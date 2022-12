Mon ami m’a aidé à porter mes fardeaux. Son s’est avéré trop lourd.

En février de cette année, K. voyait un psychiatre, arrangé par son père au moment de la rupture, qui, selon K., informait ses parents de son état. Il se remettait également en forme avec le Krav Maga, l’art martial israélien, et allait même à des rendez-vous. Il riait plus facilement et parlait rarement de son ex.

Lorsque ma mère est venue à Delhi en mai, K. s’est inquiétée du cadeau à lui apporter, se contentant de six boîtes de thé. Nous sommes tous allés dîner. Il a mangé mon dessert et a ri de mes blagues. Je pensais qu’il avait tourné un coin.

La décision qu’il allait prendre quelques jours plus tard a donc été le choc le plus terrible de ma vie.

Dans le nord de l’Inde, on est souvent l’otage de l’environnement, avec peu d’autre choix que de se cacher à l’intérieur pour s’échapper. De la fin de l’automne à l’hiver, la région est enveloppée d’un smog toxique. Après un bref printemps, elle connaît une chaleur féroce, qui cette année était incandescente.

J’ai essayé de m’échapper vers les contreforts de l’Himalaya, mais il y avait des incendies de forêt. Quelques jours avant sa mort, K. m’a envoyé un article sur la canicule, la pire depuis 45 ans.

« L’Inde n’est pas facile », a-t-il écrit, et j’ai dû être d’accord.

Pour K., la chaleur et le besoin de se cacher signifiaient être à la maison avec ses parents et son frère, où peu de choses pouvaient être confidentielles et où le manque d’intimité pouvait être suffocant.

Comme l’écrit Geetanjali Shree dans son roman “Tomb of Sand”, lauréat du prix Booker, à propos d’un ménage indien commun :

Le mot “vie privée” n’est même pas dans le dictionnaire ici, et si quelqu’un revendique un tel droit, il est regardé avec suspicion. Qu’est-ce qu’elle cache, après tout ? Semble louche.

Près de quatre ans après mon séjour à Delhi, le malheur de K. dans les mois précédant sa mort a cristallisé pour moi la tension entre les aspirations des Indiens modernes et les attentes anciennes et immuables de la famille qui pèsent si lourdement sur eux. C’est dans cet espace exigu entre l’opportunité et le devoir que mon ami s’est senti pris au piège.

Il est impossible de savoir, en fin de compte, ce qui pousse une personne au suicide, et j’ai compris que je ne comprendrai jamais vraiment le désespoir de K., et tout ce qui a pu l’alimenter.