablement supposer qu’il vole partout, surtout en cette saison de maladies respiratoires générales. Et pas seulement à cause de personnes comme votre ami. Il y a des gens qui n’ont jamais cru au COVID ; les gens qui y croyaient mais n’arrivent plus à y penser, alors ils ne remettent tout simplement jamais en question leurs crises soudaines de « mauvaises allergies » ; les gens qui craignent d’avoir le COVID mais qui n’ont pas de test ; les personnes qui ne peuvent pas se permettre de s’absenter du travail lorsqu’elles souffrent du COIVD ; les gens comme mon ami enseignant qui doivent y retourner cinq jours après avoir été testés positifs même s’ils sont toujours testé positif; et les gens qui croient que même s’ils ont le COVID, porter des lingettes Lysol les empêchera de le propager. Tous ceux qui sont montés à bord de ce vol savaient que quelqu’un comme votre ami était susceptible d’être à bord. Et, si ma récente expérience de voyage en avion est une indication, environ deux d’entre eux portaient probablement un masque. C’est une chose terrible, en particulier pour les personnes particulièrement vulnérables et celles qui, comme vous, ont vu leur vie bouleversée par des infections qui ont de lourdes conséquences physiques. Mais c’est la triste réalité dans laquelle nous vivons.

Tout cela pour dire qu’il y a un million de façons dont notre pays a horriblement échoué face à ce virus. Il peut être plus logique de diriger votre colère contre les décideurs responsables de ces échecs plutôt que contre une personne qui traverse mal une pandémie en cours sans aucune intervention institutionnelle. De plus, vous faites déjà face à un manque de soutien pendant une période très difficile, et je déteste penser que vous vous punissez en supprimant un ami dont les précautions ne résistent pas à un examen minutieux. Après tout, si l’on y regarde de très près, très peu de gens le font.

Si, après y avoir réfléchi, vous êtes toujours en colère ou dégoûté lorsque vous pensez à ce type, il n’y a aucun moyen de contourner cela. Vous ne pouvez pas être ami avec quelqu’un à qui vous pensez de cette façon. Et personne ne pourrait vous reprocher d’en vouloir au type exact de personne qui a causé vos souffrances. Cela vaut peut-être la peine de réfléchir pour savoir si vous êtes vraiment en colère contre lui ou contre quelque chose de grave. plus gros.

