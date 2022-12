Mon ami a été tué par une «morsure d’araignée» après qu’une bête aussi grosse qu’un poing m’ait attaqué – notre propriétaire s’en fichait

LE colocataire d’un adolescent qui a été tué par une morsure d’araignée a raconté comment il a également été attaqué par une bête aussi grosse qu’un poing.

Kacper Zydron dit qu’il a été forcé d’aller à A&E après avoir été mordu par l’une des brutes à huit pattes quelques semaines avant la mort de son compagnon Harry Bolton, 19 ans.

Harry Bolton a été retrouvé mort des semaines après que son ami a également été mordu

Kacper Zydron s’était plaint à l’association du logement de l’infestation Crédit : Ben Lack

Il affirme qu’il s’était plaint à leurs propriétaires de l’invasion d’araignées après avoir été mordu – mais rien n’a été fait.

Et une semaine plus tard, Harry a été retrouvé mort par ses colocataires avec une blessure béante de la taille d’une pièce de 1 £ dans le dos.

Kacper dit que les étudiants avaient laissé les fenêtres ouvertes pendant la période de nidification des araignées parce que leur logement étudiant moderne à Hull devenait très chaud.

Ils pouvaient voir de grosses araignées descendre du grenier et se faufiler dans les pièces, mais leurs propriétaires leur avaient dit de ne pas y monter.

Il a déclaré: “Les araignées étaient grosses – de la taille d’un poing. J’ai été mordu vers le mois d’août.

“J’étais juste au lit quand c’est arrivé. Ce n’était rien de bizarre – c’était juste une petite morsure. C’était juste une piqûre d’épingle. Après environ une semaine, c’était comme un trou dans mon cou qui avait commencé à suinter.

“Je suis allé à A et E et ils m’ont à peu près repoussé et m’ont donné du paracétamol.”

« Les analgésiques ont eu peu d’effet. J’ai donc appelé mon médecin généraliste et demandé des antibiotiques. Puis la morsure a diminué et ça s’est amélioré.

“J’ai signalé le problème avec les araignées après cela, car il venait de s’aggraver à ce moment-là.”

Une clause du contrat de location stipulait également que les intrusions de ravageurs de faible intensité étaient de la responsabilité des locataires.

Quelques semaines plus tard, Harry a également été mordu.

Après être sorti de l’hôpital, Harry allait y retourner pour un autre contrôle mais il est décédé pendant la nuit.

Les coroners ont déterminé que la mort de Harry avait été causée par une septicémie, due à une infection pulmonaire aiguë, due à une blessure infectée au dos.

Harry était en deuxième année d’un baccalauréat en chimie de trois ans et appréciait l’université.

Il a ajouté: “Ce n’étaient que des événements malheureux. Je ne blâme personne pour cela. C’était une situation étrange mais c’est arrivé. “

Mais il a convenu qu’il était étrange que lui et Harry aient tous deux subi des réactions extrêmes similaires aux morsures.

Il a déclaré: “Je ne pense pas qu’ils étaient venimeux. C’était juste un cas de morsures d’araignées infectées par des bactéries.

“C’était à peu près une situation de merde qui s’est produite et personne ne savait quoi faire.”

Les étudiants qui occupent actuellement la même rangée de maisons à trois étages ont déclaré n’avoir remarqué aucun problème d’araignée récemment.

Un étudiant a déclaré : “Je vis dans le grenier et je n’ai même jamais vu d’araignée.”

Une autre fille a déclaré : “J’ai été choquée de lire ce qui s’est passé. Nous n’avons trouvé qu’une seule araignée dans la cuisine, mais elle aurait pu venir de l’extérieur.”

Après la mort d’Harry, une lutte antiparasitaire a été appelée pour la tranquillité d’esprit des locataires et une enquête a été réalisée.

Des pièges collants ont été disposés. Il a révélé qu’il y avait un nombre normal d’insectes dans la maison compte tenu de la période de l’année.

La société a été contactée pour commentaires.